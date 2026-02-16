Rendkívüli

Megvan a Fidesz-KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Szijjártó Péter: A Trump–Orbán-kapcsolat garantálja a rezsicsökkentés védelmét + videó

Szijjártó Péter: A Trump–Orbán-kapcsolat garantálja a rezsicsökkentés védelmét + videó

A külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint hétfőn Budapesten közölte, hogy a jelenleg fennálló magyar–amerikai stratégiai együttműködés alapja a személyes kapcsolat és barátság Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között. Szijjártó Péter hangsúlyozta: ezen együttműködés fenntartása hazánk nemzeti érdeke.

Ez volt Marco Rubio első látogatása Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépése óta Forrás: MTI
Szijjártó Péter az amerikai kollégájával folytatott tárgyalást követően kifejtette, hogy ez volt Marco Rubio első látogatása Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépése óta. A találkozó ismételten világosan bizonyítja a stratégiai együttműködést Magyarország és az Egyesült Államok között, amelynek alapját a jó személyes kapcsolat, a személyes barátság jelenti Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között.

Szijjártó Péter elmondta, mi a magyar–amerikai stratégiai együttműködés alapja
Szijjártó Péter elmondta, mi a magyar–amerikai stratégiai együttműködés alapja Fotó: AFP

Az amerikai külügyminiszter világossá tette, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat és az elnök is abban érdekelt, hogy a stratégiai együttműködés Magyarország és az Egyesült Államok között fennmaradjon

– mondta. Úgy véli, hogy a látogatás során az is „minden kételkedő számára bizonyítékot nyert”, hogy Donald Trump az Orbán Viktorral fennálló barátsága okán egyezett bele abba, hogy hazánk továbbra is olcsó orosz kőolajat és földgázt tudjon vásárolni, s így garantálható legyen a rezsicsökkentés megóvása.

Azaz világossá válhatott mindenki számára, hogy ha a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök nem lennének barátok, akkor mára a magyar embereknek a rezsiköltségek háromszorosát kellene fizetniük, és a benzinár is ezer forintra kúszott volna fel Magyarországon

– fogalmazott.

„Az amerikai külügyminiszter az együttműködés fenntartása mellett kötelezte el tehát magát. Világossá tette, hogy Magyarország mindenben számíthat az Egyesült Államokra, és ekképpen folytatjuk azokat a megbeszéléseket is, amelyek a pénzügyi együttműködés új formáinak konkrét kidolgozásáról szólnak” – tette hozzá.

Szijjártó Péter megemlítette, hogy fontos megállapodást írt alá a két ország az atomenergiai együttműködésről, s közölte, hogy Magyarországnak abszolút nemzeti érdeke a nukleáris kapacitások bővítése, ugyanis csakis így lehetséges az egyre növekvő elektromosáram-igény biztonságos, környezetet kímélő, olcsó, stabil kiszolgálása.

„Erre most az amerikaiakkal szövetséget kötöttünk. A nukleáris energia terén új technológiák kerülnek kidolgozásra, eddig ismeretlen, eddig nem is remélt újabb technológiák, és hogy ezen technológiákból Magyarország is a lehető leggyorsabban profitálhasson, most az amerikaiakkal kötöttünk egy fontos megállapodást, hiszen ezen technológiáknak egy részét éppen Amerikában dolgozzák ki” – húzta alá.

A mai nap tehát világossá tette, hogy a magyar–amerikai együttműködés egy személyes kapcsolaton álló stratégiai együttműködés, és ennek fenntartására az amerikaiak készek és ennek fenntartása Magyarországnak abszolút érdeke

– összegzett.

Szijjártó Péter a látogatás eredményeiről videóban is beszámolt

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a karmelita kolostorban 2026. február 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

