Trump meglepő üzentet írt Chicagónak

„Imádom a deportálások illatát reggelente… Chicago hamarosan megtudja, miért hívják ezt a Háború Minisztériumának” – osztotta meg legújabb bejegyzését a Truth Social közösségi oldalon Trump. Az elnök már korábban is bírálta a várost, amelyet a világ messze legrosszabb és legveszélyesebb városának nevezett, és egyértelművé tette, hogy elfogyott a türelme a demokraták tétlenségével szemben.

Donald Trump meglepő bejegyzésben üzent Chicagónak, amelyben a deportálásokra és a Háború Minisztériumára utalt. Fotó: AFP

Az illinois-i nagyvárosban a hosszú hétvégén csaknem ötven ember volt érintett lövöldözésekben, a halálos áldozatok száma nyolc. Trump szerint a helyi vezetés képtelen rendet tartani, ezért szövetségi szintű fellépésre van szükség.

Vagy rendet tesznek, de gyorsan, vagy jövünk

– figyelmeztette a hatóságokat.