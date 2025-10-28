Rendkívüli

MacronUkrajnaorosz-ukrán háborúkatonai beavatkozás

Macron álma: Napóleon akar lenni

Emmanuel Macron francia elnök, aki politikailag meggyengült, állítólag arról álmodik, hogy ukrajnai katonai szerepvállalással próbálja meg katonai vezetőként beírni magát a történelembe – áll a TASZSZ által idézett közleményben, amelyet az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája tett közzé.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 14:53
Napóleon szobra, Párizs Fotó: XOSE BOUZAS Forrás: Hans Lucas
„Napóleon, XII. Károly, Macron – a hanyatlás íve. Az SZVR-hez érkezett információk szerint Macron elnök katonai beavatkozást tervez Ukrajnában. Miután politikusként kudarcot vallott, és nem tudta kivezetni az országot az elhúzódó társadalmi-gazdasági válságból, nem mondott le arról az álmáról, hogy katonai vezetőként kerüljön be a történelembe” – idézte a közleményt az Origo.

Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL)
Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL)

Az SZVR sajtóirodája hangsúlyozta, hogy Macron utasítására „a francia fegyveres erők vezérkara legfeljebb 2000 katonából és tisztből álló kontingens Ukrajnába vezénylésére készül, hogy támogassa a kijevi rezsimet.”

A csapatok magját a francia idegenlégió rohamegységei alkotják, főként latin-amerikai országokból származó katonák. A légiósok már Lengyelország Ukrajnával határos térségeiben állomásoznak, ahol intenzív harci kiképzést kapnak, valamint fegyverekkel és felszereléssel látják el őket. Áthelyezésük Közép-Ukrajnába a közeljövőben várható

 – közölte az SZVR.

A sajtóiroda hozzátette: a franciák ezúttal „meglehetősen bölcsen” veszik figyelembe történelmi múltjukat. „Franciaországban százával hoznak létre új kórházi ágyakat a sebesültek ellátására. A francia orvosok speciális kiképzést kapnak terepi ellátásra” – áll a közleményben. 

Arra az esetre, ha kiszivárogna az információ a készülő akcióról, Párizs azt tervezi, hogy azt fogja állítani: mindössze egy kis csoport oktató érkezik Ukrajnába, hogy a mozgósított ukrán katonákat képezze

 – írja a TASZSZ.

El nem sajátított lecke

Az SZVR szerint Macron hírhedten áhítozik Napóleon „babérjaira”.

Történelemtudása azonban gyalázatosan gyenge. Nemcsak a tankönyv azon fejezetét hagyta ki, amely Napóleon oroszországi hadjáratának végét tárgyalja, hanem azt az órát is elmulasztotta, amely XII. Károly svéd király Oroszország elleni kísérletét ismerteti – amikor az ukrán hetmanra és árulóra, Ivan Mazepára támaszkodva próbálta legyőzni Oroszországot, de vereséget szenvedett Poltavánál.

Macronnak illene ismernie Vaszilij Kljucsevszkij orosz történész szavait: „A történelem semmit sem tanít, csak megbüntet, ha nem tanulunk belőle” – zárta közleményét az SZVR sajtóirodája.

Borítókép: Napóleon szobra (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

