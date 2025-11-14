A Fradi jól ismeri a bírót, akit a magyar válogatott sorsdöntő vb-selejtezőjére küldenek

A 37 esztendős Espen Eskas a magyar válogatottnak még sohasem vezetett mérkőzést, az íreknek viszont kétszer is: 2021 októberében 3-0-ra nyertek Azerbajdzsánban vb-selejtezőn, 2024 szeptemberében pedig 2-0-ra kikaptak otthon Görögországtól a Nemzetek Ligájában.

A magyar válogatottnak először vezet, de a Fradi már ismerheti. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

A norvég játékvezető – aki hazájában 2015-ben mutatkozott be az élvonalban – 2017 óta FIFA-kerettag, az idei vb-selejtezők közül a Németország–Észak-Írország (3-1) és a Skócia–Görögország (3-1) mérkőzéseket vezette.

Noha a válogatott mérkőzésén még nem dirigált, magyar „kapcsolata” azért van, hiszen a Ferencváros már kétszer is találkozott vele: Eskas volt a játékvezetője 2022-ben a zöld-fehérek Monaco elleni Európa-liga-meccsének, melyet a magyar együttes 1-0-ra nyert meg idegenben, míg szintén ő működött közre idén a Ludogorec ellen gól nélküli döntetlenre végződött Bajnokok Ligája-selejtezőn.

Eskas asszisztensei Jan Erik Engan és Isaak Elias Bashevkin lesznek, míg a negyedik játékvezetői szerepet Sigurd Kringstad tölti majd be a vasárnap 15 órakor kezdődő magyar–ír vb-selejtezőn.

A férfi A-válogatott @IrelandFootball elleni vb-selejtezőjét a norvég Espen Eskås fogja vezetni. Asszisztensei Jan Erik Engan és Isaak Bashevkin, a negyedik játékvezető pedig Sigurd Kringstad lesz. #csakegyutt #magyarok #HUNIRL — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 14, 2025

Marco Rossi együttese egyenes ágon kijut a jövő évi vb-re, ha a Puskás Arénában legyőzi az íreket és a portugálok kikapnak a vendég örményektől. Ha ez nem történik meg, és a magyar válogatott nem kap ki Írországtól, akkor a nemzeti csapat második lesz, és készülhet majd a márciusi pótselejtezőre.