Tényleg nullát ér a Paks dupla nullája?

Bognár György már a Kolozsvár elleni első selejtező előtt óva intett mindenkit a túlzott csodavárástól. Az edző és Böde Dániel is hangsúlyozta: a Paks számára egy hazai döntetlen is megfelelő lenne, mert ezt a mérkőzést nagyon korán, július 10-én rendezik, s erre még nem készült fel teljesen a tolnai egylet.

A zöld mezes Paks dolga nem lesz egyszerű a kolozsvári visszavágón

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Paks nyerhetett volna, ha…

…ha a második félidőben legalább egy helyzetet értékesít. De nem tette, így maradt a 0-0-s döntetlen, amely azt jelenti, hogy a továbbjutáshoz mindenképpen nyerni kell Kolozsváron.

Tehát egy 1-1-es döntetlen sem elég, mivel az idegenben szerzett gólok már nem számítanak.

Mi lehet a Paks esélye? Erről is beszélünk a Rapid sport most következő adásában, de aztán más érdekességek is szóba kerülnek.