„Most már csak két európai ország vásárolja meg az európai orosz olajimport nagy részét: Szlovákia és Magyarország. Ezért megkérdeztem a magyar külügyminisztert, Szijjártó Pétert, hogy hajlandó-e az országa lemondani az orosz energiáról” – vezette fel a kérdést a CNN tudósítója.
Szijjártó Péter a CNN-nek: A nyugat-európai országok annyira képmutatóak
A CNN interjút készített Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel az ENSZ-közgyűlés idején, amelyben a magyar tárcavezető élesen bírálta a nyugat-európai országok orosz energiapolitikáját. Szijjártó Péter kifejtette, „a nyugat-európai országok annyira képmutatóak”, mert miközben azt hangoztatják, hogy nem vásárolnak többé orosz olajat, valójában ázsiai közvetítőkön keresztül továbbra is importálnak, miközben Magyarország földrajzi adottságai miatt nem tudja leválasztani magát az orosz energiáról.
Szijjártó Péter azt válaszolta:
A valóság az, hogy a nyugat-európai országok annyira képmutatóak
– jelentette ki, majd hozzátette:
Azért képmutatóak, mert azt mondják, hogy ők már nem vesznek olajat Oroszországtól, ami egyszerűen nem igaz. Továbbra is vásárolnak orosz olajat, csak nem közvetlenül, hanem bizonyos ázsiai országokon keresztül. Ha megnézik a statisztikákat, láthatják, mennyire megnőtt a nyugat-európai országok olajimportja bizonyos ázsiai országokból. És mindannyian tudjuk, mi ennek a logikája.
A külügyminiszter rámutatott: „Amikor Magyarországról beszélünk, Magyarország részesedése az orosz olajexportból 2,2 százalék. Ez azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot mások veszik meg. De legyünk őszinték, Magyarország orosz olajimportja 2021 óta nőtt. Tehát emelkedik, nem csökken.”
Ennek okát Szijjártó a földrajzi adottságokkal magyarázta: „Nagyon egyszerű oka van: a földrajz és a fizika. Mi egy tengerpart nélküli ország vagyunk. Ha lenne tengerünk, nagyon könnyen építhetnénk egy finomítót, és akkor az egész világpiac megnyílna előttünk. De mi szárazföldi ország vagyunk. Így az energiaellátásunkat nagyrészt a szomszédaink és a szomszédaink szomszédai határozzák meg. Két vezeték érkezik Magyarországra: az egyik Oroszországból, a másik a tenger felől, Horvátországon keresztül. Az utóbbi vezeték sajnos nem képes teljes mértékben ellátni minket és a szlovákokat sem. Ezért függünk az orosz szállítástól, és ha ez megszűnik, akkor fizikailag lehetetlen ellátni az országot.”
A beszélgetés második részében Donald Trump politikájáról esett szó. A CNN tudósítója felvetette, vajon Trump azzal, hogy feltételeket szab a további lépésekhez Oroszország ellen – miközben korábban nem említette ezt –, valójában halogatja-e a döntést, és Európára tolja a felelősséget.
További Külföld híreink
Erre Szijjártó Péter így reagált:
Ó, én ezt másként fogalmaznám meg. Trump elnök azzal nyerte meg a választást, hogy »America first«, vagyis Amerika az első. Az Egyesült Államok, az amerikai emberek érdekeit helyezi előtérbe. Szerintem az az álláspontja, hogy Európa gondoskodjon a saját biztonságáról – legyen szó védelmi kiadásokról, a háborúról, bármiről – teljesen beleillik ebbe a stratégiába. Számomra ez egyáltalán nem meglepő.
Arra a kérdésre, hogy üdvözli-e ezt a hozzáállást, a miniszter kiemelte: „Az Egyesült Államok továbbra is abszolút megbízható szövetséges. Az USA a NATO vezető ereje, ez nem kérdés. Trump elnök elvárása, hogy az európaiak tegyenek többet, szerintem teljesen érthető az ő nézőpontjából.”
Az interjúban szóba kerültek a legutóbbi orosz légi incidensek is. Szijjártó hangsúlyozta:
A szándéktól függetlenül, a gondolkodásmódtól függetlenül – akármiért is történt –, ami történt, az elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, bármi is volt mögötte. Éppen ezért gondolom, hogy minden egyes nap nem lehet kizárni, hogy hasonló események történnek. Ezek pedig magukban hordozzák az eszkaláció kockázatát. A mi térségünkből nézve ez nagyon veszélyes. Ezért mondjuk, hogy az egyetlen megoldás a konfliktus lezárása, mert amíg nincs vége a konfliktusnak, minden egyes nap fennáll az eszkaláció veszélye. Amit pedig mindenképpen el kell kerülni, az a közvetlen konfrontáció egy NATO-tagállam és Oroszország között, mert ha egyszer közvetlen összecsapás lesz a NATO, mint egész, és Oroszország között, az egyenlő lenne a harmadik világháború kirobbantásával. És remélem, ezt senki sem akarja.
Ugyanakkor figyelmeztetett: „Egy másik szuverén ország légterének megsértése elfogadhatatlan. És nem lehet kizárni a következményeket. Ezért jobb, ha ez nem történik meg.”
Az interjú végén a CNN riportere a magyar belpolitikáról és a szólásszabadságról kérdezte Szijjártót, felidézve az egyes véleményeket, miszerint Donald Trump hasonló módszerekkel próbálhatja koncentrálni a hatalmat, mint ahogy – a kritikusok szerint – Orbán Viktor tette Magyarországon. A külügyminiszter határozottan visszautasította a vádat:
Nem, egyáltalán nem. Mi immár 16 éve vagyunk kormányon. Sokan ebből azt a következtetést vonják le, hogy ez csak diktatúrában lehetséges, hiszen nem lehet 16 éven át hatalmon maradni másként. De ez nem igaz. Négy egymást követő választást nyertünk meg hatalmas fölénnyel. És ez azért van, mert Magyarország demokrácia, mert az emberek szeretik, amit csinálunk. Mi megfelelünk a nép elvárásainak. Ez a demokrácia. Az ember ígér valamit a választási kampányban, az emberek azt mondják: igen, csináld. Ha megcsinálod, újraválasztanak. És ez történik. Ez történik.
Végül Szijjártó leszögezte: „Kétség sem fér hozzá. Mi egy szabadságharcos nemzet vagyunk. Negyven évet szenvedtünk a kommunista diktatúra alatt. Ha bármelyik kormány korlátozó intézkedésekkel lépne fel a szabadság és a jogok ellen Magyarországon, annak a pártnak és kormánynak azonnal vége lenne – ebben biztos lehet.”
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Dánia a NATO 4. cikkelyét mérlegeli a gyanús drónberepülések után
A politikai és katonai vezetés hangsúlyozza, hogy a cél a lakosság és a kritikus infrastruktúra biztonságának megőrzése.
Törökország AWACS radart küldött ebbe az országba + videó
A repülőgép képes alacsonyan repülő drónokat és más, földi radarok által nem észlelhető objektumokat is detektálni.
Brüsszel elvenné a magyar gazdák pénzét
Az Európai Bizottság Ukrajna mellett, s a gazdák ellen van.
Magyar Péter a bevándorláspárti brüsszeli elit fogott embere
Magyar Péter végérvényesen elkötelezte magát a háború- és migránspárti brüsszeli elitnek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Dánia a NATO 4. cikkelyét mérlegeli a gyanús drónberepülések után
A politikai és katonai vezetés hangsúlyozza, hogy a cél a lakosság és a kritikus infrastruktúra biztonságának megőrzése.
Törökország AWACS radart küldött ebbe az országba + videó
A repülőgép képes alacsonyan repülő drónokat és más, földi radarok által nem észlelhető objektumokat is detektálni.
Brüsszel elvenné a magyar gazdák pénzét
Az Európai Bizottság Ukrajna mellett, s a gazdák ellen van.
Magyar Péter a bevándorláspárti brüsszeli elit fogott embere
Magyar Péter végérvényesen elkötelezte magát a háború- és migránspárti brüsszeli elitnek.