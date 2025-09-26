TrumpOrbán Viktorolaj

Trump kiállt Magyarország mellett

A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök telefonon egyeztetett. Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója szerint eredményes beszélgetés volt, ennek viszont nem mindenki örül.

Kozma Zoltán
Forrás: Facebook2025. 09. 26. 10:37
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Rossz hír a hivatalos kárörvendőknek. Így üzent Donald Trump bejelentése után Orbán Balázs. 

Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond az MCC Erdély tanévnyitó ünnepségén a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári képzési központjában 2025. szeptember 24-én (Fotó: MTI/Kiss Gábor)
Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond az MCC Erdély tanévnyitó ünnepségén a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári képzési központjában  2025. szeptember 24-én (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

Orbán és Trump eredményes tárgyalást folytattak

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy amikor az újságírók arról kérdezték Trumpot, miért engedi az orosz energia vásárlását egyes országoknak, azt válaszolta: 

Tudja, ki nem tud máshonnan olajat venni? Magyarország. Tudja, Magyarország szárazfölddel körülvett ország. Nincs nekik tengeri kijáratuk, ahol a szállítóhajók ki tudnak kötni a világ minden tájáról. […] Beszéltem vele [Orbán Viktorral], remek ember. Közeli barátom, és nekik most nagyon nehéz. Illetve Szlovákiának is. Egy vezetéken múlik az ellátásuk. Szóval nem szeretném, ha az emberek hibáztatnák őket ezért. Tudja, hosszasan beszéltünk velük ma.

Úgy tűnik, eredményes beszélgetés volt – húzta alá Orbán Balázs.

Mint arról a lapunk korábban már beszámolt, Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: tisztában van vele, miért nehéz Magyarországnak leválni az orosz olajról.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)

Fontos híreink

