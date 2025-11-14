Kiröhögik Ronaldót, Szoboszlai szomszédját éltetik és Rossit fenyegetik az írek

Rendkívüli

Az ír labdarúgó-válogatott nagy meglepetésre 2-0-ra legyőzte Portugáliát Dublinban csütörtök este, és ezzel életben tartotta kijutási esélyeit a 2026-os világbajnokságra. Mindez azt is jelenti, hogy Marco Rossi magyar válogatottja hiába győzött aznap Örményországban, vasárnap Budapesten, az írek ellen dől el a továbbjutás kérdése a vb-selejtezőn. Az ír sajtó a hamvából feltámadt válogatottját ünnepli: Szoboszlai Dominik liverpooli szomszédját hősnek írják el, a kiállított Cristiano Ronaldót kigúnyolják, és már Rossi csapatát fenyegetik, Budapestre is győzni jönnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 6:59
Cristiano Ronaldo kapcsán a papagájt emlegetik a írek, akik a magyarok ellen is győznének Fotó: PAUL FAITH Forrás: AFP
Miután a magyar válogatott csütörtökön 1-0-ra legyőzte Varga Barnabás góljával Örményországot, arra vártunk, hogy Portugália a papírforma szerint győz Dublinban az írek ellen, és ezzel el is dőlnek a legfontosabb kérdések a vb-selejtezőben: Cristiano Ronaldóék a csoport élén végeznek, Szoboszlai Dominikéké a pótselejtezőt érő második hely, és az utolsó fordulóban az írek elleni hazai meccs tét nélkülivé válik. Csakhogy Írország 2-0-ra legyőzte a portugálokat, és ez mindent felborított.

Az ír válogatott Szoboszlai Dominikék ellen is győzne, miután Cristiano Ronaldo csapatát elintézte
Az ír válogatott Szoboszlai Dominikék ellen is győzne, miután Cristiano Ronaldo csapatát elintézte. Fotó: PAUL FAITH / AFP

Az ír sajtó a meccs előtt már temette az övéit, már Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány utódját keresték a lapok a csalódást keltő szereplés miatt. A portugálok elleni győzelem után viszont szuperlatívuszokban beszélnek a válogatottjukról, csodát emlegetnek.

Cristiano Ronaldo rosszul lett egy papagájtól?

Természetesen nagy szerepet kap az ír sajtóban is Cristiano Ronaldo, aki nehezen viselte a vereséget, 2-0-s hátrányban, az 59. percben piros lapot kapott, miután ütközött az egyik írrel, és a játékvezető szerint könyökölt. Ronaldo ezt sírós jel imitálásával reagálta le, majd a pályáról lefelé Hallgrímssonnak is odaszólt, aki butaságnak nevezte a tettét a meccs után.

Ronaldót az ír közönség széles körben kigúnyolta a stadionban a The Independent cikke szerint, és az ír sajtóban sem kímélték őt a meccs után. A The Irish Times egy szóviccel röhögi ki őt, azt írják, hogy Ronaldo rosszul lett egy „papagájtól”.

A dolog némi magyarázatra szorul. A meccsen két gólt szerző és ezzel mindent eldöntő Troy Parrott vezetékneve majdnem papagájt (parrot) jelent. „Cristiano Ronaldo rosszul lett egy papagájtól, miközben Írország világbajnoki esélye végre lángra kapott” – írják a cikk címében.

Szoboszlai szomszédja volt a hős – győzelem Budapesten is?

Az ír sajtóban természetesen az egekig magasztalják a játékosaikat, az egyik legjobb értékelést pedig Seamus Coleman kapta, aki történetesen Szoboszlai Dominik szomszédja Liverpoolban. Az Everton csapatkapitánya erről már tavaly nyáron nyilatkozott, volt is köztük némi perpatvar az akkori barátságos meccsen, amikor az írek 2-1-re győztek a magyar válogatott ellen.

Most Colemant hősnek nevezi az The Irish Times. „Most is, mindig is a csapat szellemi vezére. Figyelemre méltó volt, hogy Írország a szögleteknél őt állította Ronaldóra, bízva abban, hogy a rutinja ellensúlyozza a magasságbeli hátrányt. Hősies volt” – írják róla.

A lap szerint most már nincs más hátra, vasárnap Budapesten is győzni kell a magyar válogatott ellen, így összejöhet az íreknek a második hely a csoportban, ami vb-pótselejtezőt érne. Az írek védője, Nathan Collins ezt ki is jelentette, szerinte a magyarok ellen képesek lesznek bebiztosítani a továbbjutásukat.

– Ha ezt meg tudtuk csinálni Portugália ellen, akkor bárkit legyőzhetünk, csak nyernünk kell Budapesten – fogalmazott a Brentford játékosa.

Marco Rossi fenyegetve érezheti magát?

A vb-selejtezők utolsó fordulója előtt a csoport kijutási esélyeiről itt írtunk.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

