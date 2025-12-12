A gyermekeket is megfosztaná az ingyenes egészségügyi ellátástól a Tisza baloldali megszorítócsomagja

A személyi jövedelemadó (szja) emelése, a céges adók drasztikus növelése, a 32 százalékos áfa és a vagyonadó bevezetése, valamint a családokat támogató kedvezmények csökkentése mind olyan intézkedések, amelyek súlyos hatással lennének a gazdaságra és a lakosság anyagi helyzetére – és mind szerepelnek a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjában. Még ennél is súlyosabb következményekkel járna azonban Magyar Péterék tervezetének egy másik pontja: az egészségbiztosítás privatizációja – írja az Origo.

Magyar Péterék megszorítócsomagja elveszi az ingyenes egészségügyi ellátást még a gyerekektől is. Fotó: Shutterstock

A Tisza-terv teljesen felszámolná a jelenlegi társadalombiztosítást (tb): az állam lényegében kivonulna az egészségbiztosításból, így a munkavállalóknak az új, jellemzően külföldi magánbiztosítók valamelyikével kellene szerződniük – jóval magasabb havi díjakat fizetve, mint most.

Az állami társadalombiztosítás megszűnésével senki sem lenne jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra.

A dolgozóknak, szülőknek és nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kellene, különben nem juthatnának orvosi ellátáshoz. Azokat, akik valamilyen okból nem tudnák kifizetni a díjat, akár el is utasíthatnák a kórházban vagy teljes árat számolhatnának fel nekik az ellátásért, mi több: a gyermekeik ellátása is veszélybe kerülne.

Jelenleg az a gyakorlat, hogy minden 18 év alatti gyermek automatikusan „zöld” tajkártyát kap, ha szüleinek élő társadalombiztosítása van, így ingyen juthat ellátáshoz.

A Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja azonban elvenné ezt a lehetőséget is.

A baloldali megszorítócsomag nagy csapást mérne a nyugdíjasokra és a krónikus betegekre

A Tisza Párt megszorítócsomagjával

a legrosszabbul a nyugdíjasok és az alacsony jövedelműek járnának, de a krónikus betegek – cukorbetegek, asztmások, szívbetegek – helyzete sem lenne jobb.

Ők magasabb díjat fizetnének, és esetükben bizonyos kezeléseket egyáltalán nem támogatna a biztosító.

Az egészségügyi államtitkár, Takács Péter a közelmúltban figyelmeztetett: a Tisza gazdasági terve kettészakítaná az országot, hiszen a tb-rendszer átalakítása visszatartaná az embereket attól, hogy idejében orvoshoz forduljanak vagy rendszeresen részt vegyenek szűrővizsgálatokon.

A profitorientált biztosítócégek lennének a nyertesek

A Tisza-terv következményeként a családok terhei drasztikusan megnőnének:

minden felnőtt és gyermek után havonta fizetni kellene a külföldi, profitorientált biztosítóknak. Akik ezt nem tennék, gyakorlatilag nem juthatnának egészségügyi ellátáshoz – még a gyermekeik sem.

A magánbiztosítók kizárólag üzleti alapon működnének, nem pedig a mai, szolidaritáson alapuló társadalombiztosítás logikája szerint. Ők döntenék el:

ki milyen kezelést kap,

mit engedélyeznek,

ki melyik orvoshoz mehet,

milyen gyógyszereket támogatnak.

A magáncégek hatalma nemcsak a családokra, hanem az egészségügy dolgozóira is kiterjedne. A Tisza Párt rendszerében az orvosok és az ápolók fizetése is a külföldi biztosítók kénye-kedve szerint alakulna.

Mi áll a háttérben?

A privatizáció és a lakosságtól beszedett hatalmas összegek indokaként az Origo cikke felidézi Rogán Antalnak, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek a Patriótában elhangzott kijelentését, miszerint Brüsszel elvárja Magyarországtól Ukrajna támogatását:

A brüsszeli politika ma arról szól, hogy 135 milliárd eurót kell biztosítani Ukrajnának, ebből hazánkra minimum 1300–1500 milliárd forint jutna, és ezt a Tisza-terv az emberektől szedné be

– mondta a tárcavezető, aki szerint mindez azt jelentené, hogy Magyar Péterék baloldali megszorítócsomagja nemcsak a brüsszeli elvárások teljesítését szolgálná, hanem óriási profitot is garantálna a külföldi magán-egészségbiztosítóknak.