győri ítélőtáblagyerekerőszak

Az anya jóváhagyásával bántalmazta szexuálisan a kislányt a nevelőapa, a házaspárt 15 évet kapott

A férfi az anya beleegyezésével létesített szexuális aktust az akkor még csak 11 éves lánnyal, annak tiltakozása ellenére.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 12. 11:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kétrendbeli szexuális erőszak bűntette és háromrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 15 év fegyházbüntetésre ítélt jogerősen egy házaspárt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla; a férfi és a nő molesztálta a nő 11 éves lányát – tudatta a táblabíróság döntését a Győri Fellebbviteli Főügyészség pénteken.

Judge with paper document pronouncing sentence in a court of law. Judge finds the accused guilty, passes judgement and rules case closed. Hand holding gavel and hitting sound block in close-up
A házaspárt 15 év fegyházbüntetésre ítélte a Győri Ítélőtábla (Forrás: Shutterstock)

A Győri Ítélőtábla abban változtatta meg az első fokon eljáró Győri Törvényszék ítéletét, hogy a vádlottakat kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A bíróság megszüntette a vádlottak szülői felügyeleti jogát és végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozástól, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülhetnének kapcsolatba.

A férfi és a nő 2011-ben kötött házasságot. Közösen nevelték a nő előző kapcsolataiból született fiúkat és a 2017-ben született közös lányukat.

A család gyakran költözött, előfordult, hogy a lakóhelyükön rágcsálók is voltak, a falak, tányérok, ruhák penészessé váltak. A vádlottak között rendszeres volt a vita, tettlegesség, gyakran kiabáltak a gyerekekkel és bántalmazták is őket. A gyerekek több alkalommal is hosszabb időre egyedül maradtak. A nő zavart és kiszámíthatatlan viselkedése miatt a gyerekek félelemben éltek.

A nő korábbi házasságából 2007 januárjában született lányt 2010 októberétől a nagymamája nevelte, az anyával a kapcsolattartás ritka volt.

Az egyik ilyen alkalom során, 2018-ban a nő és a férfi szexuális kapcsolatot létesített a lány előtt, amibe megpróbálták őt is bevonni. A gyerek tiltakozott, azonban a férfi szexuális cselekményt végzett vele, amit a nő is látott, majd kényszerítette a lányát, hogy eltűrje, hogy a férfi vele további, más jellegű szexuális cselekményt is végezzen. Egy másik alkalommal, 2019-ben a nő alkoholt itatott a lányával, akivel – tiltakozása ellenére – a férfi ismét szexuális cselekményt végzett.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekamerika

Amerika irányt szab Európának

Horváth József avatarja

Vagy változtat eddigi politikáján Európa, vagy egyedül találja magát annak minden következményével együtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu