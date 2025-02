Áttörés a gazdaságban: jön a száz új gyár programja

– A magyar gazdaságban is áttörést kell elérni – mondta Orbán Viktor a szombati évértékelő beszédében. A kormányfő kiemelte: meg kell védeni a munkahelyeket, és szembe kell nézni a vámháború következményeivek. Harcolni kell a már itt termelő gyárainkért, és azokért is, amelyek most keresik a helyüket a világban. Emékeztetett arra, hogy a baloldal összeszerelő üzemeknek nevezte az autóipart, de az új amerikai elnök is ezeket szeretné visszacsábítani az országába.

– Meghirdetjük a száz új gyár programot, mindenki dolgozhasson, aki akar – jelentette be a minisztereknök.

Szólt annak fontosságáról is, hogy ne veszítsük szem elől a jövőt. 2030-ra a technológiaváltozások új világot vezetnek be, több lesz a gyártásban a számítógép, mint az emberi agy. A tempót fokozni kell. Hazánkban lesz elegendő munkahely és az új iparra is képzett elegendő munkás.

Magyarország jelenleg is vonzó környezetet kínál a befektetéseknek, beruházásoknak.

– Jó eséllyel pályáznak az új világpolitikai realitások nyertesei közé azok az országok, amelyek nem vettek részt a gazdasági hidegháborúban, márpedig Magyarország is ilyen, és ez az eredményeken is látszik – közölte korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tavalyi esztendő a beruházásösztönzés szempontjából a magyar gazdaságtörténet valaha volt második legsikeresebb éve volt, ráadásul egymás után a második, amikor is tízmilliárd eurót meghaladó összegben sikerült megállapodást kötni Magyarországra érkező beruházásokról.

– Ezen beruházásösztönzési sikernek köszönhetően, amely egyébként 18 500 új munkahelyet jelentett tavaly, továbbra is tartjuk a foglalkoztatási rekordot, és elmondhatjuk, hogy soha ennyien nem dolgoztak Magyarországon, mint most, és soha ilyen kevesen nem voltak munka nélkül – mutatott rá.