Orbán Viktor hamarosan az EU-csúcsra érkezik – kövesse velünk élőben

„Indulás Koppenhágába, az Európai Tanács ülésére. Zelenszkij elnök is jelen lesz” – írta korábban Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Hozzátette, a magyar álláspont világos:

„Nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával. Nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába. És nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába” – fogalmazott a miniszterelnök, aki az uniós csúcs előtt Koppenhágában várhatóan nyilatkozni fog az újságíróknak.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)