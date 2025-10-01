Rendkívüli

Orbán ViktorUkrajnaEurópai TanácsKoppenhága

Orbán Viktor hamarosan az EU-csúcsra érkezik – kövesse velünk élőben

Amint arról korábban beszámoltunk, az európai állam- és kormányfők Koppenhágában találkoznak ma. A fő téma az unió védelmi képességeinek erősítése és a finanszírozás biztosítása, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is központi szerepet kaphat. Orbán Viktor miniszterelnök a magyar álláspontot képviseli Dániában is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 12:53
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)
„Indulás Koppenhágába, az Európai Tanács ülésére. Zelenszkij elnök is jelen lesz” – írta korábban Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Orbán
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Hozzátette, a magyar álláspont világos:

„Nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával. Nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába. És nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába” – fogalmazott a miniszterelnök, aki az uniós csúcs előtt Koppenhágában várhatóan nyilatkozni fog az újságíróknak. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)

