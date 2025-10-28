Macron álma: Napóleon akar lenni

„Napóleon, XII. Károly, Macron – a hanyatlás íve. Az SZVR-hez érkezett információk szerint Macron elnök katonai beavatkozást tervez Ukrajnában. Miután politikusként kudarcot vallott, és nem tudta kivezetni az országot az elhúzódó társadalmi-gazdasági válságból, nem mondott le arról az álmáról, hogy katonai vezetőként kerüljön be a történelembe” – idézte a közleményt az Origo.

Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL)