Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője és a Patrióták Európáért frakció alelnöke közösségi oldalán élesen bírálta a bizalmatlansági szavazás eredményét:
Gál Kinga: A baloldali–néppárti koalíció ismét összezárt Ursula von der Leyen mögött
Újabb politikai összezárás mentette meg Ursula von der Leyent és bizottságát, írta közösségi oldalán Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője miután az Európai Parlamentben ma bizalmatlansági szavazást tartottak az Európai Bizottság elnökéről.
A mai bizalmatlansági szavazáson a baloldali–néppárti koalíció ismét összezárt Ursula von der Leyen mögött, megmentette őt és a bizottságát. Von der Leyen így a bizottság élén folytathatja kudarcos politikáját, ami csak bajt hoz Európára: béke helyett felelőtlen háborús javaslatok, biztonság helyett tömeges illegális migráció, jólét helyett zöldőrület és csökkenő versenyképesség.
A Fidesz politikusa szerint Brüsszel mai döntése nem a demokrácia győzelme, hanem a status quo megőrzése, amely tovább mélyíti az Európai Unió válságát.
De mi, Patrióták, nem hátrálunk! Bármilyen hosszú legyen is a folyamat, már érezhető a vég kezdete Von der Leyen és a brüsszeli elit számára. A változást pedig csak a Patrióták hozhatják el
– hangsúlyozta Gál Kinga.
A bizalmatlansági indítványokat a patrióták és a baloldal kezdeményezte, akik a háborús retorika, a migrációs politika és a zöldátállás radikalizmusa miatt bírálták a bizottság elnökét. Bár Von der Leyen ezúttal is túlélt, politikai támogatottsága látványosan gyengül, és egyre több tagállami vezető – köztük a magyar kormány – változást sürget Brüsszelben.
Borítókép: Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője (Forrás: Facebook/Gál Kinga)
