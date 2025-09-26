Trump ismét Orbán Viktor és Magyarország mellé állt

Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy tisztában van vele, miért jelent nehézséget Magyarország számára az orosz olajtól való elszakadás, írta az Origo.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Saul Loeb)

Trump elmondta, hogy beszélt Orbán Viktorral a helyzetről.

Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják

– tette hozzá.

@Zulu72944051488 REPORTER: Did Erdogan agree to stop buying Russian oil?



TRUMP: I don't wanna say that, but if I want him too, he WILL



Says Turkey can get their oil from 'a lot of other people'



While Hungary, Slovakia landlocked so 'they've got 1 pipeline, harder for them' pic.twitter.com/hQ0M9Tel6a — gatvol (@marisa801747433) September 26, 2025

Trump megérti Magyarország álláspontját

Donald Trump korábban találkozott Zelenszkijjel és az ukrán elnöknek Brüsszellel kéz a kézben érezhetően az a célja, hogy Magyarországnak és Szlovákiának megtiltsák az orosz energiavásárlást.

Ezért mind Ursula von der Leyen és mind más európai vezetők is nyomást gyakoroltak Donald Trumpra, hogy gyakorlatilag erre vegye rá Magyarországot és tiltsa meg az orosz energia vásárlását

– mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.