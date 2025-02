Ünnep volt szombaton a Várkert Bazárban, és a nemzeti kormány mögött álló politikai közösség ajándékot kapott a miniszterelnöktől. Megújult erőt, hitet és állhatatosságot. Nagy szükség van ezekre olyan időkben, amikor az árulók arra szervezkednek, hogy mindent tönkretegyenek az elmúlt tizenöt esztendő eredményeiből. Mélyebb értelmet nyert a mostanság gyakran hallott üzenet: ha összefogunk, bízunk egymásban, ha hűségesek vagyunk egymáshoz, közösségeinkhez, a hazához, akkor Magyarország meg tudja csinálni.

Akkor ez az év valóban az áttörés éve lesz. Szerencsére az eddigi szembeszél, amiben a magyaroknak küzdenie kellett hitük, értékeik, józan eszük védelme érdekében, javarészt hátszéllé változott.

De a kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy Trump elnök győzelmével csak az egyik lábát veszítette el a háborús uszító, genderőrült, illegális migránsokat ránk szabadító fenevad, és Brüsszelben fél lábon is elég jól ugrál. És sajnos vannak, akik itthonról is segítik.

Világosan látszik, hogy továbbra is ránk akarják erőltetni a migránspaktumot, el akarják törölni a gyermekvédelmi intézkedéseket, ki akarják kényszeríteni a rezsicsökkkentés megszüntetését és a tizenharmadik havi nyugdíj eltörlését. Ezektől várják ugyanis, hogy megbontják végre politikai közösségünk egységét, szabaddá téve az utat az árulók bandájának a kormánybuktató szándékaik megvalósítására. Orbán Viktor a leghatározottabban kijelentette, ezekben a kérdésekben Magyarország nem enged.

Az évértékelő beszéd az ellenzéki károgók szerint nem foglalkozott azokkal a problémákkal, amelyek az embereket foglalkoztatják. Ez nyilvánvaló marhaság.

A szöveg tökéletesen illeszkedett abba a sorozatba, amit eddig megismerhettünk Orbán Viktortól. Minden kérdés és minden problémára adott válasz világpolitikai összefüggésekbe helyezve hangzott el, és a közeljövő konkrét intézkedéseit az általános értelemben vett patrióta politika gondolatisága hatotta át.

Ennek lényege a nemzeti lét alapegységeként kezelt családok védelme, az ehhez szükséges források előteremtése a munkaalapú gazdaság erősítésével, valamint a közösségeinket összetartó hit és értékrendszer megvédése a világban terjedő őrületek ellen. Ezért fontos, hogy olyan evidenciák kerüljenek az alaptörvénybe, miszerint két nem van, nő és férfi, hogy a különféle aberrációk és eltévelyedések hívei ne erőltethessék rá alternatív valóságukat a társadalom többségére.

A családok védelmét célozza a többgyermekes édesanyáknak a világon egyedülálló mentesítése a személyi jövedelemadó fizetése alól ugyanúgy, mint az élelmiszerek árának emelkedésétől leginkább szenvedő nyugdíjasoknak szánt áfa-visszatérítés. Mivel jövőre választások lesznek, a huhogók mindezeket az intézkedéseket szavazatszerző osztogatásnak minősítik majd, de ez semmit nem von le elentőségükből.

A kormányfő előre leszerelte azokat a hivatásos rettegőket is, akik szerint nincsenek meg a források az általuk pénzszórásnak tekintett akciókra. Ahogy fogalmazott, amíg szinte teljes a foglalkoztatottság és sokan fizetik emelkedő bérükből tisztességesen a járulékokat, addig fenntartható a nyugdíjrendszer, a családoknál maradó többlet pedig a fogyasztáson keresztül visszapótolja az adókiesést. A száz új gyár programját éppen azért hirdeti meg a kormány, hogy az átalakuló világgazdaság fenyegetései ellenére a magyaroknak mindig legyen hol dolgozniuk.

Nagyon fontos, hogy a program végrehajtásába bevonták Nagy István agrárminisztert is, mert ez arra utal, feldolgozóüzemek és élelmiszeripari gyárak is szerepelnek a tervek között. Ez pedig az első lépést jelenti annak a gyalázatnak a megszüntetésére, ami az élelmiszerek árának elszállásához vezetett egy ilyen mezőgazdasági potenciállal bíró országban. Ez pedig mindenkinek jót tesz majd. Azoknak is, akik idegen zsoldban próbálják mindezt ellehetetleníteni.