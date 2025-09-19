Buszméretű drónok: Észak-Korea erődemonstrációt tartott + fotó

A közlés szerint Kim Dzsong Un észak-koreai vezető elégedett volt a Kumszong nevű drón fejlesztésének előrehaladásával, és jóváhagyta azt a tervet, amely a pilóta nélküli eszközök gyártásának folytatására vonatkozik.

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető (Fotó: STR/KCNA/KNS)

Észak-Korea a modern hadviselés irányvonalát követi

Az észak-koreai vezető úgy fogalmazott, hogy gyorsan további lépéseket kell tenni a mesterséges intelligenciára épülő technológia alkalmazásában, és ki kell terjeszteni a drónok előállítására szolgáló termelési képességeket is.

Az észak-koreai állami médiában fényképeket is közöltek arról, hogy a csütörtöki kísérlet során egy nagy méretű drón felszáll, majd megsemmisít egy kijelölt célt.