„Napóleon, XII. Károly, Macron – a hanyatlás íve. Az SZVR-hez érkezett információk szerint Macron elnök katonai beavatkozást tervez Ukrajnában. Miután politikusként kudarcot vallott, és nem tudta kivezetni az országot az elhúzódó társadalmi-gazdasági válságból, nem mondott le arról az álmáról, hogy katonai vezetőként kerüljön be a történelembe” – idézte a közleményt az Origo.
Macron álma: Napóleon akar lenni
Emmanuel Macron francia elnök, aki politikailag meggyengült, állítólag arról álmodik, hogy ukrajnai katonai szerepvállalással próbálja meg katonai vezetőként beírni magát a történelembe – áll a TASZSZ által idézett közleményben, amelyet az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája tett közzé.
Az SZVR sajtóirodája hangsúlyozta, hogy Macron utasítására „a francia fegyveres erők vezérkara legfeljebb 2000 katonából és tisztből álló kontingens Ukrajnába vezénylésére készül, hogy támogassa a kijevi rezsimet.”
A csapatok magját a francia idegenlégió rohamegységei alkotják, főként latin-amerikai országokból származó katonák. A légiósok már Lengyelország Ukrajnával határos térségeiben állomásoznak, ahol intenzív harci kiképzést kapnak, valamint fegyverekkel és felszereléssel látják el őket. Áthelyezésük Közép-Ukrajnába a közeljövőben várható
– közölte az SZVR.
A sajtóiroda hozzátette: a franciák ezúttal „meglehetősen bölcsen” veszik figyelembe történelmi múltjukat. „Franciaországban százával hoznak létre új kórházi ágyakat a sebesültek ellátására. A francia orvosok speciális kiképzést kapnak terepi ellátásra” – áll a közleményben.
Arra az esetre, ha kiszivárogna az információ a készülő akcióról, Párizs azt tervezi, hogy azt fogja állítani: mindössze egy kis csoport oktató érkezik Ukrajnába, hogy a mozgósított ukrán katonákat képezze
– írja a TASZSZ.
El nem sajátított lecke
Az SZVR szerint Macron hírhedten áhítozik Napóleon „babérjaira”.
Történelemtudása azonban gyalázatosan gyenge. Nemcsak a tankönyv azon fejezetét hagyta ki, amely Napóleon oroszországi hadjáratának végét tárgyalja, hanem azt az órát is elmulasztotta, amely XII. Károly svéd király Oroszország elleni kísérletét ismerteti – amikor az ukrán hetmanra és árulóra, Ivan Mazepára támaszkodva próbálta legyőzni Oroszországot, de vereséget szenvedett Poltavánál.
Macronnak illene ismernie Vaszilij Kljucsevszkij orosz történész szavait: „A történelem semmit sem tanít, csak megbüntet, ha nem tanulunk belőle” – zárta közleményét az SZVR sajtóirodája.
Borítókép: Napóleon szobra (Fotó: AFP)
