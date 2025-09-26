Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

TrumpBrüsszelOrbán Viktorenergiapolitika

Trump ismét Orbán Viktor és Magyarország mellé állt

Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: tisztában van azzal, miért jelent nehézséget Magyarország számára az orosz olajtól való elszakadás, és hangsúlyozta, hogy Budapest nem okolható a kialakult helyzetért. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ez újabb megerősítése annak, hogy a magyar–amerikai kapcsolat Brüsszel és Zelenszkij nyomásával szemben is stabil és erős marad.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 26. 13:46
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján, Palm Beachen, Floridában Fotó: Fischer Zoltán Forrás: Miniszterelnöki Hivatal
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy tisztában van vele, miért jelent nehézséget Magyarország számára az orosz olajtól való elszakadás, írta az Origo.

Trump
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Saul Loeb)

Trump elmondta, hogy beszélt Orbán Viktorral a helyzetről.

Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják

– tette hozzá.

Trump megérti Magyarország álláspontját

Donald Trump korábban találkozott Zelenszkijjel és az ukrán elnöknek Brüsszellel kéz a kézben érezhetően az a célja, hogy Magyarországnak és Szlovákiának megtiltsák az orosz energiavásárlást.

Ezért mind Ursula von der Leyen és mind más európai vezetők is nyomást gyakoroltak Donald Trumpra, hogy gyakorlatilag erre vegye rá Magyarországot és tiltsa meg az orosz energia vásárlását

– mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A szakértő emlékeztetett: Donald Trump világossá tette, hogy Orbán Viktor a barátja és beszélni fog vele.

Brüsszel nem tud éket verni Trump és Orbán Viktor közé

A magyar miniszterelnök felvázolta, hogy mi a helyzet Magyarország vonatkozásában és miért van szüksége Magyarországnak az orosz energiára és Donald Trump ezt megértette és elfogadta és le is nyilatkozta, hogy mivel Magyarországnak és Szlovákiának nincs tengeri kikötője, ezért más forrásból nem tudják kiváltani az orosz energiaforrásokat.

A szakértő szerint ez is azt mutatja, hogy Magyarország érdekérvényesítő képessége megmutatkozott, és hogy Orbán Viktor jó kapcsolatokat ápol az amerikai elnökkel.

Ez üzenet, hogy hiába próbálkozik Brüsszel és Zelenszkij, Orbán Viktor erős nemzetközi kapcsolatait nem tudják meggyengíteni, és Magyarország ennek köszönhetően tudja érvényesíteni a nemzeti érdekeit

– összegezte Deák Dániel.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján, Palm Beachen, Floridában (Fotó: Miniszterelnöki Hivatal/Fischer Zoltán)

add-square Trump megérti Orbán érveit

Brüsszel Magyarországot támadta, de Trump kiállt Orbán Viktor mellett

Trump megérti Orbán érveit 5 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu