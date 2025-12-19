Nem lenne miről beszélni, ha az Európai Unió tenné a dolgát!

Schiffer András, Facebook: „Gondolom, akik tavasszal teátrálisan kiakadtak Orbán tihanyi gesztusán, amit Simioni felé intézett, mindannyian gyújtották az őrtüzeket a Székelyföldi Autonómia Napján, akik pedig most teátrálisan kiakadnak a szlovák nacionalisták legújabb húzásán, egészen biztosan mindannyian tiltakoztak, amikor 2009 augusztus 20-án – ugyancsak Fico rendőrei – nem engedték át a komáromi hídon a magyar államfőt. Amúgy pedig nem lenne most miről beszélnünk, ha az Európai Unió a jogállamiság és alapjogok védelme keretében bátorkodna szavatolni az őshonos kisebbségek önrendelkezési szabadságát.”