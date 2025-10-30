„Eddig nem tudjuk biztosan, hogy ő (Emmanuel Macron francia elnök – TASZSZ) meghozta-e ezt a döntést, és ha igen, akkor melyik fázisban van a végrehajtása. De azoknak a francia katonáknak, akiket emiatt az idióta – más szót nem találok rá – döntés miatt Ukrajnába küldenek, ez egyirányú jegy lesz” – mondta Andrej Kartapolov, az orosz állami duma védelmi bizottságának elnöke.

Hozzátette, hogy Macron nem népszerű hazájában – írja a TASZSZ.

Teljes kudarc, még a Louvre-ot is kirabolták. Ezért szüksége van valamire, amit bárhol sikernek nevezhet, beleértve a külpolitikát is. Ezért döntött úgy, hogy katonáit oda küldi, anélkül, hogy a következményekre gondolt volna

– mondta.