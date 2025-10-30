UkrajnaMacronorosz-ukrán háborúkontingens

Így lesz Macron tervéből világháború

A francia elnök, aki politikailag meggyengült, katonai kontingenst küldene Ukrajnába. Emmanuel Macron azt szeretné, ha ukrajnai katonai szerepvállalással katonai vezetőként jegyeznék meg a történelemben. Egy orosz törvényhozó a TASZSZ-nak erről úgy nyilatkozott, ha Franciország úgy dönt, hogy kontingenst küld Ukrajnába, az a francia katonáknak visszaút nélküli utazás lesz.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 10:29
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: GONZALO FUENTES Forrás: POOL
Oroszország Külföldi Hírszerző Szolgálata (SZVR) korábban azt közölte, hogy a Francia Fegyveres Erők vezérkara akár kétezer főig terjedő kontingenst készít elő Ukrajnába telepítésre, Kijev támogatására.

Macron katonai kontingenst küldene Ukrajnába (Fotó: Gonzalo Fuentes)

„Eddig nem tudjuk biztosan, hogy ő (Emmanuel Macron francia elnök – TASZSZ) meghozta-e ezt a döntést, és ha igen, akkor melyik fázisban van a végrehajtása. De azoknak a francia katonáknak, akiket emiatt az idióta – más szót nem találok rá – döntés miatt Ukrajnába küldenek, ez egyirányú jegy lesz” – mondta Andrej Kartapolov, az orosz állami duma védelmi bizottságának elnöke.

Hozzátette, hogy Macron nem népszerű hazájában – írja a TASZSZ.

Teljes kudarc, még a Louvre-ot is kirabolták. Ezért szüksége van valamire, amit bárhol sikernek nevezhet, beleértve a külpolitikát is. Ezért döntött úgy, hogy katonáit oda küldi, anélkül, hogy a következményekre gondolt volna

 – mondta.

A törvényhozó figyelmeztetett, hogy bármely külföldi kontingenst, amely Ukrajna oldalán harcol, az orosz hadsereg legitim célpontnak tekint majd. 

Ezeknek a katonáknak és tiszteknek a családjai kérdezzék meg Macron urat, miért tette ezt. Mert minden külföldi, bármely országból jön is és bármit is tesz, legitim célpontja lesz fegyveres erőinknek, ha véletlenül a harctéren belül fegyverrel a kezükben tartózkodnak. Mindannyiukat el fogják tüntetni

 – hangsúlyozta.

Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

