Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Menczer Tamás: Trump világossá tette, hogy Orbán Viktor a barátja, és Magyarországot hagyják békén
TrumpMenczer TamásOrbán ViktorMagyarországbarát

Menczer Tamás: Trump világossá tette, hogy Orbán Viktor a barátja, és Magyarországot hagyják békén

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán úgy fogalmazott: az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy Orbán Viktor a barátja, megérti Magyarország energiahelyzetét, és mindenki hagyja békén hazánkat.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 26. 14:21
Forrás: Facebook/Menczer Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Trump bejelentésének lényege: Orbán Viktor a barátom. Értem, hogy Magyarországnak szüksége van orosz olajra és gázra, hiszen nincs tengerpartja, csak vezetéken tud olajat és gázt vásárolni. Magyarországot mindenki hagyja békén. Ilyen a barátság

fogalmazott közösségi oldalán Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Trump egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelnek és Kijevnek is: Magyarország nem tehető felelőssé azért, hogy a háború árnyékában is biztosítani akarja saját energiaellátását, és a magyar kormány döntéseit tiszteletben kell tartani.

Mint ismert, Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: tisztában van azzal, miért jelent nehézséget Magyarország számára az orosz olajtól való elszakadás, és hangsúlyozta, hogy Budapest nem okolható a kialakult helyzetért. Lapunknak nyilatkozott Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint szerint ez újabb megerősítése annak, hogy a magyar–amerikai kapcsolat Brüsszel és Zelenszkij nyomásával szemben is stabil és erős marad.

Borítókép: Menczer Tamás a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu