Lengyelországban az elmúlt hónapokban sorra hívták össze az úgynevezett „egészségügyi csúcstalálkozókat” a kormányfő és az államfő részvételével. Bár a cél a rendszer stabilizálása lett volna, ezek a tanácskozások Romanowski szerint semmilyen kézzelfogható előrelépést nem hoztak.

A pénzhiány ugyanakkor nem új jelenség Európában, ám Lengyelországban különösen élesen vált politikai kampánytémává. A 2023-as választási küzdelem egyik fő eleme az volt, hogy a balliberális erők a konzervatív kormányt hibáztatták a rendszer állapotáért, és radikális, azonnali reformokat ígértek. Ennek a kommunikációnak köszönhetően Donald Tusk koalíciója megszerezte a parlamenti többséget, ám az elnöki vétó átlépéséhez – Romanowski szerint – már brüsszeli nyomásra és megtévesztő állításokra volt szükség.

A politikus hangsúlyozza: a Tusk-kormány két éve alatt beigazolódott, hogy a kampányban tett ígéretek nem teljesültek.

Bár a konzervatív kabinet nyolcéves kormányzása alatt a járvány és a háború okozta terhek ellenére is folyamatosan javultak az ellátási mutatók, az új vezetés a gyors és látványos reformok helyett egy egyre mélyülő válságot idézett elő. Az állami költségvetés hiánya mára elérte az alkotmányos küszöböt, az egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó alap pedig gyakorlatilag működésképtelenné vált. A kórházak és járóbeteg-központok ebből adódóan egyre bizonytalanabb helyzetben dolgoznak: nem kapnak világos tájékoztatást a finanszírozás szabályairól, ami az elérhető szolgáltatások csökkenéséhez és a csődveszély növekedéséhez vezet.

Különösen kritikus helyzetben vannak a megyei kórházak, amelyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a vidéki lakosság ellátásában.

Ezen intézmények fenntartása ma már a helyi önkormányzatok erején múlik, ám azok egyre gyakrabban jelzik: pénzügyi lehetőségeik végére értek.