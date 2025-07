Sikoltozás, majd dráma – így hangoltak Kolozsváron a Paks elleni meccsre

A Magyar Kupa-győztes Paksi FC hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott csütörtökön a román CFR Cluj csapatával a labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának első mérkőzésén. A kolozsvári együttes már az odavágó előtt is játszott egy tétmérkőzést (a bajnok FCSB-től 2-1-re kapott ki a szuperkupában), és a visszavágót megelőzően is pályára lépett, még ha felforgatott csapattal is tette ezt.

A CFR Cluj 2-1-es siker után várja a Paksi FC elleni Európa-liga-selejtezős visszavágót (Fotó: NurPhoto/Flaviu Buboi)

Vasárnap az erdélyi csapatnak az Unirea Slobozia elleni hazai találkozóval kezdődött meg a bajnokság. Noha az első félidő végén még kiegyenlítettek a vendégek, a hajrában a 12 percesre nyúlt hosszabbítás elején (a 90+4. percben) Daniel Dumbravanu góljával megnyerte a meccset a CFR, amelytől nem sokkal korábban elvettek egy találatot.

A Paksi FC és a CFR Cluj is győzelemmel hangolt az Európa-liga-meccsre

Az Unirea Slobozia annak ellenére emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, hogy senki nem kapott piros lapot, az egyik játékos ugyanis azután sérült meg, hogy már elfogytak a vendégek cserelehetőségei.

Andrei Dorobantunak a 85. percben senki nem volt a közelében, amikor hirtelen a bal combjához kapott, és a földre került.

A román futballista hangosan sikoltozott, végül hordágyon hagyta el a pályát, mielőtt a mentőautó bevitte őt a kórházba. Cikkünk megjelenéséig a klubja nem közölt diagnózist Dorobantu állapotáról.

A hétvégén az NB III-as Iváncsa elleni 4-0-s sikerrel hangoló Paks és a CFR Cluj El-visszavágóját csütörtökön 19 órától rendezik Kolozsváron. A továbbjutóra a svájci Lugano vár a következő körben, míg a párharc vesztese a Konferencia-ligába átkerülve a szlovén Mariborral méri össze a tudását.

A román bajnoki összefoglalója megtekinthető a YouTube-on: