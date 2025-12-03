3I/ATLAS: élőben is láthatjuk a ma földközelbe került csillagközi vándort

A 3I/ATLAS intersztelláris üstökös, a Naprendszerbe érkezett eddig ismert harmadik csillagközi objektum ma, december 19-én pénteken lesz a relatív legkisebb távolságra a Földtől, miközben szédítő sebességgel tart a Jupiter irányába, hogy jövőre végleg eltűnjön a kozmosz feneketlen mélységeiben.

A 3I/ATLAS pályáját ábrázoló térkép. Az üstökös jelenleg a Jupiter felé halad Fotó: The Sky Live

3I/ATLAS: jobb amatőr teleszkópokkal is megfigyelhető az intersztelláris üstökös

A 3I/ATLAS a mai földközelsége idején még mindig elég messze lesz; a Földtől számított legkisebb távolsága, ami 270 millió kilométer csaknem a kétszerese ugyanis a Föld és a Nap közötti távolságnak.

A Föld kissé elnyúlt elliptikus pályán kering központi csillagunk, a Nap körül. Ennek megfelelően a Föld Naptól mért legnagyobb távolsága 152 097 701 km, míg legkisebb távolsága 147 098 074 km. Közepes távolsága, pontosabban a Föld keringési sugara a Nap körül pályáján 149 597 870 km, ez utóbbit nevezik csillagászati egységnek (CSE), ami az égi mechanikában használatos távolságegység.

A mai földközelsége után a rendkívüli, 210 000 km/órás sebességének köszönhetően rohamosan távolodni fog tőlünk, hogy néhány hónap múltán teljesen eltűnjön a szemünk elől. Így a jelenlegi helyzete a legjobb alkalom ahhoz, hogy megkíséreljük e hihetetlen csillagközi objektum megfigyelését.

A 3I/ATLAS az eddig legfrucsább Naprendszerbe érkezett csillagközi vándor Fotó: Space and Tech

A 3I/ATLAS üstökös október végén haladt el legközelebb a Naphoz és ekkor érte el a csúcsfényességét is, majd novemberben a Nap másik oldalán volt ezért nem láthattuk a Földről. A mostani pozíciója a legalkalmasabb arra, hogy ideális szögből lehessen megfigyelni a földi obszervatóriumokból. A 3I/ATLAS soha nem tudott volna olyan látványossággá válni, mint az elmúlt három évtized egyik legfényesebb kométája, az 1997 márciusában Magyarországról is szabad szemmel káprázatos látványt nyújtott Hale-Bopp üstökös, de elég fényes ahhoz, hogy egy komolyabb otthoni amatőrtávcsővel már látható legyen.

Az 1997-ben szabad szemmeli is gyönyörű látványt nyújtott Hale-Bopp üstökös Fotó: E. Kolmhofer, H. Raab; Johannes-Kepler-Observatory

A jelenlegi fényessége, ami 11,2-es magnitúdó túl halvány ahhoz, hogy egyszerűbb kis távcsővel észrevegyük,

de még egy komolyabb amatőr teleszkóp látómezejében is csupán apró, homályos pontnak látszik a világűr koromsötét és sziporkázó csillagokkal telehintett feketeségében- írja az Ilf Science tudományos hírportál.