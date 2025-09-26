Lengyelország felszólítja állampolgárait, hogy haladéktalanul távozzanak Belarussziából. A minszki lengyel nagykövetség a határon kialakult feszült helyzettel indokolta a javaslatokat – írja az Origo.
Kitört a pánik a határon: Lengyelország azonnali távozásra szólított fel
Lengyelország minszki nagykövetsége szeptember 25-én arra szólította fel a lengyel állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Belarussziát, az Ukrajna elleni orosz offenzíva nyomán fokozódó feszültségek közepette.
A külügyminisztérium azt javasolja, hogy mindenki tartózkodjon a Belarusz Köztársaságba történő utazástól […], és felszólítja a jelenleg a Belarusz Köztársaság területén tartózkodó lengyel állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az országot
– áll a nagykövetség közleményében.
A nagykövetség a határon kialakult feszült helyzettel és az általuk önkényesnek nevezett lengyel állampolgárok letartóztatásaival indokolta a javaslatokat. Továbbá a figyelmeztetés a NATO és Oroszország közötti növekvő feszültségek idején érkezett, miután ismétlődő légtérsértések is történtek.
Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, elmúlt hónapban orosz drónok megsértették Lengyelország és Románia légterét. Szeptember 19-én Észtország azzal vádolta Oroszországot, hogy három MiG–31-es vadászgéppel sértette meg légterét, amelyek 12 percig maradtak észt területen.
A Bloomberg szeptember 25-i jelentése szerint európai diplomaták ezen a héten figyelmeztették az orosz tisztviselőket, hogy a NATO kész erővel reagálni a további légtérsértésekre, beleértve az orosz gépek lelövését is.
Noha Belarusszia nem vesz részt közvetlenül Oroszország Ukrajna elleni háborújában, a konfliktus során támogatta az orosz csapatmozgásokat. Az invázió kezdetén Belarusszia lehetővé tette, hogy területét Oroszország használja.
Lengyel tisztviselők az elmúlt hetekben szintén élesítették retorikájukat Oroszországgal szemben, miután szeptember 10-én egy orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a határátkelők újbóli lezárásának lehetősége továbbra is fennáll. „Ha fokozódik a feszültség vagy szomszédaink agresszív viselkedése, nem fogunk habozni, és ismét döntést hozunk az átkelők lezárásáról” – mondta.
Borítókép: Belarusz határjelzés látható a lengyel határkerítés mögött (Fotó: AFP)
