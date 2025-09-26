Trump bejelentésének lényege: Orbán Viktor a barátom. Értem, hogy Magyarországnak szüksége van orosz olajra és gázra, hiszen nincs tengerpartja, csak vezetéken tud olajat és gázt vásárolni. Magyarországot mindenki hagyja békén. Ilyen a barátság
Menczer Tamás: Trump világossá tette, hogy Orbán Viktor a barátja, és Magyarországot hagyják békén
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán úgy fogalmazott: az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy Orbán Viktor a barátja, megérti Magyarország energiahelyzetét, és mindenki hagyja békén hazánkat.
– fogalmazott közösségi oldalán Menczer Tamás.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Trump egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelnek és Kijevnek is: Magyarország nem tehető felelőssé azért, hogy a háború árnyékában is biztosítani akarja saját energiaellátását, és a magyar kormány döntéseit tiszteletben kell tartani.
Mint ismert, Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: tisztában van azzal, miért jelent nehézséget Magyarország számára az orosz olajtól való elszakadás, és hangsúlyozta, hogy Budapest nem okolható a kialakult helyzetért. Lapunknak nyilatkozott Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint szerint ez újabb megerősítése annak, hogy a magyar–amerikai kapcsolat Brüsszel és Zelenszkij nyomásával szemben is stabil és erős marad.
Borítókép: Menczer Tamás a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)
