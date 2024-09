Az erősödő jobboldaltól rettegnek a centrista erők Európában

De ennél a torzításnál is rosszabb, hogy sok elemző hajlamos figyelmen kívül hagyni magában az Európában zajló politikai fejleményeket is. Valójában úgy tűnik, úgy beszélnek az európai biztonság problémájáról, mintha Európa egyetlen jobboldali kormánya Orbáné lenne Magyarországon. Valójában vannak mások is, köztük Giorgia Meloni olasz miniszterelnöké – és a jövőben még több is lehet.