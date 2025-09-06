Rendkívüli

Egyesült ÁllamokDonald Trumpoltás

Trump határozott kijelentéseket tett az oltásokról

Trump „kemény álláspontnak” nevezte Florida oltási kötelezettségek eltörlésére irányuló lépését. Az állam kormányzója, Ron DeSantis a diákokra vonatkozó oltási kötelezettség teljes eltörlését szorgalmazza, Trump ugyanakkor egyes vakcinákat „csodálatosnak” nevezett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 20:37
Donald Trump Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Donald Trump elnök pénteken kijelentette, hogy a floridai tisztviselők „kemény álláspontot” képviselnek azzal, hogy eltörlik a diákokra vonatkozó oltási kötelezettséget, és kijelentette, hogy bizonyos oltásokat „fel kellene használni” – írja az Origo. 

Donald Trump határozott kijelentéseket tett a vakcinák kapcsán
Donald Trump határozott kijelentéseket tett a vakcinák kapcsán. Fotó: AFP

Trump arra reagált, hogy szerdán Ron DeSantis, Florida kormányzója és Joseph Ladapo, az állami tiszti főorvosa bejelentette az összes oltási kötelezettség eltörlését. 

Azt hiszem, nagyon óvatosnak kell lennünk. Vannak olyan vakcinák, amelyek annyira lenyűgözők. A gyermekbénulás elleni vakcina, azt hiszem, lenyűgöző

 – mondta Trump az újságíróknak. Az elnök bővebben is kifejtette a véleményét, amit IDE KATTINTVA az Origo cikkében olvashat. 

Az amerikai egészségügyi minisztérium augusztus elején egyébként bejelentette az mRNA-vakcinák fejlesztésének a leállítását a biológiai orvostudományi kutatási részlegén belül. A közlemény szerint a költségcsökkentő intézkedés összesen 22 projektet érint, amelyek értéke megközelíti az 500 millió dollárt. A döntés a koronavírus-járvány idején indított, az mRNA-val kapcsolatos beruházások átfogó felülvizsgálatát követően született.

Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter szerint a megtakarított forrásokat most biztonságosabb, szélesebb körű vakcinaplatformokra fogják átirányítani. Az amerikai egészségügyi minisztérium biomedicinális kutatási részlege a gyógyszeripari vállalatokat a közegészségügyi veszélyek leküzdésére szolgáló orvosi eszközök fejlesztésében támogatja.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

