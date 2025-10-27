Magyar Péterék testvérpártja megszavazta, kemény büntetés jár annak, aki nem megy katonának
A háborúpárti politikusok egyre sürgetik a fegyveres erők tartalékainak feltöltését. A horvát parlament új törvénye szerint minden 18 éves fiatalembert katonai kiképzésre köteleznek, és kemény büntetés jár annak, aki távol marad. Magyar Péterék testvérpártja, az Európai Néppárt soraiban ülő HDZ javaslata alapján már 2025-ben megkezdődhet a behívók kézbesítése.
Magyar Péterék testvérpártja, az Európai Néppárt soraiban ülő HDZ a sorkatonaság újbóli bevezetésével erősíti tartalékait: október 24-én a horvát parlament 84 igen szavazattal, 30 tartózkodás mellett és 11 nem ellenében fogadta el a védelmi törvény módosítását, amely ismét kötelezővé teszi az alapkiképzést minden 18 éves fiatal számára.
Az alapkiképzés két hónapig tart, az első behívások az év végén kezdődnek, az újoncok pedig jövő év elején veszik birtokba a laktanyákat.
Évente mintegy 4000 fiatal részvételével számolnak, az újoncokat öt generációra osztva. A kiképzés célja, hogy a horvát hadsereg tartalékos állománya hosszú távon megerősödjön, és a fiatalok már korán tapasztalatot szerezzenek a fegyveres szolgálatban – számolt be róla az ATV Bl.
A kötelező behívót minden 18 éves fiatalember megkapja, és a katonai nyilvántartásba kerül.
A kiképzésre 19 és 30 év közötti férfiakat hívnak be, az alkalmatlanság, tanulmányok vagy kiemelkedő sportteljesítmény esetén halasztás adható. Az újoncok a kiképzés előtt orvosi vizsgálaton esnek át, hogy megállapítsák katonai alkalmasságukat. A nők önkéntes alapon csatlakozhatnak a programhoz, és szolgálhatnak a tartalékos erőkben, de kötelező behívót számukra nem írnak elő.
Azok, akik vallási vagy erkölcsi meggyőződésük miatt nem kívánnak katonai szolgálatban részt venni, polgári védelmi feladatokban vehetnek részt három hónapos alapkiképzéssel
vagy négy hónapig a helyi egységekben. A katonai szolgálatot teljesítők havi 1100 eurós (429 ezer forint) díjat kapnak, a kiképzés a szolgálati időbe is beszámít. A polgári szolgálat díjazása kisebb lesz a katonainál, pontos összegéről kormányrendelet rendelkezik majd.
A törvény szigorú büntetést helyez kilátásba a megjelenés elmulasztása esetén: rendőrségi elfogatóparancsot adnak ki, és 250–1320 eurós pénzbírságot szabhatnak ki.
Ugyanakkor a katonai vagy önkéntes szolgálatot elvégzők foglalkoztatási előnyre tehetnek szert az állami és helyi közigazgatási szerveknél. A törvényhozásban a HDZ és a DP képviselői kiemelték a katonai kiképzés fontosságát és a fegyveres erők tartalékainak feltöltését, míg az ellenzék a polgári szolgálatot választók hátrányos megkülönböztetésére, illetve a törvény indoklásának hiányosságaira hívta fel a figyelmet.
Az új törvény további módosításokat is tartalmaz a fegyveres erők szolgálati feltételeiről:
a katonák lakhatási támogatást kapnak, ha szolgálati helyükön nem megoldott az ellátás,
valamint lehetőséget biztosít az alapfokú végzettséggel rendelkezőknek, hogy katonai szolgálatuk ideje alatt középfokú végzettséget szerezzenek.
A parlamenti vitában a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) és koalíciós partnere, a Haza Mozgalom (DP) képviselői szükségesnek nevezték a sorkatonai kiképzés visszaállítását és a tartalékos állomány feltöltését.
Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) arra figyelmeztetett, hogy a törvény különbséget tesz a polgári szolgálatot választók és a katonai szolgálatot teljesítők között.
Horvátország lépése egyértelmű jelzés: a régióban a háborúpárti erők térnyerése komoly katonai és politikai következményekkel járhat.
Háborúpárti retorika Európában – jöhet a kötelező sorkatonaság
Fegyverkezik Európa, hatalmas összegeket öntenek Ukrajnába és egyre több országban kerül napirendre a kötelező katonai szolgálat a háborús pszichózis hatására. A Bundestag már megkezdte a vitát a kérdésről, ám a fiatalok egyértelműen elutasítják a kezdeményezést: nem akarnak bevonulni és más háborújában meghalni. A politikusok az ő véleményükkel azonban nem törődnek. Korábban lapunknak nyilatkozva Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője értékelte a helyzetet.
Hadd fogalmazzak meg egy elsőre talán kissé megdöbbentő mondatot… nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé
– jelentette ki nemrég Friedrich Merz. A német kancellár mellett egyre több európai politikus is nyíltan háborús retorikát folytat. Miközben az USA, Oroszország és Kína is nyitott a békére, és az amerikai elnök épp tűzszüneti megállapodáson dolgozik, Brüsszel inkább fegyverszállításokkal fokozná a konfliktust. A néppárti Manfred Weber sem maradt le a háborús uszításban, szerinte
az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen.
Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni, és megvédeni magunkat
– fogalmazott, sőt a nukleáris fegyvereket is szóba hozta a háborúpárti politikus.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint az EU tagállamai tudatos, összehangolt hibrid támadások célpontjai, amelyek légtérsértéseket, drónberepüléseket, kiber- és dezinformációs akciókat foglalnak magukban. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az unió egységes és gyors reagálása elengedhetetlen, valamint védelmi képességeit folyamatosan fejlesztenie kell.
Ideje nevén nevezni a dolgokat: ez hibrid háború, amelyet Európa ellen indítottak
– fogalmazott. Hozzátette, hogy Európának egységesen kell reagálnia, és minden incidenst ki kell vizsgálnia, a felelősséget pedig nem szabad elkenni.
Az uniós terület minden négyzetcentiméterét meg kell védenünk. Oroszország megosztást akar, nekünk egységgel kell válaszolnunk
– mondta. A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európának nem elég reagálnia a támadásokra, hanem el is kell rettentenie azokat.
