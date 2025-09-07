Kína a győzelmi napi katonai parádén ismét a világ figyelmének középpontjába került, amikor a Tienanmen téren bemutatta legújabb haditechnikai fejlesztéseit. A felvonulás egyik legnagyobb szenzációja az LY-1 nagy teljesítményű lézerfegyver volt, amelyet nyolckerekű teherautóra szerelve mutattak be. A kínai állami média szerint a rendszer képes precíziós pusztításra, folyamatos tűzvezetésre, valamint az ellenséges optikai érzékelők és irányító rendszerek megrongálására. A fejlesztést elsősorban a drónok és korszerű rakéták elleni védekezésre szánták.
Kína a jövő lézerfegyvereivel vonult fel Pekingben
A pekingi győzelmi napi katonai parádén idén is hatalmas fegyverarzenált vonultattak fel, a hagyományos rakétáktól kezdve a korszerű drónokig. A legnagyobb figyelmet azonban Kína új lézerfegyvere kapta, amelyet kifejezetten drónok és precíziós fegyverek ellen fejlesztettek ki, és amely Peking szerint a jövő hadviselésének egyik kulcseleme lehet.
Kína lézerfegyverrel válaszol a drónfenyegetésre
A kínai hadsereg az OW5-A10 jelzésű változatot is felvonultatta, amely egy 10 kilowattos lézerrel működik, és különösen a lassú, alacsonyan repülő célpontok semlegesítésére alkalmas.
Elemzők szerint ez a rendszer kifejezetten a drónok tömeges bevetésével szemben kínálhat hatékony védelmet, hiszen minden lövés energián alapul, így jóval olcsóbb, mint a hagyományos rakéta- vagy lőszerek bevetése.
A kínai állami sajtó kiemelte: a lézerfegyverek előnye, hogy képesek a célpontok érzékelőinek elvakítására is, amivel működésképtelenné tehetők a legmodernebb fegyverrendszerek is. A Global Times például úgy fogalmazott: a rendszer „nagyon alacsony költséggel” képes minden egyes dróntámadást kivédeni. A parádén nemcsak a lézerfegyverek vonzották a figyelmet.
Peking egy átfogó drónvédelmi rendszert is bemutatott, amely rakétákból, mikrohullámú fegyverekből és különböző lézerrendszerekből épül fel.
Ezek közé tartozik a Hurricane 3000 nevű nagy teljesítményű mikrohullámú fegyver is, amely egy teherautóra szerelve jelent meg a felvonuláson. A kínai állami média szerint valamennyi bemutatott eszköz hazai fejlesztés eredménye, és aktív szolgálatban áll. Ez a tény a katonai szakértők szerint egyértelmű jelzés arra, hogy Kína ipari kapacitása lehetővé teszi a modern fegyverek gyors tömeggyártását, ami stratégiai előnyt jelent a régióban.
A jövő hadviselését építik
A katonai parádé képein jól látszott, hogy Peking nem csupán a hagyományos rakéta- és drónarzenált vonultatta fel, hanem a hadviselés jövőjét meghatározó technológiákat is.
A „közvetlen energiájú fegyverek” kategóriájába tartozó lézerrendszerek mellett autonóm drónok, hiperszonikus eszközök és új rakéták is megjelentek.
A kínai vezetés szerint mindez egy új korszakot vetít előre: az „intelligens hadviselés” korszakát, amelyben az autonóm rendszerek, a hálózatba kapcsolt érzékelők és a lézerfegyverek együtt alakítják a csatatér képét.
Ugyanakkor elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy a látványos bemutató ellenére sok kérdés továbbra is nyitott.
Nem ismert például az LY-1 pontos teljesítménye, és azt sem tudni, mennyire bizonyulnak hatékonynak a harci körülmények között. A lézertechnológia érzékeny a környezeti tényezőkre – például esőre, ködre vagy porra –, amelyek jelentősen csökkenthetik a hatásfokát.
Az idei parádé egyértelmű üzenetet hordozott: Kína nemcsak a hagyományos haderejét, hanem a jövő hadviselését meghatározó fegyvereket is fejleszti.
A világ vezetői közül többek között Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun is jelen volt a rendezvényen, ami jelezte, hogy Peking geopolitikai szövetségeit is erősíteni kívánja. A kínai katonai kommentátorok szerint a bemutatott lézerfegyverek és drónvédelmi rendszerek célja, hogy ellensúlyt képezzenek az Egyesült Államok és szövetségesei katonai jelenlétével szemben a Dél-kínai-tengeren és a Tajvani-szoros térségében.
Miközben a szakértők óvatosságra intenek a parádén látott fegyverek valós harci értékének megítélésében, egyre nyilvánvalóbb: Kína ipari és technológiai képességei révén gyors ütemben zárkózik fel riválisaihoz, és a jövő fegyvereinek kifejlesztésében már most előnyre törekszik.
Borítókép: Kína a jövő fegyvereit vonultatta fel (Fotó: AFP)
