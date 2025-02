Áttörés készül az otthonteremtésben is

Áttörést kell elérni az otthonteremtésben is – mondta Orbán Viktor a szombati évértékelő beszédében. Így április elsejétől ötszázalékos lakáshitel-kamatplafon jön, ahogy a korábban ismertetett lépések is megmaradnak. Az otthonteremtés része lesz az intézkedés is, amely 18 ezer kollégiumi férőhelyet teremt a diákoknak.

