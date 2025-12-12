Az anya jóváhagyásával bántalmazta szexuálisan a kislányt a nevelőapa, a házaspárt 15 évet kapott

Kétrendbeli szexuális erőszak bűntette és háromrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 15 év fegyházbüntetésre ítélt jogerősen egy házaspárt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla; a férfi és a nő molesztálta a nő 11 éves lányát – tudatta a táblabíróság döntését a Győri Fellebbviteli Főügyészség pénteken.

A házaspárt 15 év fegyházbüntetésre ítélte a Győri Ítélőtábla (Forrás: Shutterstock)

A Győri Ítélőtábla abban változtatta meg az első fokon eljáró Győri Törvényszék ítéletét, hogy a vádlottakat kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A bíróság megszüntette a vádlottak szülői felügyeleti jogát és végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozástól, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülhetnének kapcsolatba.

A férfi és a nő 2011-ben kötött házasságot. Közösen nevelték a nő előző kapcsolataiból született fiúkat és a 2017-ben született közös lányukat.

A család gyakran költözött, előfordult, hogy a lakóhelyükön rágcsálók is voltak, a falak, tányérok, ruhák penészessé váltak. A vádlottak között rendszeres volt a vita, tettlegesség, gyakran kiabáltak a gyerekekkel és bántalmazták is őket. A gyerekek több alkalommal is hosszabb időre egyedül maradtak. A nő zavart és kiszámíthatatlan viselkedése miatt a gyerekek félelemben éltek.

A nő korábbi házasságából 2007 januárjában született lányt 2010 októberétől a nagymamája nevelte, az anyával a kapcsolattartás ritka volt.

Az egyik ilyen alkalom során, 2018-ban a nő és a férfi szexuális kapcsolatot létesített a lány előtt, amibe megpróbálták őt is bevonni. A gyerek tiltakozott, azonban a férfi szexuális cselekményt végzett vele, amit a nő is látott, majd kényszerítette a lányát, hogy eltűrje, hogy a férfi vele további, más jellegű szexuális cselekményt is végezzen. Egy másik alkalommal, 2019-ben a nő alkoholt itatott a lányával, akivel – tiltakozása ellenére – a férfi ismét szexuális cselekményt végzett.