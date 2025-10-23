Varga BarnabásFradieurópa-ligaFC Red Bull Salzburg

Az „amatőr” Varga Barnabástól fél az osztrák sajtó, magyar vészjelzés a Fradi ellen

A Ferencváros ma este (18.45) az osztrák Red Bull Salzburg otthonában folytatja szereplését az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Az osztrákok főleg Varga Barnabás miatt aggódnak, akit jól ismernek, és fel is elevenítik a korábbi amatőr éveit Ausztriában. A Salzburg korábbi magyar válogatott alapembere, Bodnár László is megszólalt az osztrák sajtóban, és figyelmeztetett a Fradi ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 8:56
Varga Barnabás fejeseire figyelmeztetik az osztrákokat a Fradi ellen Salzburgban Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Ferencváros a cseh Viktoria Plzen elleni hazai 1-1, majd a belga Genk otthonában aratott 1-0-s győzelem után ma este Ausztriában, a Red Bull Salzburg vendégeként folytatja szereplését az Európa-liga alapszakaszában. Az osztrák klubnak még pontja, sőt gólja sincs a sorozatban, igaz, az FC Porto (0-1) és a Lyon (0-2) ellen is esélyesebb csapatoktól kapott ki eddig. Most a Fradi elleni csata előtt főleg Varga Barnabás a téma az osztrák sajtóban, akire a Salzburg korábbi magyar válogatott játékosa, Bodnár László is figyelmeztette a helyieket.

Varga Barnabás a téma az osztrák sajtóban a Fradi Salzburg elleni El-meccs előtt
Varga Barnabás a téma az osztrák sajtóban a Fradi Salzburg elleni El-meccs előtt (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

„A Red Bull Salzburgnak vigyáznia kell erre a korábbi amatőr csatárra: Varga Barnabás szokatlan karrierje” – ezzel a címmel közölt cikket a Fradi csatáráról a helyi osztrák lap, a Salzburger Nachrichten a mai esti El-meccs előtt.

Varga Barnabás amatőr osztrák múltja a téma a Fradi ellen

Felelevenítik a cikkben, hogy Varga Barnabás tíz évvel ezelőtt még az osztrák amatőr bajnokságban szerepelt, a negyedosztályú SV Eberau játékosa volt, vagyis a szülőfalujához, Szentpéterfához közel eső, a határ túloldalán lévő Monyorókeréken futballozott, ahová kerékpárral járt át edzésekre.

– Akkoriban nem csak a futballból éltem. Kétfajta munkát is végeztem, voltam egy garázskapukat építő cégnél is, házaknál építettünk garázskapukat. Pontosan tudom, hogy működik egy hétköznapi ember élete – elevenítette fel Varga Barnabás. – Nem azt mondom, hogy letettem róla, de sok esélyt nem láttam arra, hogy ebből lehet még karrier. Aztán szerencsére nem lett igazam.

Aztán Varga Barnabás eljutott Burgenland profi csapatához, a Mattersburgba, amelynek színeiben az osztrák Bundesligában is játszott, 16 meccsen egy gólt szerzett. Majd hazaigazolt, és a Gyirmót, Paks, Fradi utat bejárva mostanra a magyar válogatott első számú gólfelelőse.

Az osztrák lap meg is jegyzi, hogy a korábbi amatőr Varga Barnabás most gólkirályként tér vissza Ausztriába.

Bodnár László óva inti az osztrákokat: Varga Barnabás Európa legjobbja ebben

Egy másik cikkben Bodnár László is megszólal a Salzburger Nachrichtenben a Salzburg–Fradi El-meccs előtt. A korábbi magyar válogatott jobbhátvéd kétszer is volt a Red Bull Salzburg játékosa, előbb 2006 és 2009 között, majd 201-ben. Bodnár nagy kedvenc volt Ausztriában, ahol szó szerint istenítették is.

– Még mindig szívesen emlékszem vissza a csodálatos szurkolókra, akik a jó teljesítmények vagy a gólok után azt énekelték, hogy »Rio, Rio, Bodnario«. Megtiszteltetés volt számomra, hogy számos nagyszerű játékossal és top edzővel dolgozhattam együtt, mint Giovanni Trapattoni, Lothar Matthäus és Co Adriaanse” – mesélte a lapnak Bodnár László.

A Fradi elleni meccsre rátérve Bodnár Varga Barnabásra figyelmeztetett, akit Európa legjobban fejelő csatárának nevezett.

– A Salzburg egy jól szervezett ellenféllel néz szembe, amelynek nagyon veszélyes a csatára Varga Barnabás – hangsúlyozta Bodnár. – Véleményem szerint jelenleg ő Európa legjobban fejelő csatára. Az első két Európa-liga mérkőzésén szerzett négy pont után a Ferencvárosnak nagy az önbizalma, és Salzburgban is megállja majd a helyét.

– A magyar futball az elmúlt években pozitív irányba fejlődött – tette hozzá. – Az állam sokat fektetett be a sportágba. A magyar és az osztrák bajnokság közötti különbség minden bizonnyal nagyobb volt a múltban. Szoros meccsre számítok, bármilyen kimenetel lehetséges.

Bodnár elmondta, hogy tévében nézi majd a találkozót, bár a Salzburg többször hívja meccsekre, ennek nem mindig tud eleget tenni, de biztosan visszatér még a városba.

