Gál Kinga: A baloldali–néppárti koalíció ismét összezárt Ursula von der Leyen mögött

A Fidesz politikusa szerint Brüsszel mai döntése nem a demokrácia győzelme, hanem a status quo megőrzése, amely tovább mélyíti az Európai Unió válságát.

De mi, Patrióták, nem hátrálunk! Bármilyen hosszú legyen is a folyamat, már érezhető a vég kezdete Von der Leyen és a brüsszeli elit számára. A változást pedig csak a Patrióták hozhatják el

– hangsúlyozta Gál Kinga.

A bizalmatlansági indítványokat a patrióták és a baloldal kezdeményezte, akik a háborús retorika, a migrációs politika és a zöldátállás radikalizmusa miatt bírálták a bizottság elnökét. Bár Von der Leyen ezúttal is túlélt, politikai támogatottsága látványosan gyengül, és egyre több tagállami vezető – köztük a magyar kormány – változást sürget Brüsszelben.