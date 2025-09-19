KumszongÉszak-KoreaKim Dzsongundrónerődemonstráció

Buszméretű drónok: Észak-Korea erődemonstrációt tartott + fotó

Pilóta nélküli támadó repülőgépek kísérleti repülését nézte meg Kim Dzsong Un észak-koreai vezető. Ez alkalomból sürgette, hogy fokozzák a mesterséges intelligencia bevonását az ország katonai képességeinek javításába – közölte az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA pénteken.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 8:34
A Kumszong nevű drón (Fotó: AFP)
A Kumszong nevű drón (Fotó: AFP) Fotó: STR Forrás: KCNA VIA KNS
A közlés szerint Kim Dzsong Un észak-koreai vezető elégedett volt a Kumszong nevű drón fejlesztésének előrehaladásával, és jóváhagyta azt a tervet, amely a pilóta nélküli eszközök gyártásának folytatására vonatkozik.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető
Kim Dzsong Un észak-koreai vezető (Fotó: STR/KCNA/KNS)

Észak-Korea a modern hadviselés irányvonalát követi

Az észak-koreai vezető úgy fogalmazott, hogy gyorsan további lépéseket kell tenni a mesterséges intelligenciára épülő technológia alkalmazásában, és ki kell terjeszteni a drónok előállítására szolgáló termelési képességeket is.

Az észak-koreai állami médiában fényképeket is közöltek arról, hogy a csütörtöki kísérlet során egy nagy méretű drón felszáll, majd megsemmisít egy kijelölt célt.

Arról is írtunk, hogy Pekingbe egy titokzatos zöld vonat vitte el Kim Dzsong Unt – aminek furcsa oka van.

Borítókép: A Kumszong nevű drón (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

