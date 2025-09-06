Trump meglepő üzentet írt Chicagónak

„Imádom a deportálások illatát reggelente… Chicago hamarosan megtudja, miért hívják ezt a Háború Minisztériumának” – osztotta meg legújabb bejegyzését a Truth Social közösségi oldalon Trump. Az elnök már korábban is bírálta a várost, amelyet a világ messze legrosszabb és legveszélyesebb városának nevezett, és egyértelművé tette, hogy elfogyott a türelme a demokraták tétlenségével szemben.
Az illinois-i nagyvárosban a hosszú hétvégén csaknem ötven ember volt érintett lövöldözésekben, a halálos áldozatok száma nyolc. Trump szerint a helyi vezetés képtelen rendet tartani, ezért szövetségi szintű fellépésre van szükség.
Vagy rendet tesznek, de gyorsan, vagy jövünk
– figyelmeztette a hatóságokat.