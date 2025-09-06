Trump határozott kijelentéseket tett az oltásokról

Donald Trump elnök pénteken kijelentette, hogy a floridai tisztviselők „kemény álláspontot” képviselnek azzal, hogy eltörlik a diákokra vonatkozó oltási kötelezettséget, és kijelentette, hogy bizonyos oltásokat „fel kellene használni” – írja az Origo.

Donald Trump határozott kijelentéseket tett a vakcinák kapcsán. Fotó: AFP

Trump arra reagált, hogy szerdán Ron DeSantis, Florida kormányzója és Joseph Ladapo, az állami tiszti főorvosa bejelentette az összes oltási kötelezettség eltörlését.

Azt hiszem, nagyon óvatosnak kell lennünk. Vannak olyan vakcinák, amelyek annyira lenyűgözők. A gyermekbénulás elleni vakcina, azt hiszem, lenyűgöző

– mondta Trump az újságíróknak.