Kiröhögik Ronaldót, Szoboszlai szomszédját éltetik és Rossit fenyegetik az írek

Miután a magyar válogatott csütörtökön 1-0-ra legyőzte Varga Barnabás góljával Örményországot, arra vártunk, hogy Portugália a papírforma szerint győz Dublinban az írek ellen, és ezzel el is dőlnek a legfontosabb kérdések a vb-selejtezőben: Cristiano Ronaldóék a csoport élén végeznek, Szoboszlai Dominikéké a pótselejtezőt érő második hely, és az utolsó fordulóban az írek elleni hazai meccs tét nélkülivé válik. Csakhogy Írország 2-0-ra legyőzte a portugálokat, és ez mindent felborított.

Az ír válogatott Szoboszlai Dominikék ellen is győzne, miután Cristiano Ronaldo csapatát elintézte. Fotó: PAUL FAITH / AFP

Az ír sajtó a meccs előtt már temette az övéit, már Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány utódját keresték a lapok a csalódást keltő szereplés miatt. A portugálok elleni győzelem után viszont szuperlatívuszokban beszélnek a válogatottjukról, csodát emlegetnek.

Cristiano Ronaldo rosszul lett egy papagájtól?

Természetesen nagy szerepet kap az ír sajtóban is Cristiano Ronaldo, aki nehezen viselte a vereséget, 2-0-s hátrányban, az 59. percben piros lapot kapott, miután ütközött az egyik írrel, és a játékvezető szerint könyökölt. Ronaldo ezt sírós jel imitálásával reagálta le, majd a pályáról lefelé Hallgrímssonnak is odaszólt, aki butaságnak nevezte a tettét a meccs után.

Ronaldót az ír közönség széles körben kigúnyolta a stadionban a The Independent cikke szerint, és az ír sajtóban sem kímélték őt a meccs után. A The Irish Times egy szóviccel röhögi ki őt, azt írják, hogy Ronaldo rosszul lett egy „papagájtól”.

A dolog némi magyarázatra szorul. A meccsen két gólt szerző és ezzel mindent eldöntő Troy Parrott vezetékneve majdnem papagájt (parrot) jelent. „Cristiano Ronaldo rosszul lett egy papagájtól, miközben Írország világbajnoki esélye végre lángra kapott” – írják a cikk címében.

Szoboszlai szomszédja volt a hős – győzelem Budapesten is?

Az ír sajtóban természetesen az egekig magasztalják a játékosaikat, az egyik legjobb értékelést pedig Seamus Coleman kapta, aki történetesen Szoboszlai Dominik szomszédja Liverpoolban. Az Everton csapatkapitánya erről már tavaly nyáron nyilatkozott, volt is köztük némi perpatvar az akkori barátságos meccsen, amikor az írek 2-1-re győztek a magyar válogatott ellen.