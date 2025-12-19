alkotmánybíróságMarcin RomanowskiEurópai UnióDonald Tusk

Romanowski: Tusk, a Tisza varsói, háborúpárti szövetségese Brüsszel segítségével építi le a lengyel jogállamiságot

A lengyel alkotmányos rend és a nemzeti szuverenitás elleni támadásként értékelte Marcin Romanowski volt igazságügyminiszter-helyettes az Európai Unió Bíróságának friss ítéletét, amely szerinte új szintre emelte a Brüsszel és a demokratikusan megválasztott nemzeti hatalom közötti konfliktust. A tanulmány arra figyelmeztet: a döntés nemcsak Lengyelországban, hanem egész Közép-Európában veszélyes precedenst teremthet, megkérdőjelezve a nemzeti alkotmányos intézmények elsődlegességét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 18:35
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Forrás: AFP
2015 óta Lengyelország a demokratikusan választott nemzeti hatalom és a Brüsszelben, Luxembourgban, valamint más nyugat-európai elitkörökben összpontosuló globalista politika közötti konfliktus fő színtere – írta Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes és a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője legfrissebb tanulmányában. Ez a vita nem csupán jogi kérdés; alapvetően politikai és alkotmányos jelentőségű. A tét az, hogy ki gyakorolja a valódi hatalmat az államban: a szuverén nemzet, amely demokratikus választásokon fejezi ki akaratát, vagy a brüsszeli bürokrácia, amely jogalkotó jellegű bírói ítélkezést és pénzügyi nyomásgyakorlást alkalmazva kerüli meg a demokratikus folyamatokat.

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügy-miniszter-helyettes
Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes Fotó: Ladóczki Balázs

Az Európai Unió Bíróságának 2025. december 18-i ítélete új szintre emelte ezt a konfliktust. 

Először fordult elő, hogy egy uniós bíróság nyíltan megkérdőjelezte egy tagállam alkotmányos szervének státusát, miközben a nemzeti alkotmányok felett álló „végső bíróság” szerepét tulajdonította magának. Az ítélet lehetővé teszi a brüsszeli intézmények politikai befolyását a nemzeti jogrend fölött, és precedenst teremt más országok számára.

Az Alkotmánybíróság mindvégig az állam jogi szuverenitásának védelmezője volt, megakadályozva mind az uniós, mind pedig Magyar Péter lengyelországi szövetségese, Donald Tusk baloldali–liberális kormányának jogellenes lépéseit, amely kormány a brüsszeli bürokrácia aktív támogatásával került hatalomra. A Tusk-kormány jelenlegi politikája és a CJEU ítélete együtt jelentős kockázatot hordoz a lengyel alkotmányos rend, a nemzeti jogi függetlenség és a demokratikus intézmények működése szempontjából.

A döntés nem csupán Lengyelország, hanem egész Közép-Európa számára veszélyes precedenst teremt: világossá teszi, hogy a demokratikusan legitimált nemzeti hatalom és a nemzeti alkotmányos rend felett álló brüsszeli joguralom között komoly feszültség van. Az Alkotmánybíróság szerepe, mint az állami szuverenitás és a jogállamiság őre, ezért továbbra is kulcsfontosságú a lengyel állam jövője szempontjából.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

