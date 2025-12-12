donald tuskegészségügymarcin romanowskilengyelország

A volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes kiosztotta a Tusk-kormányt

A lengyel egészségügyi rendszer minden eddiginél súlyosabb válságot él át a balliberális kormányzás alatt. Marcin Romanowski szerint a Tusk-kormány ígéretei nem teljesültek, az ellátás pedig hónapról hónapra romlik. A lengyel kórházak finanszírozása bizonytalanná vált, a várólisták rekordhosszúak, a személyzethiány pedig tovább mélyíti a krízist. A kabinet mindmáig nem mutatott be működőképes helyreállítási tervet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 19:49
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marcin Romanowski, volt igazságügyminiszter-helyettes legutóbbi közösségimédia-bejegyzésében arra figyelmeztetett: Lengyelország egészségügyi rendszere példátlan krízisbe süllyedt a jelenlegi balliberális kormányzás alatt. A politikus szerint a helyzet hónapról hónapra romlik, és a kormány továbbra sem kínál valós megoldásokat.

Összeomló rendszer, növekvő elégedetlenség – mély válságban a lengyel egészségügy.
Összeomló rendszer, növekvő elégedetlenség – mély válságban a lengyel egészségügy. Fotó: AFP

Lengyelországban az elmúlt hónapokban sorra hívták össze az úgynevezett „egészségügyi csúcstalálkozókat” a kormányfő és az államfő részvételével. Bár a cél a rendszer stabilizálása lett volna, ezek a tanácskozások Romanowski szerint semmilyen kézzelfogható előrelépést nem hoztak.

A pénzhiány ugyanakkor nem új jelenség Európában, ám Lengyelországban különösen élesen vált politikai kampánytémává. A 2023-as választási küzdelem egyik fő eleme az volt, hogy a balliberális erők a konzervatív kormányt hibáztatták a rendszer állapotáért, és radikális, azonnali reformokat ígértek. Ennek a kommunikációnak köszönhetően Donald Tusk koalíciója megszerezte a parlamenti többséget, ám az elnöki vétó átlépéséhez – Romanowski szerint – már brüsszeli nyomásra és megtévesztő állításokra volt szükség.

A politikus hangsúlyozza: a Tusk-kormány két éve alatt beigazolódott, hogy a kampányban tett ígéretek nem teljesültek.

Bár a konzervatív kabinet nyolcéves kormányzása alatt a járvány és a háború okozta terhek ellenére is folyamatosan javultak az ellátási mutatók, az új vezetés a gyors és látványos reformok helyett egy egyre mélyülő válságot idézett elő. Az állami költségvetés hiánya mára elérte az alkotmányos küszöböt, az egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozó alap pedig gyakorlatilag működésképtelenné vált. A kórházak és járóbeteg-központok ebből adódóan egyre bizonytalanabb helyzetben dolgoznak: nem kapnak világos tájékoztatást a finanszírozás szabályairól, ami az elérhető szolgáltatások csökkenéséhez és a csődveszély növekedéséhez vezet. 

Különösen kritikus helyzetben vannak a megyei kórházak, amelyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a vidéki lakosság ellátásában.

Ezen intézmények fenntartása ma már a helyi önkormányzatok erején múlik, ám azok egyre gyakrabban jelzik: pénzügyi lehetőségeik végére értek. 

Bár az egészségügyi rendszer romlása egyre nyilvánvalóbb, a Tusk-kormány mindmáig nem mutatott be koherens helyreállítási stratégiát. 

Hiányzik a stabil finanszírozási modell, a hosszú távú személyzeti koncepció és az a gyakorlati program, amely rendet tehetne az ellátórendszer működésében. 

Lengyelország alkotmányos rendje szerint a kormány és a miniszterelnök viseli a felelősséget a közpolitikai döntésekért. Romanowski úgy látja: a jelenlegi kabinet bebizonyította, hogy nem tudja biztosítani sem a stabilitást, sem a fejlődést – a korábbi eredményeket pedig inkább lebontja, mint továbbfejleszti. A volt miniszterhelyettes értékelése szerint a kormányzás mérlege egyértelmű: a választási kampány hazugságai helyére nem léptek valós cselekvések, így Lengyelország ma a modern történelmének legsúlyosabb egészségügyi válságával szembesül.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök  (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu