Lengyelország megnyitotta a Belarussziával közös határát. A lengyel hatóságok szeptember 25-én kezdték meg a járművek beengedését területükre – jelentette a BelTA belarusz hírügynökség.
Lengyelország megnyitotta a határt
Lengyelország szeptember 25-én ismét megnyitotta a Belarussziával közös határát, miután több mint két hétig biztonsági okokra hivatkozva zárva tartotta az átkelőket.
Az ügynökség által közzétett felvételeken látható, ahogy a járművek átlépik a határt a breszti ellenőrzőponton, és Lengyelország felé tartanak. Újra megnyílt egy vasúti ellenőrzőpont is. Tegnap reggel a Belarusz Állami Határőrség hivatalos értesítést kapott a Lengyel Határőrségtől a határátkelőhelyek újranyitásáról. A határ helyi idő szerint hajnali 1 órakor nyílt meg ismét – írja a Life.ru
További Külföld híreink
Emlékeztetőül: Lengyelország szeptember 12-én zárta le a Belarussziával közös határátkelőhelyeket. Donald Tusk miniszterelnök „biztonsági érdekekre” hivatkozott a döntés indoklásában, utalva az orosz és belarusz Zapad–2025 katonai gyakorlatokra. A manőverek szeptember 16-án befejeződtek, de a lengyel hatóságok csak fokozatosan nyitották meg újra a határt.
Borítókép: Lengyel–belarusz határátkelőhely (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ezért sérthetnek NATO-légteret az orosz vadászgépek
Mindez komoly kockázatokat hordoz.
Így készül Dánia a drónok semlegesítésére
A politikai és katonai vezetés hangsúlyozza, hogy a cél a lakosság és a kritikus infrastruktúra biztonságának megőrzése.
Ebből baj lesz, Von der Leyen megfenyegette Moszkvát
A cél természetesen az, hogy eldöntsük, mely ukrán területeket kell megvédeni – mondta az Európai Bizottság elnöke.
Giorgia Meloni: A jelenlegi migrációs politika bűnözőket véd
A kormányfő szerint ezen változtatni kell.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ezért sérthetnek NATO-légteret az orosz vadászgépek
Mindez komoly kockázatokat hordoz.
Így készül Dánia a drónok semlegesítésére
A politikai és katonai vezetés hangsúlyozza, hogy a cél a lakosság és a kritikus infrastruktúra biztonságának megőrzése.
Ebből baj lesz, Von der Leyen megfenyegette Moszkvát
A cél természetesen az, hogy eldöntsük, mely ukrán területeket kell megvédeni – mondta az Európai Bizottság elnöke.
Giorgia Meloni: A jelenlegi migrációs politika bűnözőket véd
A kormányfő szerint ezen változtatni kell.