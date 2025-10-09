  • Magyar Nemzet
Gál Kingabizalmatlansági szavazásBrüsszelUrsula von der Leyen

Gál Kinga: A baloldali–néppárti koalíció ismét összezárt Ursula von der Leyen mögött

Újabb politikai összezárás mentette meg Ursula von der Leyent és bizottságát, írta közösségi oldalán Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője miután az Európai Parlamentben ma bizalmatlansági szavazást tartottak az Európai Bizottság elnökéről.

2025. 10. 09. 13:47
Forrás: Facebook/Gál Kinga
Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője és a Patrióták Európáért frakció alelnöke közösségi oldalán élesen bírálta a bizalmatlansági szavazás eredményét:

A mai bizalmatlansági szavazáson a baloldali–néppárti koalíció ismét összezárt Ursula von der Leyen mögött, megmentette őt és a bizottságát. Von der Leyen így a bizottság élén folytathatja kudarcos politikáját, ami csak bajt hoz Európára: béke helyett felelőtlen háborús javaslatok, biztonság helyett tömeges illegális migráció, jólét helyett zöldőrület és csökkenő versenyképesség.

A Fidesz politikusa szerint Brüsszel mai döntése nem a demokrácia győzelme, hanem a status quo megőrzése, amely tovább mélyíti az Európai Unió válságát.

De mi, Patrióták, nem hátrálunk! Bármilyen hosszú legyen is a folyamat, már érezhető a vég kezdete Von der Leyen és a brüsszeli elit számára. A változást pedig csak a Patrióták hozhatják el

– hangsúlyozta Gál Kinga.

A bizalmatlansági indítványokat a patrióták és a baloldal kezdeményezte, akik a háborús retorika, a migrációs politika és a zöldátállás radikalizmusa miatt bírálták a bizottság elnökét. Bár Von der Leyen ezúttal is túlélt, politikai támogatottsága látványosan gyengül, és egyre több tagállami vezető – köztük a magyar kormány – változást sürget Brüsszelben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

