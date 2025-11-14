Espen Eskasjátékvezetővb-selejtezőmagyar válogatottír válogatott

A Fradi jól ismeri a bírót, akit a magyar válogatott sorsdöntő vb-selejtezőjére küldenek

Espen Eskas vezeti a vasárnapi Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőt – adta hírül az MLSZ a hivatalos X-oldalán. A norvég játékvezetőt először jelölték a magyar válogatott mérkőzésére.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 11:46
Espen Eskas vezeti a sorsdöntő vb-selejtezőt Fotó: Sven Simon Forrás: AFP/DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 37 esztendős Espen Eskas a magyar válogatottnak még sohasem vezetett mérkőzést, az íreknek viszont kétszer is: 2021 októberében 3-0-ra nyertek Azerbajdzsánban vb-selejtezőn, 2024 szeptemberében pedig 2-0-ra kikaptak otthon Görögországtól a Nemzetek Ligájában.

A magyar válogatottnak először vezet, de a Fradi már ismerheti
A magyar válogatottnak először vezet, de a Fradi már ismerheti. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

A norvég játékvezető – aki hazájában 2015-ben mutatkozott be az élvonalban – 2017 óta FIFA-kerettag, az idei vb-selejtezők közül a Németország–Észak-Írország (3-1) és a Skócia–Görögország (3-1) mérkőzéseket vezette.

Noha a válogatott mérkőzésén még nem dirigált, magyar „kapcsolata” azért van, hiszen a Ferencváros már kétszer is találkozott vele: Eskas volt a játékvezetője 2022-ben a zöld-fehérek Monaco elleni Európa-liga-meccsének, melyet a magyar együttes 1-0-ra nyert meg idegenben, míg szintén ő működött közre idén a Ludogorec ellen gól nélküli döntetlenre végződött Bajnokok Ligája-selejtezőn.  

Eskas asszisztensei Jan Erik Engan és Isaak Elias Bashevkin lesznek, míg a negyedik játékvezetői szerepet Sigurd Kringstad tölti majd be a vasárnap 15 órakor kezdődő magyar–ír vb-selejtezőn.

Marco Rossi együttese egyenes ágon kijut a jövő évi vb-re, ha a Puskás Arénában legyőzi az íreket és a portugálok kikapnak a vendég örményektől. Ha ez nem történik meg, és a magyar válogatott nem kap ki Írországtól, akkor a nemzeti csapat második lesz, és készülhet majd a márciusi pótselejtezőre.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu