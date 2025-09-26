Trump ismét Orbán Viktor és Magyarország mellé állt

Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy tisztában van vele, miért jelent nehézséget Magyarország számára az orosz olajtól való elszakadás, írta az Origo.
Trump elmondta, hogy beszélt Orbán Viktorral a helyzetről.
Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják
– tette hozzá.
Trump megérti Magyarország álláspontját
Donald Trump korábban találkozott Zelenszkijjel és az ukrán elnöknek Brüsszellel kéz a kézben érezhetően az a célja, hogy Magyarországnak és Szlovákiának megtiltsák az orosz energiavásárlást.
Ezért mind Ursula von der Leyen és mind más európai vezetők is nyomást gyakoroltak Donald Trumpra, hogy gyakorlatilag erre vegye rá Magyarországot és tiltsa meg az orosz energia vásárlását
– mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
A szakértő emlékeztetett: Donald Trump világossá tette, hogy Orbán Viktor a barátja és beszélni fog vele.