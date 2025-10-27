Magyar Péterék testvérpártja megszavazta, kemény büntetés jár annak, aki nem megy katonának

Az új törvény további módosításokat is tartalmaz a fegyveres erők szolgálati feltételeiről Fotó: AFP

Az új törvény további módosításokat is tartalmaz a fegyveres erők szolgálati feltételeiről:

a katonák lakhatási támogatást kapnak, ha szolgálati helyükön nem megoldott az ellátás,

valamint lehetőséget biztosít az alapfokú végzettséggel rendelkezőknek, hogy katonai szolgálatuk ideje alatt középfokú végzettséget szerezzenek.

A parlamenti vitában a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) és koalíciós partnere, a Haza Mozgalom (DP) képviselői szükségesnek nevezték a sorkatonai kiképzés visszaállítását és a tartalékos állomány feltöltését.

Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) arra figyelmeztetett, hogy a törvény különbséget tesz a polgári szolgálatot választók és a katonai szolgálatot teljesítők között.

Horvátország lépése egyértelmű jelzés: a régióban a háborúpárti erők térnyerése komoly katonai és politikai következményekkel járhat.

Háborúpárti retorika Európában – jöhet a kötelező sorkatonaság

Fegyverkezik Európa, hatalmas összegeket öntenek Ukrajnába és egyre több országban kerül napirendre a kötelező katonai szolgálat a háborús pszichózis hatására. A Bundestag már megkezdte a vitát a kérdésről, ám a fiatalok egyértelműen elutasítják a kezdeményezést: nem akarnak bevonulni és más háborújában meghalni. A politikusok az ő véleményükkel azonban nem törődnek. Korábban lapunknak nyilatkozva Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője értékelte a helyzetet.

Hadd fogalmazzak meg egy elsőre talán kissé megdöbbentő mondatot… nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé

– jelentette ki nemrég Friedrich Merz. A német kancellár mellett egyre több európai politikus is nyíltan háborús retorikát folytat. Miközben az USA, Oroszország és Kína is nyitott a békére, és az amerikai elnök épp tűzszüneti megállapodáson dolgozik, Brüsszel inkább fegyverszállításokkal fokozná a konfliktust. A néppárti Manfred Weber sem maradt le a háborús uszításban, szerinte

az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen.

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni, és megvédeni magunkat

– fogalmazott, sőt a nukleáris fegyvereket is szóba hozta a háborúpárti politikus.