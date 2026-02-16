Szijjártó Péter: A Trump–Orbán-kapcsolat garantálja a rezsicsökkentés védelmét + videó

Szijjártó Péter az amerikai kollégájával folytatott tárgyalást követően kifejtette, hogy ez volt Marco Rubio első látogatása Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépése óta. A találkozó ismételten világosan bizonyítja a stratégiai együttműködést Magyarország és az Egyesült Államok között, amelynek alapját a jó személyes kapcsolat, a személyes barátság jelenti Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között.

Szijjártó Péter elmondta, mi a magyar–amerikai stratégiai együttműködés alapja Fotó: AFP

Az amerikai külügyminiszter világossá tette, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat és az elnök is abban érdekelt, hogy a stratégiai együttműködés Magyarország és az Egyesült Államok között fennmaradjon

– mondta. Úgy véli, hogy a látogatás során az is „minden kételkedő számára bizonyítékot nyert”, hogy Donald Trump az Orbán Viktorral fennálló barátsága okán egyezett bele abba, hogy hazánk továbbra is olcsó orosz kőolajat és földgázt tudjon vásárolni, s így garantálható legyen a rezsicsökkentés megóvása.

Azaz világossá válhatott mindenki számára, hogy ha a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök nem lennének barátok, akkor mára a magyar embereknek a rezsiköltségek háromszorosát kellene fizetniük, és a benzinár is ezer forintra kúszott volna fel Magyarországon

– fogalmazott.