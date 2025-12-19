UkrajnaBrüsszelOrbán Viktor

Orbán Viktor: Európa rendkívül veszélyes helyzetben van

Orbán Viktor szerint Európa rendkívül veszélyes pályára lépett: a miniszterelnök brüsszeli sajtótájékoztatóján többek között arról beszélt, hogy az uniós vezetők a háború irányába sodorják a kontinenst, miközben Magyarországnak sikerült kimaradnia mind a befagyasztott orosz vagyon felhasználásából, mind az Ukrajna finanszírozására felvett hadikölcsönből, ezzel több száz milliárd forintnyi terhet hárítva el az országtól.

2025. 12. 19. 18:41
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy Európa rendkívül veszélyes helyzetben van. „Az európai vezetők a háború ösvényén haladnak” – fogalmazott. „Magyarországnak azon kell dolgoznia, hogy ne tudják a tagállamok maguk mellé rántani a háború ösvényére” – tette hozzá.

– Közvetlen, azonnali és súlyos háborús veszélyt jelentett a 210-230 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon elvételének ügye. Ez hadüzenet. Ezt a közvetlen háborús veszélyt sikerült most elhárítani Brüsszelben. Magyarország nem fogadta el a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról szóló megállapodást – emelte ki Orbán Viktor. 

Magyarország a hadikölcsönből is kimaradt, ezzel négyszázmilliárd forint elvesztését sikerült megakadályozni, Európa rendkívül veszélyes helyzetben van. Háborús pályára helyezi az Európai Uniót az is, hogy hadikölcsönt vesz fel Ukrajna támogatására

 – mondta.

