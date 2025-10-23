Látványos videón a salzburgi futballkomplexum, ahová Lőw Zsolt is megérkezett

A csütörtöki Salzburg–FTC Európa-liga-találkozót a hazaiak pont nélkül várják, a magyar bajnok viszont négy pontot is összegyűjtött az alapszakasz első két fordulójában. Az ausztriai mérkőzés előtt az Origo helyszíni tudósítóit fogadták abban a komplexumban, ahol az ott található akadémián többek között Szoboszlai Dominik is pallérozódott. A látogatás során a stáb találkozott a Red Bull-hálózat futballfejlesztési igazgatójával, Lőw Zsolttal is.

Lőw Zsolt is megnézi este a Red Bull Salzburg FTC elleni Európa-liga-mérkőzését (Fotó: Mirkó István)

Lőw Zsolt felbukkant a Salzburg–FTC előtt

A Salzburgnál korábban másodedzőként is dolgozó Lőw az Origo kérdésére elárulta, hogy olykor a munkájából kifolyólag el szokott látogatni erre a helyre, most pedig azért is van itt, mert kimegy a csütörtök esti Európa-liga-mérkőzésre.

A Salzburg–Ferencváros összecsapás 18.45-kor kezdődik, játékvezetője a georgiai Goga Kikacseisvili lesz a 30 ezer néző befogadására képes Red Bull Arénában.