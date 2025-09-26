Brüsszel Magyarországot támadta, de Trump kiállt Orbán Viktor mellett

Kallas hangsúlyozta Donald Trump amerikai elnök szerepét, aki korábban ígéretet tett arra, hogy megállítja a vérontást. „Ez nem lehet csak a mi felelősségünk” – idézte Kallast az rbc.ua portál.

Kaja Kallas szerint a NATO-nak nagyobb szerepet kell vállalnia Ukrajában

Fotó: AFP

Trump a héten az ENSZ közgyűlésén azt nyilatkozta: szerinte Ukrajna képes harcolni és visszaszerezni minden megszállt területét, ha az EU és a NATO támogatja.

Európai politikusok üdvözölték a pozitívabb hangnemet, de több szakértő figyelmeztetett: Trump célja lehet, hogy csökkentse az USA szerepét, és nagyobb terhet tegyen a szövetségesekre.

„A NATO elképzelhetetlen az Egyesült Államok nélkül”

– nyomatékosította Kallas az interjúban. A politikus az ukrajnai háború megoldásával kapcsolatban a G20-ak miniszteri tanácsának ülésén is felszólalt, amiről az X-en számolt be.

Russia’s war against Ukraine is a primary driver of global instability.



I call on the G20 to help build international pressure on Russia to stop the killing and engage in meaningful negotiations.



Extract from my speech at the G20 Ministerial Meeting ↓ pic.twitter.com/dt1kFJTrl0 — Kaja Kallas (@kajakallas) September 25, 2025

Trump korábban követelte, hogy a NATO-országok teljesen állítsák le az orosz olaj- és gázimportot, összekötve ezt az amerikai vámokkal és szankciókkal.

Kallas szerint „Trumpnak igaza volt”:

az EU már 80 százalékkal csökkentette az orosz energiaimportot, 19 szankciócsomagot fogadott el, és ha a szövetségesek is ugyanígy jártak volna el, a háború gyorsabban véget érhetett volna

Kallas kiemelte: az USA-nak nyomást kellene gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára. A külügyi biztos szerint Oroszország nem mutat jóhiszeműséget a tárgyalásokon.

„Az amerikaiak nem akarnak túlzott nyomást gyakorolni, nehogy lezárják a kommunikációs csatornákat, de minden engedmény végső soron eszkalációhoz vezet, Putyin ezt kihasználja”

– hangsúlyozta.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal, és részletesen ismertette az amerikai elnökkel, miért nem tud Magyarország teljesen függetlenedni az orosz olajtól, Trump egy sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva egyértelművé tette, hogy megértette és elfogadja ezeket az érveket.

Erről a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában is beszélt a miniszterelnök.

Eközben Európát aggasztják a légtér-incidensek: orosz drónok és repülők határsértései, ismeretlen drónok észlelése dániai repülőterek fölött. „Putyin teszteli a reakciónkat” – mondta Kallas. Felhívta a figyelmet: a befagyasztott orosz állami és magánvagyonokat Ukrajna támogatására kell fordítani.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)