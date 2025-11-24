Franciaországkatonai szolgálatEmmanuel Macronsorkötelezettségsorkatonaság

Európa háborúra készül – Franciaország is katonai szolgálatot vezethet be

Európa-szerte egyre erősebben érződik a háborús készülődés légköre: Németország után Franciaország is bejelentheti az önkéntes katonai szolgálat bevezetését. A döntéshozók szerint mindez az orosz fenyegetés következménye – az európai társadalmak azonban hevesen tiltakoznak a sorkötelezettség újbóli felélesztése ellen.

Sebők Barbara
2025. 11. 24. 17:06
Európa háborúra készül – Franciaország is katonai szolgálatot vezethet be Forrás: AFP
Franciaország hamarosan újra bevezetheti az önkéntes katonai szolgálatot, miután az orosz hadsereg jelentette fenyegetés a kontinens biztonságát is érinti – írja a News Ukraine. Emmanuel Macron elnök várhatóan november 27-én jelenti be az intézkedést. A francia államfő már a johannesburgi G20-csúcstalálkozón utalt a tervekre. „Franciaországnak erős országnak kell maradnia, erős hadsereggel” – fogalmazott. Macron már hónapok óta vizsgálja az önkéntes szolgálat újbóli bevezetésének lehetőségét, elsőként július 13-án említette azt a francia hadsereg vezetőinek.

Franciaország hamarosan újra bevezetheti az önkéntes katonai szolgálatot
Macron: Franciaország hamarosan újra bevezetheti az önkéntes katonai szolgálatot (Fotó: AFP)

Az Oroszországtól érkező állandó fenyegetéssel szemben Európának szüksége van egy olyan nemzetre, amely képes szilárdan állni és mozgósítani

– jelentette ki az elnök. A Le Figaro forrásai szerint évente 10-50 ezer önkéntes toborzása várható, a szolgálat 10 hónapig tartana, és havonta több száz eurós juttatással járna.

Fabien Mandon már utalt a katonai szolgálatra

Macron támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot is, aki nyíltan figyelmeztetett a lépés szükségességére: Franciaországnak „erőfeszítéseket” kell vállalnia, és fel kell készülnie „gyermekeinek elvesztésére” a nemzeti identitás védelmében. A tábornok szerint Oroszország 2030-ra készen állhat egy Nyugat-Európa elleni konfrontációra. Szavai Franciaországban hatalmas felháborodást váltottak ki, sokan ugyanis nem akarnak Ukrajnáért meghalni. Mandon később a France 5 csatornán próbálta csillapítani a kedélyeket: hangsúlyozta, hogy kötelessége figyelmeztetni és felkészíteni az országot. Hozzátette, hogy

más európai országok is készülnek, ezért van újra napirenden a kötelező katonai szolgálat.

Németország új honvédelmi rendszert vezet be

Nem csak Franciaország lép: Horvátország után Németország is döntött a hadsereg reformjáról és az új típusú sorkötelezettségről. Az új törvény kötelező orvosi és alkalmassági vizsgálatot ír elő minden 18 év feletti férfinak, és lehetőséget biztosít úgynevezett „szükség esetén bevezethető sorkötelezettségre”. 

Bár a szolgálat alapvetően önkéntes marad, ha nincs elég jelentkező, a német állam sorsolással választhatja ki a behívandókat.

A német fiatalok körében komoly felháborodást váltott ki a CDU és személy szerint Friedrich Merz javaslata. A közösségi médiában – különösen a TikTokon és az Instagramon – terjedő videókban a fiatalok egyértelmű üzenetet fogalmaznak meg: nem hajlandók elfogadni, hogy a politika a szabadságuk rovására próbálja orvosolni a társadalmi problémákat.

Milyen jogi és etikai dilemmákat vet fel a kötelező sorkatonaság?
Bár a szolgálat alapvetően önkéntes marad, ha nincs elég jelentkező, a német állam sorsolással választhatja ki a behívandókat (Fotó: AFP)

Tiltakozás a sorkatonaság ellen

December 4-én nagyszabású tüntetést tartanak Németország több nagyvárosában annak érdekében, hogy tiltakozzanak a sorkatonaság és más kötelező szolgálatok visszaállítása ellen. 

A demonstráció időzítése nem véletlen: a Bundestag december 5-én szavaz arról a javaslatcsomagról, amely újra kötelezővé tenné a katonai alapkiképzést, 

illetve alternatív civil szolgálatot írna elő a fiataloknak. A tiltakozók szerint a tervezett intézkedések súlyosan sértik az egyéni szabadságot, és a társadalom háborús felkészítésének irányába mutatnak.

Hírszerzési figyelmeztetések: Putyin tesztelni fogja Európát

Martin Jager, a német hírszerzés (BND) új vezetője szerint Vlagyimir Putyin bármelyik pillanatban kiprovokálhat egy háborút Európával. 

A NATO júniusi csúcstalálkozóján a tagállamok 2035-ig a GDP 5 százalékára emelnék védelmi kiadásaikat – ám több ország még így sem áll készen. 

Több ország már tartalékos csapatok állomásoztatására készül.

Borítókép: Katonák sorakoznak (Fotó: AFP)

Google News
