Orbán Viktor: Európa rendkívül veszélyes helyzetben van

Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy Európa rendkívül veszélyes helyzetben van. „Az európai vezetők a háború ösvényén haladnak” – fogalmazott. „Magyarországnak azon kell dolgoznia, hogy ne tudják a tagállamok maguk mellé rántani a háború ösvényére” – tette hozzá.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (balról a második) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó:

MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)