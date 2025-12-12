gyermekTisza Pártbaloldali megszorítócsomagegészségügyi ellátásMagyar Péter

A gyermekeket is megfosztaná az ingyenes egészségügyi ellátástól a Tisza baloldali megszorítócsomagja

Nemcsak a nyugdíjasokat, a családokat sarcolná meg a Tisza az egészségügyi ellátás privatizálásával: Magyar Péter pártja a tervek szerint a gyermekektől is elvenné az ingyenes egészségügyi ellátást – hívja fel a figyelmet az Origo. A megszorítások mögött a brüsszeli elvárások és Ukrajna finanszírozása is felsejlik.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo.hu2025. 12. 12. 10:23
Fotó: Hatlaczki Balázs
A személyi jövedelemadó (szja) emelése, a céges adók drasztikus növelése, a 32 százalékos áfa és a vagyonadó bevezetése, valamint a családokat támogató kedvezmények csökkentése mind olyan intézkedések, amelyek súlyos hatással lennének a gazdaságra és a lakosság anyagi helyzetére – és mind szerepelnek a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjában. Még ennél is súlyosabb következményekkel járna azonban Magyar Péterék tervezetének egy másik pontja: az egészségbiztosítás privatizációja – írja az Origo. 

Portrait of adorable little boy visiting doctor, looking brave and smiling, holding mothers hand while pediatrician listening to heartbeat with stethoscope
Magyar Péterék megszorítócsomagja elveszi az ingyenes egészségügyi ellátást még a gyerekektől is. Fotó: Shutterstock

A Tisza-terv teljesen felszámolná a jelenlegi társadalombiztosítást (tb): az állam lényegében kivonulna az egészségbiztosításból, így a munkavállalóknak az új, jellemzően külföldi magánbiztosítók valamelyikével kellene szerződniük – jóval magasabb havi díjakat fizetve, mint most.

Az állami társadalombiztosítás megszűnésével senki sem lenne jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra. 

A dolgozóknak, szülőknek és nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kellene, különben nem juthatnának orvosi ellátáshoz. Azokat, akik valamilyen okból nem tudnák kifizetni a díjat, akár el is utasíthatnák a kórházban vagy teljes árat számolhatnának fel nekik az ellátásért, mi több: a gyermekeik ellátása is veszélybe kerülne.

Jelenleg az a gyakorlat, hogy minden 18 év alatti gyermek automatikusan „zöld” tajkártyát kap, ha szüleinek élő társadalombiztosítása van, így ingyen juthat ellátáshoz. 

A Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja azonban elvenné ezt a lehetőséget is.

 

A baloldali megszorítócsomag nagy csapást mérne a nyugdíjasokra és a krónikus betegekre 

A Tisza Párt megszorítócsomagjával 

a legrosszabbul a nyugdíjasok és az alacsony jövedelműek járnának, de a krónikus betegek – cukorbetegek, asztmások, szívbetegek – helyzete sem lenne jobb.

 Ők magasabb díjat fizetnének, és esetükben bizonyos kezeléseket egyáltalán nem támogatna a biztosító.

Az egészségügyi államtitkár, Takács Péter a közelmúltban figyelmeztetett: a Tisza gazdasági terve kettészakítaná az országot, hiszen a tb-rendszer átalakítása visszatartaná az embereket attól, hogy idejében orvoshoz forduljanak vagy rendszeresen részt vegyenek szűrővizsgálatokon.

 

A profitorientált biztosítócégek lennének a nyertesek

A Tisza-terv következményeként a családok terhei drasztikusan megnőnének: 

minden felnőtt és gyermek után havonta fizetni kellene a külföldi, profitorientált biztosítóknak. Akik ezt nem tennék, gyakorlatilag nem juthatnának egészségügyi ellátáshoz – még a gyermekeik sem.

A magánbiztosítók kizárólag üzleti alapon működnének, nem pedig a mai, szolidaritáson alapuló társadalombiztosítás logikája szerint. Ők döntenék el:

  • ki milyen kezelést kap,
  • mit engedélyeznek,
  • ki melyik orvoshoz mehet,
  • milyen gyógyszereket támogatnak.

A magáncégek hatalma nemcsak a családokra, hanem az egészségügy dolgozóira is kiterjedne. A Tisza Párt rendszerében az orvosok és az ápolók fizetése is a külföldi biztosítók kénye-kedve szerint alakulna.

 

Mi áll a háttérben? 

A privatizáció és a lakosságtól beszedett hatalmas összegek indokaként az Origo cikke felidézi Rogán Antalnak, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek a Patriótában elhangzott kijelentését, miszerint Brüsszel elvárja Magyarországtól Ukrajna támogatását:

A brüsszeli politika ma arról szól, hogy 135 milliárd eurót kell biztosítani Ukrajnának, ebből hazánkra minimum 1300–1500 milliárd forint jutna, és ezt a Tisza-terv az emberektől szedné be

– mondta a tárcavezető, aki szerint mindez azt jelentené, hogy Magyar Péterék baloldali megszorítócsomagja nemcsak a brüsszeli elvárások teljesítését szolgálná, hanem óriási profitot is garantálna a külföldi magán-egészségbiztosítóknak.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

