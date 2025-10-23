Az „amatőr” Varga Barnabástól fél az osztrák sajtó, magyar vészjelzés a Fradi ellen

A Ferencváros a cseh Viktoria Plzen elleni hazai 1-1, majd a belga Genk otthonában aratott 1-0-s győzelem után ma este Ausztriában, a Red Bull Salzburg vendégeként folytatja szereplését az Európa-liga alapszakaszában. Az osztrák klubnak még pontja, sőt gólja sincs a sorozatban, igaz, az FC Porto (0-1) és a Lyon (0-2) ellen is esélyesebb csapatoktól kapott ki eddig. Most a Fradi elleni csata előtt főleg Varga Barnabás a téma az osztrák sajtóban, akire a Salzburg korábbi magyar válogatott játékosa, Bodnár László is figyelmeztette a helyieket.

Varga Barnabás a téma az osztrák sajtóban a Fradi Salzburg elleni El-meccs előtt (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

„A Red Bull Salzburgnak vigyáznia kell erre a korábbi amatőr csatárra: Varga Barnabás szokatlan karrierje” – ezzel a címmel közölt cikket a Fradi csatáráról a helyi osztrák lap, a Salzburger Nachrichten a mai esti El-meccs előtt.

Varga Barnabás amatőr osztrák múltja a téma a Fradi ellen

Felelevenítik a cikkben, hogy Varga Barnabás tíz évvel ezelőtt még az osztrák amatőr bajnokságban szerepelt, a negyedosztályú SV Eberau játékosa volt, vagyis a szülőfalujához, Szentpéterfához közel eső, a határ túloldalán lévő Monyorókeréken futballozott, ahová kerékpárral járt át edzésekre.

– Akkoriban nem csak a futballból éltem. Kétfajta munkát is végeztem, voltam egy garázskapukat építő cégnél is, házaknál építettünk garázskapukat. Pontosan tudom, hogy működik egy hétköznapi ember élete – elevenítette fel Varga Barnabás. – Nem azt mondom, hogy letettem róla, de sok esélyt nem láttam arra, hogy ebből lehet még karrier. Aztán szerencsére nem lett igazam.

Aztán Varga Barnabás eljutott Burgenland profi csapatához, a Mattersburgba, amelynek színeiben az osztrák Bundesligában is játszott, 16 meccsen egy gólt szerzett. Majd hazaigazolt, és a Gyirmót, Paks, Fradi utat bejárva mostanra a magyar válogatott első számú gólfelelőse.

Az osztrák lap meg is jegyzi, hogy a korábbi amatőr Varga Barnabás most gólkirályként tér vissza Ausztriába.

Bodnár László óva inti az osztrákokat: Varga Barnabás Európa legjobbja ebben

Egy másik cikkben Bodnár László is megszólal a Salzburger Nachrichtenben a Salzburg–Fradi El-meccs előtt. A korábbi magyar válogatott jobbhátvéd kétszer is volt a Red Bull Salzburg játékosa, előbb 2006 és 2009 között, majd 201-ben. Bodnár nagy kedvenc volt Ausztriában, ahol szó szerint istenítették is.