Migránsok erőszakoltak a római metróban

Csoportos nemi erőszakot követtek el afrikai migránsok egy olasz nő ellen egy római metrómegállóban. Gyakran a nők és gyermekek az illegális bevándorlás ártatlan áldozatai. A Matteo Salvini vezette Liga kormánypárt kémiai kasztrációval büntetné a nőket meggyalázókat, legyen az migráns vagy sem.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 12. 10. 19:13
Olaszországban a lakosság tíz százaléka migráns Fotó: Alessandro Di Marco Forrás: MTI/EPA/ANSA
Megrázta az olasz fővárost a hír, miszerint gambiai férfiak erőszakoltak meg egy olasz nőt egy forgalmas metrómegállóban. Az eset szombat éjszaka történt, kevéssel éjfél után. A 23 éves nő hazafele tartott, amikor a közlekedési csomóponton két gambiai férfi megállította, majd lefogta. Egy harmadik letépte a ruháit és megerőszakolta a védtelen nőt. A lány hiába kiabált segítségért, az üres metróállomáson senki sem hallotta jajkiáltását. A hajnali órákban sokkos állapotban került a kórházba. A rendőrség megkezdte a nyomozást és abban reménykednek, hogy a térfigyelő kamerák felvételei segítséget jelenthetnek a tettesek felderítésében – írja a ROMA.

20231019 Ásotthalom Magyar Szlovák rendőrök tartóztattak fel migránsokat az 55-ös főút mellett. Fotó: Karnok Csaba KC Délmagyarország (DM)
Magyarország nem kér a Migrációs Paktumból és a migránsokból
(Fotó: Karnok Csaba)

Sajnos más esetek is voltak a közelmúltban. Október végén egy 18 éves lányt erőszakolt meg öt migráns. A lány vőlegényével egy autóban tartózkodott, amikor az afrikai férfiak rájuk törtek. A fiú szeme előtt becstelenítették meg a lányt. Matteo Salvini kormányfőhelyettes mély felháborodását fejezte ki és kémiai kasztráció bevezetését sürgeti a nemi erőszakot elkövetőkkel szemben. 

Nemcsak a fővárosban, hanem a kisebb településeken is gyakori a nők elleni szexuális erőszak. A közép-olaszországi Terni városában két egyiptomi férfit tartóztatott le a rendőrség, akik fodrász boltjukban több nőn is szexuális erőszakot hajtottak végre.

A nők elleni szexuális erőszak egyre gyakoribb Olaszországban, 40 százalékban migránsok az elkövetők, akik a teljes lakosság 10 százalékát teszik ki. 

Különösen felháborító, hogy sok esetben csoportosan gyalázzák meg a kiszolgáltatott és tehetetlen nőket. 

Borítókép: Olaszországban a lakosság tíz százaléka migráns (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

