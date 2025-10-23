Szoboszlai DominikFradiRed Bull Salzburg

A salzburgi stadionban soha nem felejtik Szoboszlait

Csütörtökön este a Ferencváros a Red Bull Salzburg otthonában lép pályára az Európa Liga harmadik fordulójában. A Fradi labdarúgói már a pályára lépés előtt előtt találkozhatnak a Red Bull Salzburg egykori játékosának, a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominik nevével.

Kibédi Péter
2025. 10. 23. 5:20
Szoboszlai Dominik nevével már a meccs előtt találkoznak az ellenfelek a stadionban
Szoboszlai Dominik nevével már a meccs előtt találkoznak az ellenfelek a stadionban Fotó: Mirkó István
A Red Bull Salzburg stadionja a város mellett haladó autópálya egyik lehajtójánál, Salzburg külvárosában, a Klessheim-kastély közelében épült. Az aréna 2003 márciusában készült el, eredetileg 18 200 néző befogadására volt alkalmas. A 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságra kibővítették, ma már 32 600 szurkoló fér el a lelátókon. A Ferencváros itt lép pályára az Európa-liga harmadik fordulójában a Red Bull Salzburg ellen, ahol a Liverpoolban játszó Szoboszlai felnőtt karrierje indult.

Szoboszlai neve ott van a Red Bull Salzburg játékoskijárójának dicsőségfalán
Szoboszlai neve ott van a Red Bull Salzburg játékoskijárójának dicsőségfalán Fotó: Mirkó István

Szoboszlai neve ott van a Salzburg játékoskijárójában

Bár a magyarok figyelmének középpontjában most a Fradi áll, az arénába érve óhatatlanul is a magyar labdarúgás jelenlegi legismertebb játékosának, Szoboszlai Dominiknek a nyomait kerestük. 

A Red Bull Salzburg színeiben 83 mérkőzésen 26 gólt szerző és 34 gólpasszt adó, négy osztrák bajnoki címet és három kupát nyerő magyar labdarúgó nevével nem akárhol találkozhatunk. A stadionban külön tábla őrzi azoknak a labdarúgóknak a nevét, akik az utánpótlásból eljutottak a profi csapatig. 

Az „Entered the Next Level” fal a klub filozófiáját hirdeti: Salzburgban az akadémiáról az arénába vezet az út. A tábla a játékoskijáró kapujánál látható, a negyedik sorban pedig ott szerepel Szoboszlai Dominik neve is, aki 2018. május 27-én, az Austria Wien elleni idegenbeli bajnokin mutatkozott be az osztrák élvonalban.

Szoboszlai Dominik a Red Bull Salzburg büszkesége
Szoboszlai Dominik a Red Bull Salzburg büszkesége Fotó: Mirkó István

Szerdán este, a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Liverpool utolsó, ötödik gólját Szoboszlai Dominik szerezte Eintracht Frankfurt otthonában.

