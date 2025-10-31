Rendkívüli

Orbán Viktor: Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak + videó

MacronFranciaországmélypontnépszerűségelnök

A béka feneke alatt a háborúpárti Macron népszerűsége

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök népszerűsége történelmi mélypontra zuhant: a franciák mindössze 11 százaléka elégedett az államfő munkájával – derült ki egy friss felmérésből. Ilyen alacsony értéket még egyetlen francia elnök sem ért el korábban. Zuhanórepülésben az Ukrajnáért saját katonáit is feláldozni képes nyugati vezető.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 10. 31. 8:45
Macron politikájával magára maradt Fotó: Alain Jocard Forrás: AFP
Macron népszerűsége romokban. A korábbi negatív rekordot Francois Hollande tartotta 2016 novemberében, ám Macron most alulmúlta elődjét. A politológusok szerint az elnök és a francia társadalom között „mély és szerkezeti törés” alakult ki, írta az Exxpress.

Macron
Emmanuel Macron francia elnök az Élysée-palota lépcsőjén (Fotó: Hans Lucas/AFP/Henrique Campos)

Macron teljesítménye: belső válság, politikai elszigetelődés

Egy politikai elemző a Le Figarónak nyilatkozva úgy fogalmazott: az elnök népszerűtlensége az utóbbi hónapok belső politikai válságaira vezethető vissza. Macron a 2024-es európai parlamenti választások után váratlanul feloszlatta a nemzetgyűlést, és előre hozott választásokat írt ki, ami sok francia választóban bizonytalanságot és dühöt keltett.

A politológus szerint az államfő már nem képes „megingathatatlan vezetőként” megjelenni sem Franciaországban, sem a nemzetközi színtéren. 

A világpolitika fókuszát jelenleg Donald Trump uralja, Macron pedig elveszítette azt a nemzetközi súlyt, amelyet korábban az európai diplomácia egyik fő alakjaként birtokolt

– tette hozzá a szakértő.

A lejtmenet vége nem látszik

A szakértők attól tartanak, hogy Macron támogatottsága tovább csökkenhet, és egy számjegyű értékre is visszaeshet – ezzel ő lenne az első francia elnök, akivel ez megtörténik. 

Ha ez bekövetkezik, „a jelenlegi mély szerkezeti törés teljes elszakadássá válhat az elnök és a francia társadalom között” – figyelmeztet a szakértő.

Macron második elnöki ciklusát 2022-ben kezdte meg, ám politikai mozgástere azóta jelentősen beszűkült: a francia társadalmat sújtó gazdasági nehézségek, a bevándorlás kérdése, valamint az európai politikai erőviszonyok átrendeződése egyaránt gyengítik pozícióját.

Korábban arról is írtunk, hogy a francia elnök, aki politikailag meggyengült, katonai kontingenst küldene Ukrajnába.

Borítókép: Macron magára maradt  a politikájával (Fotó: AFP/Alain Jocard)

