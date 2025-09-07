Rendkívüli

A baloldali elemző is kerek perec kijelentette: Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén

Kínalézerfegyverhadviselés

Kína a jövő lézerfegyvereivel vonult fel Pekingben

A pekingi győzelmi napi katonai parádén idén is hatalmas fegyverarzenált vonultattak fel, a hagyományos rakétáktól kezdve a korszerű drónokig. A legnagyobb figyelmet azonban Kína új lézerfegyvere kapta, amelyet kifejezetten drónok és precíziós fegyverek ellen fejlesztettek ki, és amely Peking szerint a jövő hadviselésének egyik kulcseleme lehet.

Wiedermann Béla
2025. 09. 07. 22:13
Kína a jövő fegyvereit vonultatta fel Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kína a győzelmi napi katonai parádén ismét a világ figyelmének középpontjába került, amikor a Tienanmen téren bemutatta legújabb haditechnikai fejlesztéseit. A felvonulás egyik legnagyobb szenzációja az LY-1 nagy teljesítményű lézerfegyver volt, amelyet nyolckerekű teherautóra szerelve mutattak be. A kínai állami média szerint a rendszer képes precíziós pusztításra, folyamatos tűzvezetésre, valamint az ellenséges optikai érzékelők és irányító rendszerek megrongálására. A fejlesztést elsősorban a drónok és korszerű rakéták elleni védekezésre szánták.

Kína katonai parádéján az LY-1 lézerfegyver került a figyelem középpontjába, amely drónok és rakéták ellen ígér új védelmi képességeket.
Kína katonai parádéján az LY-1 lézerfegyver került a figyelem középpontjába, amely drónok és rakéták ellen ígér új védelmi képességeket.
Fotó: AFP

Kína lézerfegyverrel válaszol a drónfenyegetésre

A kínai hadsereg az OW5-A10 jelzésű változatot is felvonultatta, amely egy 10 kilowattos lézerrel működik, és különösen a lassú, alacsonyan repülő célpontok semlegesítésére alkalmas. 

Elemzők szerint ez a rendszer kifejezetten a drónok tömeges bevetésével szemben kínálhat hatékony védelmet, hiszen minden lövés energián alapul, így jóval olcsóbb, mint a hagyományos rakéta- vagy lőszerek bevetése.

A kínai állami sajtó kiemelte: a lézerfegyverek előnye, hogy képesek a célpontok érzékelőinek elvakítására is, amivel működésképtelenné tehetők a legmodernebb fegyverrendszerek is. A Global Times például úgy fogalmazott: a rendszer „nagyon alacsony költséggel” képes minden egyes dróntámadást kivédeni. A parádén nemcsak a lézerfegyverek vonzották a figyelmet. 

Peking egy átfogó drónvédelmi rendszert is bemutatott, amely rakétákból, mikrohullámú fegyverekből és különböző lézerrendszerekből épül fel. 

Ezek közé tartozik a Hurricane 3000 nevű nagy teljesítményű mikrohullámú fegyver is, amely egy teherautóra szerelve jelent meg a felvonuláson. A kínai állami média szerint valamennyi bemutatott eszköz hazai fejlesztés eredménye, és aktív szolgálatban áll. Ez a tény a katonai szakértők szerint egyértelmű jelzés arra, hogy Kína ipari kapacitása lehetővé teszi a modern fegyverek gyors tömeggyártását, ami stratégiai előnyt jelent a régióban.

A jövő hadviselését építik

A katonai parádé képein jól látszott, hogy Peking nem csupán a hagyományos rakéta- és drónarzenált vonultatta fel, hanem a hadviselés jövőjét meghatározó technológiákat is

A „közvetlen energiájú fegyverek” kategóriájába tartozó lézerrendszerek mellett autonóm drónok, hiperszonikus eszközök és új rakéták is megjelentek.

A kínai vezetés szerint mindez egy új korszakot vetít előre: az „intelligens hadviselés” korszakát, amelyben az autonóm rendszerek, a hálózatba kapcsolt érzékelők és a lézerfegyverek együtt alakítják a csatatér képét.

Ugyanakkor elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy a látványos bemutató ellenére sok kérdés továbbra is nyitott. 

Nem ismert például az LY-1 pontos teljesítménye, és azt sem tudni, mennyire bizonyulnak hatékonynak a harci körülmények között. A lézertechnológia érzékeny a környezeti tényezőkre – például esőre, ködre vagy porra –, amelyek jelentősen csökkenthetik a hatásfokát.

Az idei parádé egyértelmű üzenetet hordozott: Kína nemcsak a hagyományos haderejét, hanem a jövő hadviselését meghatározó fegyvereket is fejleszti. 

A világ vezetői közül többek között Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun is jelen volt a rendezvényen, ami jelezte, hogy Peking geopolitikai szövetségeit is erősíteni kívánja. A kínai katonai kommentátorok szerint a bemutatott lézerfegyverek és drónvédelmi rendszerek célja, hogy ellensúlyt képezzenek az Egyesült Államok és szövetségesei katonai jelenlétével szemben a Dél-kínai-tengeren és a Tajvani-szoros térségében.

Miközben a szakértők óvatosságra intenek a parádén látott fegyverek valós harci értékének megítélésében, egyre nyilvánvalóbb: Kína ipari és technológiai képességei révén gyors ütemben zárkózik fel riválisaihoz, és a jövő fegyvereinek kifejlesztésében már most előnyre törekszik.

Borítókép: Kína a jövő fegyvereit vonultatta fel (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Itt a bizonyíték, Magyar Péter külső segítséggel támad

Odrobina Kristóf avatarja

Ők még nem tudják, hogy tavasszal úgy elcsúsznak az olajos földön, hogy a zsebekből kiesnek a mocskos eurók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu