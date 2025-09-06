Rendkívüli

TrumpbűnözésChicago

Trump meglepő üzentet írt Chicagónak

„Imádom a deportálások illatát reggelente…” – írta közösségi oldalán Donald Trump. A chicagói bűnözési hullám miatt újra előtérbe került a szövetségi beavatkozás kérdése, miközben a városvezetés és a demokraták hevesen támadják Trump törekvéseit.

Wiedermann Béla
2025. 09. 06. 21:36
Trump kemény szavakkal üzent Chicagónak Forrás: AFP
„Imádom a deportálások illatát reggelente… Chicago hamarosan megtudja, miért hívják ezt a Háború Minisztériumának” – osztotta meg legújabb bejegyzését a Truth Social közösségi oldalon Trump. Az elnök már korábban is bírálta a várost, amelyet a világ messze legrosszabb és legveszélyesebb városának nevezett, és egyértelművé tette, hogy elfogyott a türelme a demokraták tétlenségével szemben.

Donald Trump meglepő bejegyzésben üzent Chicagónak, amelyben a deportálásokra és a Háború Minisztériumára utalt. Fotó: AFP

Az illinois-i nagyvárosban a hosszú hétvégén csaknem ötven ember volt érintett lövöldözésekben, a halálos áldozatok száma nyolc. Trump szerint a helyi vezetés képtelen rendet tartani, ezért szövetségi szintű fellépésre van szükség.

Vagy rendet tesznek, de gyorsan, vagy jövünk

– figyelmeztette a hatóságokat.

Trump és a demokraták összecsapása

A demokrata politikusok viszont ismét a rasszizmus vádjával támadják az elnököt, mivel többnyire afroamerikai polgármesterek vezetik azokat a városokat, amelyeket Trump név szerint is megemlített, erről a Magyar Nemzet is beszámolt

Vannak más városok is, ahol magasabb a bűnözési ráta, és ahol nem fekete a polgármester, de ezekről soha nem esik szó. Ha ez megtorlás, ha ez egy rejtett üzenet, akkor nevezzük nevén a dolgot

– jelentette ki Van Johnson, Savannah polgármestere, az Afroamerikai Polgármesterek Szövetségének vezetője. Chicago polgármestere, Brandon Johnson szombaton rendeletben tiltotta meg, hogy a szövetségi ügynökök fegyverrel felszerelkezve vagy álcázva járőrözzenek az utcákon. 

Nem akarunk katonai ellenőrző pontokat vagy páncélozott járműveket az utcáinkon, és nem akarjuk, hogy családokat szakítsanak szét

– mondta Johnson. A Fehér Ház azonban elutasította a rendeletet. A republikánus oldal szerint a demokraták inkább politikai támadásokkal foglalkoznak, mintsem a városok lakóinak biztonságával. 

Ha ezek a demokraták a saját városaik bűnözésének felszámolására koncentrálnának ahelyett, hogy reklámfogásokkal kritizálják az elnököt, közösségeik sokkal biztonságosabbak lennének

– fogalmazott Abigail Jackson szóvivő.

Trump ígérete a rend helyreállítására

Trump egyik legfontosabb választási ígérete volt, hogy visszaszorítja a bűnözést és az illegális migrációt. 

A washingtoni példa azt mutatta, hogy a Nemzeti Gárda bevetése rövid időn belül csökkentette a bűnözési adatokat, és az elnök ezt a módszert Chicagóban, Baltimore-ban és New Yorkban is kész alkalmazni.

Chicago ugyanakkor menedékvárosnak számít, és a helyi vezetők minden eszközzel akadályozzák, hogy a szövetségi hatóságok fellépjenek a migránsok ellen. A legfrissebb felmérések szerint azonban az amerikaiak többsége – 55 százalékuk – támogatja, hogy a Nemzeti Gárda segítse a rendőrséget a bűnözéssel küzdő nagyvárosokban.

Borítókép: Trump kemény szavakkal üzent Chicagónak (Fotó: AFP)

