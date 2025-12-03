csillagköziNaprendszerföldközelségobjektumpályamegfigyelésüstököstávcső

3I/ATLAS: élőben is láthatjuk a ma földközelbe került csillagközi vándort

December 19-én, pénteken lesz a pályáján relatíve legközelebb a Földhöz a nagy érdeklődést kiváltott intersztelláris üstökös. A földközelség ebben az esetben a hétköznapi fogalmak szintjén igencsak megtévesztő lehet, hiszen a 3I/ATLAS legkisebb földtávolsága még így is csaknem kétszer nagyobb, mint a Föld-Nap távolság, ám ennek ellenére van rá mód, hogy megpillantsuk, illetve vizuálisan is nyomon kövessük ezt az idegen csillagrendszerből hozzánk érkezett különleges látogatót.

Elter Tamás
Forrás: Ilf Science2025. 12. 19. 18:33
A 3I/ATLAS egy nagy teleszkóppal nézve Fotó: International Gemini Observatory
A 3I/ATLAS intersztelláris üstökös, a Naprendszerbe érkezett eddig ismert harmadik csillagközi objektum ma, december 19-én pénteken lesz a relatív legkisebb távolságra a Földtől, miközben szédítő sebességgel tart a Jupiter irányába, hogy jövőre végleg eltűnjön a kozmosz feneketlen mélységeiben.

A 3I/ATLAS pályáját ábrázoló térkép. Az üstökös jelenleg a Jupiter felé halad
A 3I/ATLAS pályáját ábrázoló térkép. Az üstökös jelenleg a Jupiter felé halad    Fotó: The Sky Live

3I/ATLAS: jobb amatőr teleszkópokkal is megfigyelhető az intersztelláris üstökös

A 3I/ATLAS a mai földközelsége idején még mindig elég messze lesz; a Földtől számított legkisebb távolsága, ami 270 millió kilométer csaknem a kétszerese ugyanis a Föld és a Nap közötti távolságnak. 

A Föld kissé elnyúlt elliptikus pályán kering központi csillagunk, a Nap körül. Ennek megfelelően a Föld  Naptól mért legnagyobb távolsága 152 097 701 km, míg legkisebb távolsága  147 098 074 km. Közepes távolsága, pontosabban a Föld keringési sugara a Nap körül pályáján 149 597 870 km, ez utóbbit nevezik csillagászati egységnek (CSE), ami az égi mechanikában használatos távolságegység.

A mai földközelsége után a rendkívüli, 210 000 km/órás sebességének köszönhetően rohamosan távolodni fog tőlünk, hogy néhány hónap múltán teljesen eltűnjön a szemünk elől. Így a jelenlegi helyzete a legjobb alkalom ahhoz, hogy megkíséreljük e hihetetlen csillagközi objektum megfigyelését. 

A 3I/ATLAS az eddig legfrucsább Naprendszerbe érkezett csillagközi vándor   Fotó: Space and Tech

A 3I/ATLAS üstökös október végén haladt el legközelebb a Naphoz és ekkor érte el a csúcsfényességét is, majd novemberben a Nap másik oldalán volt ezért nem láthattuk a Földről. A mostani pozíciója a legalkalmasabb arra, hogy ideális szögből lehessen megfigyelni a földi obszervatóriumokból. A 3I/ATLAS soha nem tudott volna olyan látványossággá válni, mint az elmúlt három évtized egyik legfényesebb kométája, az 1997 márciusában Magyarországról is szabad szemmel káprázatos látványt nyújtott Hale-Bopp üstökös, de elég fényes ahhoz, hogy egy komolyabb otthoni amatőrtávcsővel már látható legyen.

                                                                           Az 1997-ben szabad szemmeli is gyönyörű látványt nyújtott Hale-Bopp üstökös                                                                                     Fotó: E. Kolmhofer, H. Raab; Johannes-Kepler-Observatory

 A jelenlegi fényessége, ami 11,2-es magnitúdó túl halvány ahhoz, hogy egyszerűbb kis távcsővel észrevegyük, 

de még egy komolyabb amatőr teleszkóp látómezejében is csupán apró, homályos pontnak látszik a világűr koromsötét és sziporkázó csillagokkal telehintett feketeségében- írja az Ilf Science tudományos hírportál.

Az Oroszlán csillagképben, a fényes Regulus alatt fedezhetjük fel

De vegyük szemügyre, mikor, hol és hogyan lehet megpillantani ezt a világhíressé vált csillagközi vándort. A 3I/ATLAS megtalálása nem különösebben nehéz feladat az éjszakai égen. Az üstökös éjfél után kel, és az éjszaka egész hátralévő felében látható, méghozzá meglehetősen magasan a horizont felett. Az üstökös az Oroszlán csillagképben, a Rho Leonis jelű csillag közelében található meg, közvetlenül az ekliptika vonalán. 

Az Oroszlán csillagkép térképe, amelynek a regulus a legfényesebb csillaga     Fotó: Torsten Bronger / Wikimedia Commons

Nem lesz túl messze az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillagától, a Regulustól, más néven az Alfa Leonistól, amit a fényereje miatt nem lehet eltéveszteni. Ha távcsővel nézzük a Regulust, alatta egy második csillagot fogunk felfedezni, ami szabad szemmel nem látható és ennek közelében fedezhetjük fel az üstököst. A 3I/ATLAS megfigyelését - derült idő esetén - ma az is megkönnyíti, hogy éppen újhold van, vagyis nem kell a holdfény zavaró hatásával számolni. 

                                                                         A 3I/ATLAS komoly kirovulkáni gázkitöréseket produkált                                                                                                Fotó: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientis

Ha valaki kevéssé járatos a csillagképek világában és nem tudja, hogy hol található meg az éjszakai égbolton az Oroszlán (Leo) csillagkép, bármelyik csillagnéző alkalmazás, így például a Skysafari, a Stellarium vagy a Sky Tonight segítségével pillanatok alatt megtalálhatja, de az olyan weboldalak, mint a SkyLive ki is számítják, illetve megmutatják, hogy az égbolt mely pontjára kell irányítani a teleszkópunkat.

Ha felhős az ég, vagy nincs távcsövünk online követhetjük a 3I/ATLAS-t

Ha felhők vagy bármi más akadályozná a 3I/ATLAS csillagközi üstökös mai felkutatását és megtekintését, akkor sem kell aggódnunk, mert vannak más lehetőségek is e ritka intersztelláris vándor megpillantásához. Számos nagyobb obszervatórium és űrtávcső követi majd az üstököst, és készít, illetve közvetít róla képeket. 

A 3I/ATLAS útját élő online közvetítésben is megfigyelhetjük     Fotó: International Gemini Observatory/NSF NOIRLab

A Virtuális Teleszkóp Projekt (The Virtual Telescope Project), élő közvetítést tervez az üstökösről erre a hétvégére, december 20-án, szombaton UTC szerint hajnali 4 órakor, illetve európai középidő szerint december 19-én pénteken este 11 órakor, ahol élőben láthatjuk a Naprendszerbe eljutott eddigi legtitokzatosabb intersztelláris objektumot, a 3I/ATLAS csillagközi üstököst. 

Ha javul az időjárás és felszakadozik a felhőtakaró, a 3I/ATLAS-t még a jövő héten is megfigyelhetjük, 

de már nem túl sokáig, mert ahogy nagy sebességgel távolodik a Naptól, fokozatosan elhalványodik.

Aki élőben, online szeretné megfigyelni a 3I/ATLAS üstököst, itt teheti meg.

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös:

  • december 19-én pénteken lesz legközelebb a Földhöz,
  • az éjszaka második felében, az Oroszlán csillagképben egy jobb amatőr távcsővel is megfigyelhető
  • de a Virtuális Teleszkóp Projekt segítségével borult idő esetén is élőben megnézhetjük.


 


 

Google News
