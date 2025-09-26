Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

Koskovics ZoltánDonald TrumpenergiafüggésMagyarország

Koskovics Zoltán: Erős a magyar–amerikai szövetség

Az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a Magyar Nemzetnek értékelte Donald Trump legutóbbi nyilatkozatait Magyarország orosz olajfüggőségéről, és azok üzenetét a magyar–amerikai kapcsolatokra nézve. Az elemző szerint Trump nyilatkozata a magyar–amerikai szövetség erősségét és a magyar álláspont tiszteletben tartását jelzi, nem pedig Magyarországra irányuló nyomásgyakorlást.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 15:34
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: HANDOUT Forrás: X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN
Koskovics Zoltánt annak kapcsán kérdeztük, hogy Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: tisztában van vele, miért nehéz Magyarországnak leválni az orosz olajról; hazánk tengeri kijárat híján nem fér hozzá egyszerűen a nemzetközi szállítmányokhoz, és egyetlen csővezetékre támaszkodik. Az elnök azt is elmondta, hogy hosszasan beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel a helyzetről, és „nem akarja, hogy az emberek őket (Budapestet és Pozsonyt) hibáztassák” az orosz olajimport miatt.

Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: tisztában van vele, miért nehéz Magyarországnak leválni az orosz olajról (Fotó: NICHOLAS KAMM / AFP)
Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: tisztában van vele, miért nehéz Magyarországnak leválni az orosz olajról (Fotó: NICHOLAS KAMM / AFP)

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Orbán Viktor korábban telefonon egyeztetett Donald Trumppal, és részletesen ismertette az amerikai elnökkel, miért nem tud Magyarország teljesen függetlenedni az orosz olajtól, Trump egy sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva egyértelművé tette, hogy megértette és elfogadja ezeket az érveket.

„Közvetlen, baráti, szövetségesi párbeszéd”

Koskovics Zoltán szerint a legutóbbi diplomáciai párbeszéd is azt támasztja alá, hogy az amerikai–magyar szövetségi viszony erős. Úgy fogalmazott:

Ez a helyzet is teljesen egyértelműen bizonyította, hogy Magyarország és Amerika között nagyon közvetlen, nyílt, baráti, szövetségesi párbeszéd történik. (…) A nap minden órájában a felek meghallgatják és megértik egymás álláspontját.

Félreértett sajtótájékoztató

Az elemző értékelése szerint az ENSZ-közgyűlés nyitónapja utáni sajtótájékoztatót „a liberális sajtó félreértette”. A szerinte hangoztatott félreértés: Trump a baloldal olvasatában Magyarországra (és Szlovákiára) próbált volna nyomást gyakorolni. Koskovics Zoltán azt állítja, erről szó sincs: amikor az amerikai elnök a szankciós nyomás fokozásáról és az orosz energia vásárlásának befejezéséről beszélt, elsősorban Törökországnak címezte a megjegyzését, nem Magyarországnak vagy Szlovákiának, amelyek az importnak csak töredékéért felelnek.

Trump két teljesíthetetlen feltétele

Koskovics Zoltán szerint mindez csak tágabb összefüggésben érthető: Trump nem Budapestet akarta sarokba szorítani, hanem európai címzetteknek szánt – és szerinte eleve teljesíthetetlen – feltételeket jelölt meg:

minden NATO- és uniós ország maradéktalanul mondjon le az orosz energiáról (olaj, olajszármazékok);

legalább 50 százalékos büntetővám kivetése Indiára és Kínára (többek között a közvetett orosz export megállítására).

Úgy véli, ezek tönkretennék az európai gazdaságot, ezért nem végrehajthatók. Ebből azt a következtetést vonja le, hogy Trump „nem befelé halad ebbe a proxyháborúba, hanem kifelé jön belőle”, és éppen ezért szab „lehetetlen feltételeket” az európaiaknak.

Koskovics Zoltán szerint jelzésértékű volt Szijjártó Péter nyugodt, mértéktartó reakciója is a sajtóban megjelent amerikai nyomásról szóló hírekre: a külügyminiszter a földrajzi és infrastrukturális realitásokra hivatkozott, miközben támogatásáról biztosította Trump béketörekvéseit. A szakértő ezt koordinált folyamatként értelmezi Washington és Budapest között, és így foglalta össze: 

Washingtonnak tehát a valóságban nem is érdeke az, hogy Magyarország föladja az orosz energiaimportját.

Mint azt lapunk megírta, Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjút, amelyben a magyar kormányfő elmondta az orosz gázzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak nincs tengerpartja, így csak gázcsövön és olajvezetéken keresztül lehet szállítani. Egyelőre senki nem tud olyan csővezetéket mutatni, amelyen keresztül el tudnák látni Magyarországot. 

Azt is mondta, ha leválasztják Magyarországot az orosz kőolajról és földgázról, akkor a magyar gazdaság teljesítménye négy százalékkal csökken. Világos, hogy mi Magyarország érdeke, eszerint fognak eljárni. Hozzátette: az Egyesült Államok és Magyarország is szuverén ország, nincs szükség arra, hogy mindenben egyetértsenek. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

