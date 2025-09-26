Rendkívüli

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

LengyelországhatárBelarusz

Kitört a pánik a határon: Lengyelország azonnali távozásra szólított fel

Lengyelország minszki nagykövetsége szeptember 25-én arra szólította fel a lengyel állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Belarussziát, az Ukrajna elleni orosz offenzíva nyomán fokozódó feszültségek közepette.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 9:47
Belarusz határjelzés látható a lengyel határkerítés mögött Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP
Lengyelország felszólítja állampolgárait, hogy haladéktalanul távozzanak Belarussziából. A minszki lengyel nagykövetség a határon kialakult feszült helyzettel indokolta a javaslatokat – írja az Origo.

Lengyelország felszólítja állampolgárait, hogy haladéktalanul távozzanak Belarussziából (Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP)
A külügyminisztérium azt javasolja, hogy mindenki tartózkodjon a Belarusz Köztársaságba történő utazástól […], és felszólítja a jelenleg a Belarusz Köztársaság területén tartózkodó lengyel állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az országot

 – áll a nagykövetség közleményében.

A nagykövetség a határon kialakult feszült helyzettel és az általuk önkényesnek nevezett lengyel állampolgárok letartóztatásaival indokolta a javaslatokat. Továbbá a figyelmeztetés a NATO és Oroszország közötti növekvő feszültségek idején érkezett, miután ismétlődő légtérsértések is történtek.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, elmúlt hónapban orosz drónok megsértették Lengyelország és Románia légterét. Szeptember 19-én Észtország azzal vádolta Oroszországot, hogy három MiG–31-es vadászgéppel sértette meg légterét, amelyek 12 percig maradtak észt területen.

A Bloomberg szeptember 25-i jelentése szerint európai diplomaták ezen a héten figyelmeztették az orosz tisztviselőket, hogy a NATO kész erővel reagálni a további légtérsértésekre, beleértve az orosz gépek lelövését is.

Noha Belarusszia nem vesz részt közvetlenül Oroszország Ukrajna elleni háborújában, a konfliktus során támogatta az orosz csapatmozgásokat. Az invázió kezdetén Belarusszia lehetővé tette, hogy területét Oroszország használja.

Lengyel tisztviselők az elmúlt hetekben szintén élesítették retorikájukat Oroszországgal szemben, miután szeptember 10-én egy orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a határátkelők újbóli lezárásának lehetősége továbbra is fennáll. „Ha fokozódik a feszültség vagy szomszédaink agresszív viselkedése, nem fogunk habozni, és ismét döntést hozunk az átkelők lezárásáról” – mondta.

Borítókép: Belarusz határjelzés látható a lengyel határkerítés mögött (Fotó: AFP)

