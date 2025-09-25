Rendkívüli

Lengyelország megnyitotta a határt

Lengyelország szeptember 25-én ismét megnyitotta a Belarussziával közös határát, miután több mint két hétig biztonsági okokra hivatkozva zárva tartotta az átkelőket.

2025. 09. 25. 10:26
Lengyel–belarusz határátkelőhely Fotó: WOJTEK RADWANSKI Forrás: AFP
Lengyelország megnyitotta a Belarussziával közös határát. A lengyel hatóságok szeptember 25-én kezdték meg a járművek beengedését területükre – jelentette a BelTA belarusz hírügynökség.

Lengyelország megnyitotta a határt (Forrás: X)
Lengyelország megnyitotta a határt (Forrás: X)

Az ügynökség által közzétett felvételeken látható, ahogy a járművek átlépik a határt a breszti ellenőrzőponton, és Lengyelország felé tartanak. Újra megnyílt egy vasúti ellenőrzőpont is. Tegnap reggel a Belarusz Állami Határőrség hivatalos értesítést kapott a Lengyel Határőrségtől a határátkelőhelyek újranyitásáról. A határ helyi idő szerint hajnali 1 órakor nyílt meg ismét – írja a Life.ru

Emlékeztetőül: Lengyelország szeptember 12-én zárta le a Belarussziával közös határátkelőhelyeket. Donald Tusk miniszterelnök „biztonsági érdekekre” hivatkozott a döntés indoklásában, utalva az orosz és belarusz Zapad–2025 katonai gyakorlatokra. A manőverek szeptember 16-án befejeződtek, de a lengyel hatóságok csak fokozatosan nyitották meg újra a határt.

Borítókép: Lengyel–belarusz határátkelőhely (Fotó: AFP)

