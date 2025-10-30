Oroszország Külföldi Hírszerző Szolgálata (SZVR) korábban azt közölte, hogy a Francia Fegyveres Erők vezérkara akár kétezer főig terjedő kontingenst készít elő Ukrajnába telepítésre, Kijev támogatására.
Így lesz Macron tervéből világháború
A francia elnök, aki politikailag meggyengült, katonai kontingenst küldene Ukrajnába. Emmanuel Macron azt szeretné, ha ukrajnai katonai szerepvállalással katonai vezetőként jegyeznék meg a történelemben. Egy orosz törvényhozó a TASZSZ-nak erről úgy nyilatkozott, ha Franciország úgy dönt, hogy kontingenst küld Ukrajnába, az a francia katonáknak visszaút nélküli utazás lesz.
„Eddig nem tudjuk biztosan, hogy ő (Emmanuel Macron francia elnök – TASZSZ) meghozta-e ezt a döntést, és ha igen, akkor melyik fázisban van a végrehajtása. De azoknak a francia katonáknak, akiket emiatt az idióta – más szót nem találok rá – döntés miatt Ukrajnába küldenek, ez egyirányú jegy lesz” – mondta Andrej Kartapolov, az orosz állami duma védelmi bizottságának elnöke.
Hozzátette, hogy Macron nem népszerű hazájában – írja a TASZSZ.
Teljes kudarc, még a Louvre-ot is kirabolták. Ezért szüksége van valamire, amit bárhol sikernek nevezhet, beleértve a külpolitikát is. Ezért döntött úgy, hogy katonáit oda küldi, anélkül, hogy a következményekre gondolt volna
– mondta.
További Külföld híreink
További Külföld híreink
A törvényhozó figyelmeztetett, hogy bármely külföldi kontingenst, amely Ukrajna oldalán harcol, az orosz hadsereg legitim célpontnak tekint majd.
Ezeknek a katonáknak és tiszteknek a családjai kérdezzék meg Macron urat, miért tette ezt. Mert minden külföldi, bármely országból jön is és bármit is tesz, legitim célpontja lesz fegyveres erőinknek, ha véletlenül a harctéren belül fegyverrel a kezükben tartózkodnak. Mindannyiukat el fogják tüntetni
– hangsúlyozta.
Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Holland választások: Wilders pártja a győzelem kapujában
A PVV javított.
Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata formálja a nemzetközi politikát + videó
Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata 2016 óta folyamatosan erősödik.
A hírszerzéshez fordult az amerikai lépés után Zelenszkij
Zelenszkij egyben újabb szankciókat sürget Oroszország ellen.
Szijjártó Péternek fantasztikus híre van a magyar gazdaságról
Magyarország számára egyértelműen hátrányos lenne, ha a világgazdaság blokkokra szakadna.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Holland választások: Wilders pártja a győzelem kapujában
A PVV javított.
Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata formálja a nemzetközi politikát + videó
Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata 2016 óta folyamatosan erősödik.
A hírszerzéshez fordult az amerikai lépés után Zelenszkij
Zelenszkij egyben újabb szankciókat sürget Oroszország ellen.
Szijjártó Péternek fantasztikus híre van a magyar gazdaságról
Magyarország számára egyértelműen hátrányos lenne, ha a világgazdaság blokkokra szakadna.