Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése, közeledik a budapesti békecsúcs

– Csütörtökön este hivatalosan is megerősítették, hogy létezik egy 28 pontos amerikai béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek, és ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással – közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádió műsorában.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a következő 2-3 hét döntő lesz, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra. Mint fogalmazott:

elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs.

A kormányfő szerint ezzel újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése. – Huszonnyolc pontos béketerv az asztalon, amerikai tárgyalódelegáció Kijevben, nagy várakozások szerte a világban – mondta, majd azzal folytatta, az amerikai elnök egy „kitartó maverick”, ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború.

– Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz–ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette – véleményezte Orbán Viktor, aki szerint Brüsszelben közben megint eltévesztették az ütemet.

– Miközben Washington a békéről tárgyal, az Európai Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására. Ehhez nekünk, magyaroknak is lesz egy-két szavunk. Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán – húzta alá.

Az ukrán korrupciós botrányról szólva jelezte, két dolgot tudtunk meg az ukrán háborús maffia működéséről. Az egyik, hogy nagy összegek tűnnek el, és nem oda jutnak, ahova az európaiak meg az amerikaiak küldték. A másik viszont, hogy Európának, miközben önti a pénzt Ukrajnába, nincs olyan ellenőrzési rendszere, mechanizmusa, amellyel nyomon követhetné, hogy hova kerülnek a pénzek. – Normális esetben, ha pénzt adok, akkor rögzítem az erről szóló megállapodásban, hogy milyen csatornákon keresztül, hova fog eljutni az összeg, és nekem mint adományozónak mely pontokon van módom ellenőrizni, hogy valóban a megegyezés szerint költötték-e el. De úgy látszik, hogy ilyen mechanizmus nincs, sőt nem is akarják, hogy legyen – összegzett Orbán Viktor.