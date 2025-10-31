A béka feneke alatt a háborúpárti Macron népszerűsége

Macron teljesítménye: belső válság, politikai elszigetelődés

Egy politikai elemző a Le Figarónak nyilatkozva úgy fogalmazott: az elnök népszerűtlensége az utóbbi hónapok belső politikai válságaira vezethető vissza. Macron a 2024-es európai parlamenti választások után váratlanul feloszlatta a nemzetgyűlést, és előre hozott választásokat írt ki, ami sok francia választóban bizonytalanságot és dühöt keltett.

A politológus szerint az államfő már nem képes „megingathatatlan vezetőként” megjelenni sem Franciaországban, sem a nemzetközi színtéren.

A világpolitika fókuszát jelenleg Donald Trump uralja, Macron pedig elveszítette azt a nemzetközi súlyt, amelyet korábban az európai diplomácia egyik fő alakjaként birtokolt

– tette hozzá a szakértő.