3I/ATLAS: nem gravitációs gyorsulást mutat a csillagközi objektum, mit jelent ez?

A 3I/ATLAS mindeddig a harmadik olyan kozmikus objektum ami bizonyíthatóan a világűr mélységeiből, egy távoli csillagrendszerből érkezett a Naprendszerbe, éppen ezért is számít különösen érdekesnek. A csillagász szakma az eddig elvégzett igen nagyszámú megfigyelés alapján intersztelláris üstökösként azonosította a 3I/ATLAS-t, bár az asztronómusok azt is elismerik, hogy az égitest tulajdonságai sok szempontból eltérnek mind a Naprendszer üstökösei, mind pedig a 2017-ben felfedezett és szintén intersztelláris 1I/Oumuamua aszteroida, továbbá a 2019-ben azonosított 2I/Borisov csillagközi üstökös tulajdonságaitól.

A 3I/ATLAS az eddigi legfurcsább Naprendszerbe érkezett csillagközi objektum Fotó: Space and Tech

3I/ATLAS , a furcsaságok csillagközi vándora

A 3I/ATLAS által mutatott furcsaságok miatt Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizika-professzora volt az a szaktudós, aki már július végén felvetette annak elméleti lehetőségét is, hogy az üstökös esetleg nem természetes égitest hanem egy „álcázott” idegen űrjármű.

A 3I/ATLAS csillagközi térből érkezett objektumot 2025. július elsején fedezték fel a chilei Rio Hurtadóban működő, a potenciálisan veszélyes, úgynevezett földközeli aszteroidák azonosítását végző ATLAS ( Asteroid-Terrestial-Impact Last Alert System) megfigyelőállomás csillagászai.

Már röviddel az objektum felfedezése után kiderült, hogy nem egy szokványos csillagközi vándor érte el a Naprendszert, mivel számos tulajdonságában más mintázatot mutatott a Naprendszer üstököseihez, illetve a 2019-ben felfedezett 2I/Borisov intersztelláris kométához képest. E furcsa jelenségek közé tartozott többek között az üstökös idő előtti erős kifényesedése és a kómaképződés megindulása még a Naptól igen nagy távolságra, illetve az objektum kémiai összetétele, a szokatlanul nagy mennyiségű szén-dioxid-kibocsátása és az úgynevezett nikkel-anomália, az objektumnak az ekliptikához viszonyított rendkívül alacsony pályaszöge - ami miatt relatíve közel haladt el a Jupiter és a Mars mellett -, a többszörös színváltozása, továbbá az igen nagy sebessége is.

A 3I/ATLAS már a Naptól nagy távolságban is szokatlanul kifényesedett Fotó: International Gemini Observatory

Loeb professzor az égitest e nem szokványos tulajdonságai miatt állt elő azzal a hipotézisével, hogy a 3I/ATLAS esetleg egy idegen űrjármű, bár ennek valószínűségét augusztusban, amikor a csillagközi objektum még jóval távolabb volt a Naprendszer belső vidékeitől és sokkal kevesebb észlelési adat állt rendelkezésre, ő is csak 20 százalékra tette.