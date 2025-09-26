Kitört a pánik a határon: Lengyelország azonnali távozásra szólított fel

A külügyminisztérium azt javasolja, hogy mindenki tartózkodjon a Belarusz Köztársaságba történő utazástól […], és felszólítja a jelenleg a Belarusz Köztársaság területén tartózkodó lengyel állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az országot

– áll a nagykövetség közleményében.

A nagykövetség a határon kialakult feszült helyzettel és az általuk önkényesnek nevezett lengyel állampolgárok letartóztatásaival indokolta a javaslatokat. Továbbá a figyelmeztetés a NATO és Oroszország közötti növekvő feszültségek idején érkezett, miután ismétlődő légtérsértések is történtek.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, elmúlt hónapban orosz drónok megsértették Lengyelország és Románia légterét. Szeptember 19-én Észtország azzal vádolta Oroszországot, hogy három MiG–31-es vadászgéppel sértette meg légterét, amelyek 12 percig maradtak észt területen.

A Bloomberg szeptember 25-i jelentése szerint európai diplomaták ezen a héten figyelmeztették az orosz tisztviselőket, hogy a NATO kész erővel reagálni a további légtérsértésekre, beleértve az orosz gépek lelövését is.

Noha Belarusszia nem vesz részt közvetlenül Oroszország Ukrajna elleni háborújában, a konfliktus során támogatta az orosz csapatmozgásokat. Az invázió kezdetén Belarusszia lehetővé tette, hogy területét Oroszország használja.