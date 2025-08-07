Orbán ViktorTisza PártMagyar Péter

Orbán Viktor elárulta, ezért nem vitázik Magyar Péterrel

Ha nem akarjuk, hogy a magyar politika komolytalanná váljon, akkor sosem szabad bábemberekkel vitatkozni – jelentette ki közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: „Magyar emberek vagy Brüsszel emberei döntsenek-e Magyarország jövőjéről? Ez a választás tétje!”

2025. 08. 07. 16:02
„Fizetett bábemberekre bízni az ország sorsát azt jelenti, hogy a magyarok rosszul fognak járni. Fizetett bábemberekkel nem vitatkozom” – jelentette ki közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök leszögezte: ha mégis vitatkozni valója van azzal a világgal, akkor azokkal vitatkozik, akik fizetik őt. 

„Ez Ursula von der Leyen, meg Manfred Weber. Nem az ő magyarországi bábjuk. Tehát ha nem akarjuk, hogy a magyar politika komolytalanná váljon, akkor sosem szabad bábemberekkel vitatkozni. Magyar emberek vagy Brüsszel emberei döntsenek-e Magyarország jövőjéről? Ez a választás tétje!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Emlékezetes, Orbán Viktor a Hont Andrásnak adott interjúban is hangsúlyozta már, a Magyar Péter vezette Tisza Pártot egy kategóriába sorolja az óbaloldallal. Felidézte: a választás előtti évben Márki-Zay Pétert is népszerűbbnek mérték nála, és az összefogott baloldali pártoknak is nagyobb támogatást mértek, mint a Fidesz, aztán mégis nagyot nyertek. 

– Voltak problémáik, de nagyon komoly erő volt – mondta a 2022-es összefogásról. – Külföldről támogatták, szintén nagyon sok pénzzel, baloldali oligarchák teljes mellszélességgel, óriási médiaháttere volt, erősek voltak a közösségi médiában – sorolta.

„A Tisza Párt az nem egy magyar párt, az egy brüsszeli párt. Tehát azt Brüsszelből tartják, ott vannak a gazdáik. Azt csinálják, amit ott mondanak nekik”

 – jelentette ki Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

 

