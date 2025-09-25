Dánia a NATO 4. cikkelyét mérlegeli a gyanús drónberepülések után

A hatóságok szeptember 24-én este lezárták az Aalborg repülőtér feletti légteret, miután több bejelentés is érkezett a térségben tartózkodó rejtélyes drónokról – közölte a dániai regionális rendőrség, írja a The Kyiv Independent.
A repülőtér az Aalborg légibázis közelében található, ahol a dán C-130 Hercules és a CL-604 Challenger szállító repülőgépek állomásoznak. Drónokat láttak a Skrydstrup légibázis közelében is, ahol dán F–16-os vadászgépek vannak.
Az incidens mindössze két nappal azután történt, hogy Dánia szeptember 22-én rejtélyes drónbetörésről számolt be.