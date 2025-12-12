Marcin Romanowski, volt igazságügyminiszter-helyettes legutóbbi közösségimédia-bejegyzésében arra figyelmeztetett: Lengyelország egészségügyi rendszere példátlan krízisbe süllyedt a jelenlegi balliberális kormányzás alatt. A politikus szerint a helyzet hónapról hónapra romlik, és a kormány továbbra sem kínál valós megoldásokat.
A volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes kiosztotta a Tusk-kormányt
A lengyel egészségügyi rendszer minden eddiginél súlyosabb válságot él át a balliberális kormányzás alatt. Marcin Romanowski szerint a Tusk-kormány ígéretei nem teljesültek, az ellátás pedig hónapról hónapra romlik. A lengyel kórházak finanszírozása bizonytalanná vált, a várólisták rekordhosszúak, a személyzethiány pedig tovább mélyíti a krízist. A kabinet mindmáig nem mutatott be működőképes helyreállítási tervet.
Lengyelországban az elmúlt hónapokban sorra hívták össze az úgynevezett „egészségügyi csúcstalálkozókat” a kormányfő és az államfő részvételével. Bár a cél a rendszer stabilizálása lett volna, ezek a tanácskozások Romanowski szerint semmilyen kézzelfogható előrelépést nem hoztak.
A pénzhiány ugyanakkor nem új jelenség Európában, ám Lengyelországban különösen élesen vált politikai kampánytémává. A 2023-as választási küzdelem egyik fő eleme az volt, hogy a balliberális erők a konzervatív kormányt hibáztatták a rendszer állapotáért, és radikális, azonnali reformokat ígértek. Ennek a kommunikációnak köszönhetően Donald Tusk koalíciója megszerezte a parlamenti többséget, ám az elnöki vétó átlépéséhez – Romanowski szerint – már brüsszeli nyomásra és megtévesztő állításokra volt szükség.
A politikus hangsúlyozza: a Tusk-kormány két éve alatt beigazolódott, hogy a kampányban tett ígéretek nem teljesültek.
Bár a konzervatív kabinet nyolcéves kormányzása alatt a járvány és a háború okozta terhek ellenére is folyamatosan javultak az ellátási mutatók, az új vezetés a gyors és látványos reformok helyett egy egyre mélyülő válságot idézett elő. Az állami költségvetés hiánya mára elérte az alkotmányos küszöböt, az egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó alap pedig gyakorlatilag működésképtelenné vált. A kórházak és járóbeteg-központok ebből adódóan egyre bizonytalanabb helyzetben dolgoznak: nem kapnak világos tájékoztatást a finanszírozás szabályairól, ami az elérhető szolgáltatások csökkenéséhez és a csődveszély növekedéséhez vezet.
Különösen kritikus helyzetben vannak a megyei kórházak, amelyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a vidéki lakosság ellátásában.
Ezen intézmények fenntartása ma már a helyi önkormányzatok erején múlik, ám azok egyre gyakrabban jelzik: pénzügyi lehetőségeik végére értek.
Bár az egészségügyi rendszer romlása egyre nyilvánvalóbb, a Tusk-kormány mindmáig nem mutatott be koherens helyreállítási stratégiát.
Hiányzik a stabil finanszírozási modell, a hosszú távú személyzeti koncepció és az a gyakorlati program, amely rendet tehetne az ellátórendszer működésében.
Lengyelország alkotmányos rendje szerint a kormány és a miniszterelnök viseli a felelősséget a közpolitikai döntésekért. Romanowski úgy látja: a jelenlegi kabinet bebizonyította, hogy nem tudja biztosítani sem a stabilitást, sem a fejlődést – a korábbi eredményeket pedig inkább lebontja, mint továbbfejleszti. A volt miniszterhelyettes értékelése szerint a kormányzás mérlege egyértelmű: a választási kampány hazugságai helyére nem léptek valós cselekvések, így Lengyelország ma a modern történelmének legsúlyosabb egészségügyi válságával szembesül.
Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)
