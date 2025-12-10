Migránsok erőszakoltak a római metróban

Megrázta az olasz fővárost a hír, miszerint gambiai férfiak erőszakoltak meg egy olasz nőt egy forgalmas metrómegállóban. Az eset szombat éjszaka történt, kevéssel éjfél után. A 23 éves nő hazafele tartott, amikor a közlekedési csomóponton két gambiai férfi megállította, majd lefogta. Egy harmadik letépte a ruháit és megerőszakolta a védtelen nőt. A lány hiába kiabált segítségért, az üres metróállomáson senki sem hallotta jajkiáltását. A hajnali órákban sokkos állapotban került a kórházba. A rendőrség megkezdte a nyomozást és abban reménykednek, hogy a térfigyelő kamerák felvételei segítséget jelenthetnek a tettesek felderítésében – írja a ROMA.

Magyarország nem kér a Migrációs Paktumból és a migránsokból

(Fotó: Karnok Csaba)

Sajnos más esetek is voltak a közelmúltban. Október végén egy 18 éves lányt erőszakolt meg öt migráns. A lány vőlegényével egy autóban tartózkodott, amikor az afrikai férfiak rájuk törtek. A fiú szeme előtt becstelenítették meg a lányt. Matteo Salvini kormányfőhelyettes mély felháborodását fejezte ki és kémiai kasztráció bevezetését sürgeti a nemi erőszakot elkövetőkkel szemben.