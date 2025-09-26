Trump kiállt Magyarország mellett

Orbán és Trump eredményes tárgyalást folytattak

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy amikor az újságírók arról kérdezték Trumpot, miért engedi az orosz energia vásárlását egyes országoknak, azt válaszolta:

Tudja, ki nem tud máshonnan olajat venni? Magyarország. Tudja, Magyarország szárazfölddel körülvett ország. Nincs nekik tengeri kijáratuk, ahol a szállítóhajók ki tudnak kötni a világ minden tájáról. […] Beszéltem vele [Orbán Viktorral], remek ember. Közeli barátom, és nekik most nagyon nehéz. Illetve Szlovákiának is. Egy vezetéken múlik az ellátásuk. Szóval nem szeretném, ha az emberek hibáztatnák őket ezért. Tudja, hosszasan beszéltünk velük ma.

@Zulu72944051488 REPORTER: Did Erdogan agree to stop buying Russian oil?



TRUMP: I don't wanna say that, but if I want him too, he WILL



Says Turkey can get their oil from 'a lot of other people'



While Hungary, Slovakia landlocked so 'they've got 1 pipeline, harder for them' pic.twitter.com/hQ0M9Tel6a — gatvol (@marisa801747433) September 26, 2025

Úgy tűnik, eredményes beszélgetés volt – húzta alá Orbán Balázs.

Mint arról a lapunk korábban már beszámolt, Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: tisztában van vele, miért nehéz Magyarországnak leválni az orosz olajról.