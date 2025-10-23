Rákóczi SzövetséggyűlöletbeszédGyurcsány Ferencgyűlöletkampánykülhoni magyarságSZDSZMagyar Péter

Megindult Magyar Péter gyűlöletkommandója a külhoni magyarok ellen

A Tisza Párt elnökének köszönhetően a nemzeti ünnepre ismét feltámadt a magyargyűlölet ördögi, Gyurcsányék által is csepegtetett formája, amelynek célkeresztjébe ezúttal a Budapestre érkező külhoni fiatalok kerültek.

Munkatársunktól
2025. 10. 23. 8:24
Fáklyás diákok a Rákóczi Szövetség megemlékezésén (Fotó: Csudai Sándor)
A külhoni magyar fiatalokkal szembeni gyűlölettel árasztotta el a közösségi médiát Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke magáévá tette a nemzeti ünnepre készülve a külhoni magyarok elleni, Gyurcsány Ferencet idéző retorikát. Magyar Péter ezúttal az ’56-os hősökre emlékező fiatalokat sértegette és azt állította, nem is tudják milyen rendezvény miatt jönnek Budapestre. A gyűlöletet ezt követően az elkötelezett tiszások is átvették. 

Legyenek buszok akkor is, amikor a börtönbe szállítják őket

– fenyegette egy tiszás kommentelő Magyar Péter bejegyzése alatt a Rákóczi Szövetség megemlékezésén résztvevő fiatalokat. 

(Forrás: Facebook)

Egy másik ellenzéki szimpatizáns szerint pedig szégyellniük kell magukat az ’56-os hősökre emlékező fiataloknak. 

Szégyellje magát az a külhoni, akinek még ehhez is van képe! Ez már mindennek a teteje

– jelentette ki a hozzászóló.

(Forrás: Facebook)

A gyűlölet perceiben részt vállalt Magyar Péter egyik politikusa, Remete László is, aki azt a kérdést kezdte el pedzegetni, hogy a külhoni magyarok egyáltalán tudnak-e magyarul. 

(Forrás: Facebook)

A fiatalok tudnak magyarul? Vagy talán külföldről érkezett buszos statiszták?

– tette fel a provokatív kérdést a tavalyi önkormányzati választáson csúfosan elbukó tiszás politikus. 

Mindeközben volt olyan hozzászóló, aki láthatóan azt se tudta, miről beszél Magyar Péter, csak a jól betanult propagandaszöveget másolta be a kommentek közé. A bejegyzésben minden, a balliberális oldal szókészletében megtalálható sértés szerepelt. A vidékiek lenézése, buszoztatás, vásárlási utalvány osztogatása, pedofilozás. Mindeközben előre is menekült a kommentelő, azt állítva, 

több százezer olyan Tisza-szavazó van, aki a háborús meneten kora, elfoglaltsága miatt nem tud majd részt venni.  

 

(Forrás: Facebook)

Amint arról már korábban is beszámoltunk, azt hihettük, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonulásával, és volt pártja összetöpörödésével végre eltűnik majd a külhoni magyarokat támadó retorika a hazai politikai életből, az október 23-i nemzeti ünnepre készülődvén azonban Magyar Péter ezt a balos hagyományt is felélesztette, teli szájjal kezdett mocskolódni egy Facebook-bejegyzésében. 

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza Párt elnöke tegnapi bejegyzésében a balliberális, külhoni magyarokat gyalázó retorikának megfelelően azt állította, 

már most is több tucat külföldi rendszámú busz parkol Budapesten a Műegyetem rakparton és a Bem téren, amelyekkel a rettegő hatalom több ezer gyereket és külföldi honfitársunkat szállította a fővárosba, elkerülve a holnapi lebőgést. Sokan közülük azt se tudják, milyen rendezvényre hozták őket. 

Magyar Péter külföldi rendszámos buszokkal való riogatása azonban különösen aljasra sikerült. Ugyanis a buszokkal a Rákóczi Szövetség meghívására, külhoni fiatalok érkeztek egy október 22-én, a Műegyetem rakparton tartott megemlékezésre. 

Az ünnepségen részt vevő fiatalok, akik Magyar Péter szerint azt se tudják, hol vannak (Fotó: Csudai Sándor)

Magyar Péter gyűlölködése sajnos termékeny táptalajba hullt a baloldali szavazótábor magterületén. Akik eddig Gyurcsánytól halgatták, hogy 23 millió román veszi majd el a munkájukat, azok mostanra a Tisza Párt mögé soroltak be, és Magyar Péter is ugyanezt mondja nekik, csak még aljasabb módon, immáron fiatalokat támadva.

Borítókép: Fáklyás diákok a Rákóczi Szövetség megemlékezésén (Fotó: Csudai Sándor)

