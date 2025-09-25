Szijjártó Péter a CNN-nek: A nyugat-európai országok annyira képmutatóak

Szijjártó Péter azt válaszolta:

A valóság az, hogy a nyugat-európai országok annyira képmutatóak

– jelentette ki, majd hozzátette:

Azért képmutatóak, mert azt mondják, hogy ők már nem vesznek olajat Oroszországtól, ami egyszerűen nem igaz. Továbbra is vásárolnak orosz olajat, csak nem közvetlenül, hanem bizonyos ázsiai országokon keresztül. Ha megnézik a statisztikákat, láthatják, mennyire megnőtt a nyugat-európai országok olajimportja bizonyos ázsiai országokból. És mindannyian tudjuk, mi ennek a logikája.

A külügyminiszter rámutatott: „Amikor Magyarországról beszélünk, Magyarország részesedése az orosz olajexportból 2,2 százalék. Ez azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot mások veszik meg. De legyünk őszinték, Magyarország orosz olajimportja 2021 óta nőtt. Tehát emelkedik, nem csökken.”

Ennek okát Szijjártó a földrajzi adottságokkal magyarázta: „Nagyon egyszerű oka van: a földrajz és a fizika. Mi egy tengerpart nélküli ország vagyunk. Ha lenne tengerünk, nagyon könnyen építhetnénk egy finomítót, és akkor az egész világpiac megnyílna előttünk. De mi szárazföldi ország vagyunk. Így az energiaellátásunkat nagyrészt a szomszédaink és a szomszédaink szomszédai határozzák meg. Két vezeték érkezik Magyarországra: az egyik Oroszországból, a másik a tenger felől, Horvátországon keresztül. Az utóbbi vezeték sajnos nem képes teljes mértékben ellátni minket és a szlovákokat sem. Ezért függünk az orosz szállítástól, és ha ez megszűnik, akkor fizikailag lehetetlen ellátni az országot.”

A beszélgetés második részében Donald Trump politikájáról esett szó. A CNN tudósítója felvetette, vajon Trump azzal, hogy feltételeket szab a további lépésekhez Oroszország ellen – miközben korábban nem említette ezt –, valójában halogatja-e a döntést, és Európára tolja a felelősséget.