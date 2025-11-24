Európa háborúra készül – Franciaország is katonai szolgálatot vezethet be

Franciaország hamarosan újra bevezetheti az önkéntes katonai szolgálatot, miután az orosz hadsereg jelentette fenyegetés a kontinens biztonságát is érinti – írja a News Ukraine. Emmanuel Macron elnök várhatóan november 27-én jelenti be az intézkedést. A francia államfő már a johannesburgi G20-csúcstalálkozón utalt a tervekre. „Franciaországnak erős országnak kell maradnia, erős hadsereggel” – fogalmazott. Macron már hónapok óta vizsgálja az önkéntes szolgálat újbóli bevezetésének lehetőségét, elsőként július 13-án említette azt a francia hadsereg vezetőinek.

Macron: Franciaország hamarosan újra bevezetheti az önkéntes katonai szolgálatot (Fotó: AFP)

Az Oroszországtól érkező állandó fenyegetéssel szemben Európának szüksége van egy olyan nemzetre, amely képes szilárdan állni és mozgósítani

– jelentette ki az elnök. A Le Figaro forrásai szerint évente 10-50 ezer önkéntes toborzása várható, a szolgálat 10 hónapig tartana, és havonta több száz eurós juttatással járna.