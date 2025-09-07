Kína a jövő lézerfegyvereivel vonult fel Pekingben

Kína lézerfegyverrel válaszol a drónfenyegetésre

A kínai hadsereg az OW5-A10 jelzésű változatot is felvonultatta, amely egy 10 kilowattos lézerrel működik, és különösen a lassú, alacsonyan repülő célpontok semlegesítésére alkalmas.

Elemzők szerint ez a rendszer kifejezetten a drónok tömeges bevetésével szemben kínálhat hatékony védelmet, hiszen minden lövés energián alapul, így jóval olcsóbb, mint a hagyományos rakéta- vagy lőszerek bevetése.

A kínai állami sajtó kiemelte: a lézerfegyverek előnye, hogy képesek a célpontok érzékelőinek elvakítására is, amivel működésképtelenné tehetők a legmodernebb fegyverrendszerek is. A Global Times például úgy fogalmazott: a rendszer „nagyon alacsony költséggel” képes minden egyes dróntámadást kivédeni. A parádén nemcsak a lézerfegyverek vonzották a figyelmet.

Peking egy átfogó drónvédelmi rendszert is bemutatott, amely rakétákból, mikrohullámú fegyverekből és különböző lézerrendszerekből épül fel.

Ezek közé tartozik a Hurricane 3000 nevű nagy teljesítményű mikrohullámú fegyver is, amely egy teherautóra szerelve jelent meg a felvonuláson. A kínai állami média szerint valamennyi bemutatott eszköz hazai fejlesztés eredménye, és aktív szolgálatban áll. Ez a tény a katonai szakértők szerint egyértelmű jelzés arra, hogy Kína ipari kapacitása lehetővé teszi a modern fegyverek gyors tömeggyártását, ami stratégiai előnyt jelent a régióban.