labdarúgó Európa-ligaFerencvárosLőw ZsoltRed Bull Salzburgkomplexum

Látványos videón a salzburgi futballkomplexum, ahová Lőw Zsolt is megérkezett

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában a magyar bajnok Ferencváros Ausztriában lép pályára csütörtök este. A Salzburg–FTC mérkőzés előtt Lőw Zsolt is felbukkant az osztrákok világszínvonalú komplexumában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 15:03
Ebben a salzburgi stadionban lép pályára 18.45-től az FTC (Fotó: APA-PictureDesk via AFP/Hans Peter Lottermoser)
A csütörtöki Salzburg–FTC Európa-liga-találkozót a hazaiak pont nélkül várják, a magyar bajnok viszont négy pontot is összegyűjtött az alapszakasz első két fordulójában. Az ausztriai mérkőzés előtt az Origo helyszíni tudósítóit fogadták abban a komplexumban, ahol az ott található akadémián többek között Szoboszlai Dominik is pallérozódott. A látogatás során a stáb találkozott a Red Bull-hálózat futballfejlesztési igazgatójával, Lőw Zsolttal is.

Lőw Zsolt is megnézi este a Red Bull Salzburg FTC elleni Európa-liga-mérkőzését
Lőw Zsolt is megnézi este a Red Bull Salzburg FTC elleni Európa-liga-mérkőzését (Fotó: Mirkó István)

A Salzburgnál korábban másodedzőként is dolgozó Lőw az Origo kérdésére elárulta, hogy olykor a munkájából kifolyólag el szokott látogatni erre a helyre, most pedig azért is van itt, mert kimegy a csütörtök esti Európa-liga-mérkőzésre.

A Salzburg–Ferencváros összecsapás 18.45-kor kezdődik, játékvezetője a georgiai Goga Kikacseisvili lesz a 30 ezer néző befogadására képes Red Bull Arénában.

Nézze meg videón a salzburgi komplexumot!

