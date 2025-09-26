Menczer Tamás: Trump világossá tette, hogy Orbán Viktor a barátja, és Magyarországot hagyják békén

– fogalmazott közösségi oldalán Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Trump egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelnek és Kijevnek is: Magyarország nem tehető felelőssé azért, hogy a háború árnyékában is biztosítani akarja saját energiaellátását, és a magyar kormány döntéseit tiszteletben kell tartani.

Mint ismert, Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: tisztában van azzal, miért jelent nehézséget Magyarország számára az orosz olajtól való elszakadás, és hangsúlyozta, hogy Budapest nem okolható a kialakult helyzetért. Lapunknak nyilatkozott Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint szerint ez újabb megerősítése annak, hogy a magyar–amerikai kapcsolat Brüsszel és Zelenszkij nyomásával szemben is stabil és erős marad.