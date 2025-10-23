Megindult Magyar Péter gyűlöletkommandója a külhoni magyarok ellen

A külhoni magyar fiatalokkal szembeni gyűlölettel árasztotta el a közösségi médiát Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke magáévá tette a nemzeti ünnepre készülve a külhoni magyarok elleni, Gyurcsány Ferencet idéző retorikát. Magyar Péter ezúttal az ’56-os hősökre emlékező fiatalokat sértegette és azt állította, nem is tudják milyen rendezvény miatt jönnek Budapestre. A gyűlöletet ezt követően az elkötelezett tiszások is átvették.

Legyenek buszok akkor is, amikor a börtönbe szállítják őket

– fenyegette egy tiszás kommentelő Magyar Péter bejegyzése alatt a Rákóczi Szövetség megemlékezésén résztvevő fiatalokat.

(Forrás: Facebook)

Egy másik ellenzéki szimpatizáns szerint pedig szégyellniük kell magukat az ’56-os hősökre emlékező fiataloknak.

Szégyellje magát az a külhoni, akinek még ehhez is van képe! Ez már mindennek a teteje

– jelentette ki a hozzászóló.

(Forrás: Facebook)

A gyűlölet perceiben részt vállalt Magyar Péter egyik politikusa, Remete László is, aki azt a kérdést kezdte el pedzegetni, hogy a külhoni magyarok egyáltalán tudnak-e magyarul.

(Forrás: Facebook)

A fiatalok tudnak magyarul? Vagy talán külföldről érkezett buszos statiszták?

– tette fel a provokatív kérdést a tavalyi önkormányzati választáson csúfosan elbukó tiszás politikus.

Mindeközben volt olyan hozzászóló, aki láthatóan azt se tudta, miről beszél Magyar Péter, csak a jól betanult propagandaszöveget másolta be a kommentek közé. A bejegyzésben minden, a balliberális oldal szókészletében megtalálható sértés szerepelt. A vidékiek lenézése, buszoztatás, vásárlási utalvány osztogatása, pedofilozás. Mindeközben előre is menekült a kommentelő, azt állítva,

több százezer olyan Tisza-szavazó van, aki a háborús meneten kora, elfoglaltsága miatt nem tud majd részt venni.

(Forrás: Facebook)

Amint arról már korábban is beszámoltunk, azt hihettük, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonulásával, és volt pártja összetöpörödésével végre eltűnik majd a külhoni magyarokat támadó retorika a hazai politikai életből, az október 23-i nemzeti ünnepre készülődvén azonban Magyar Péter ezt a balos hagyományt is felélesztette, teli szájjal kezdett mocskolódni egy Facebook-bejegyzésében.