Az anyáknak egymilliós pluszt is hozhat az adómentesség

Európa legnagyobb adócsökkentési programját jelentette be a szombati évértékelő beszédében Orbán Viktor miniszterelnök. Ez a következőket jelenti:

a két- és háromgyermekes anyák esetében lép életbe, akiknek végérvényesen szja-mentességet jelent.

a háromgyerekes anyáknál ez egy lépcsőben következik be 2025 októberétől, míg a kétgyermekeseknél két lépcsőben 2026 januárjától.

Orbán Viktor jelezte azt is, hogy mindez óriási kiadással jár költségvetési oldalról, de a nekilendülő gazdaság, a vállalkozásokat támogató programok és a teljes foglalkoztatás szerinte képes megtermelni ezt az összeget úgy, hogy közben a hiány és az államadósság is csökkenni tudjon.

Lényegében a négygyermekes anyák szja-mentességének kiterjesztése történik meg a három- illetve kétgyermekes anyákra is. A magyar adórendszer már 2020-tól élethosszig tartó személyi adómentességet biztosít azoknak az édesanyáknak, akik négy vagy több gyermeket nevelnek. Már akkor felmerült, hogy a kormány ki fogja bővíteni a háromgyermekes anyák részére is a lehetőséget, de az abszolút új elem, hogy a kétgyermekesek is bekerültek a programba. Merthogy a négy vagy több gyermeknél járó adómentesség kedvezményére jelenleg mintegy 65-70 ezer anya jogosult Magyarországon, aminek az éves költségvetési hatása 50-55 milliárd forint.

Ez sem kis tétel, de ehhez képest nagyságrendi ugrásról van szó. Az anyák adómentességének kiterjesztése ugyanis közel egymillió édesanyát érint és további 800-900 milliárdot hagy a gyermekes családoknál.

A Világgazdaság jelezte: ha ezeket a fő számokat lebontjuk, azt látjuk, hogy ma a kétgyermekes anyák köre Magyarországon mintegy 600-700 ezer fő. A háromgyermekes anyák 200-250 ezren vannak. Előbbiek szja-elengedése 600-700 milliárd forint költségvetési hatást jelent, utóbbiaké pedig 200-220 milliárdot.