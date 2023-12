A sztársportoló fegyvere a hotelben sült el + videó

Laegreid gyakorlása a vasárnapi versenyre azonban rosszul sült el. A norvég csapat vezetője, Per Arne Botnan már reagált is: soha többet nem gyakorolnak a hotelben, még akkor sem, ha máskor is olyan közel lesz a lőtérhez, mint az Lenzerheidében volt.

A norvégok egyébként nem szenvedték meg túlságosan Laegreid hiányát, vasárnap is besöpörték a dobogós helyeket, Johannes Bö mögött ezúttal Johannes Dale-Skjevdal végzett a második, Tarjei Bö a harmadik helyen.

Borítókép: Sturla Holm Laegreid a vasárnapi versenyen már nem állhatott rajthoz (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)