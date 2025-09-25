Dánia a NATO 4. cikkelyét mérlegeli a gyanús drónberepülések után

Aalborgban a járatokat Koppenhágából és Karupból elterelték, miután helyi idő szerint este 9.44 körül drónokról érkezett bejelentés. A hatóságok nem állapították meg a drónok számát vagy eredetét.

Poulsen azt mondta, hogy nem azonosítottak gyanúsítottakat, de hangsúlyozta, hogy a tevékenység szándékosnak tűnik.

Ez biztosan nem véletlennek tűnik, hanem szisztematikusnak

– mondta. „A 4. cikkelyen kívül más dolgokat is meg lehet tenni a NATO-n keresztül. Egészen nyilvánvaló, hogy valamit tenni kell NATO-viszonylatban, a képességekkel kapcsolatban is” – tette hozzá.