Dráma a lőtéren, az ítéletidő áldozata lett a norvég világsztár

Változtattak a norvégok a szokásos taktikán. Évek óta rendre Vetle Sjastad Christiansen a férfiváltó befutóembere, aki általában tét nélkül, lazán teljesíti a maga távját, mert a társak addigra akkora előnyt halmoznak fel. Az oberhofi világbajnokságon meglepetésre Christiansen kezdett, talán azért, hogy Johannes Thingnes Bö hajráemberként még jobban megdicsőüljön. Ki tudja. Bármi is állhatott a döntés hátterében, végül nem vált be.

Christiansen az első, fekvő lövészetnél kétszer hibázott, ám ez még nem tűnt vészesnek, két tartaléklőszerrel korrigálta a hibát, majd a második kört úgy megnyomta sífutásban, hogy visszazárkózott az élmezőnyhöz. Az álló lövészetben Christiansen ismét bizonytalan volt, az első öt lövéséből kétszer is rontott. Még ez sem tűnt kijavíthatatlan hibának, de amikor elkezdte betárazni a tartaléklőszereket, a kavargó szél feltámadt. Oberhofba is megérkezett a melegfront… Három tartaléklőszer van lövészetenként, a norvég biatlonista sokat kivárt, hogy ne kényszerüljön büntetőkörre, amit éppen megúszott, de így is egyperces hátrányba került az élen haladó francia, cseh, svájci trió mögött.

A második emberek közül a norvégoknál Tarjei Bö hibátlanul és gyorsan célzott fekve, így 40 másodpercre lefaragta a hátrányát. Az álló sorozatban ismét a szél határozott a sorrendről. A francia Fabien Claude megúszta két tartaléklőszerrel, a csehek embere hárommal, de éppen amikor ők végeztek, megint széllökések rázták meg a lőteret. Tarjei Bö kivárt, amennyire csak lehetett, de a tartaléklőszerekkel együtt négyszer hibázott, ami után egy büntetőkört kellett futni, ami durván fél percet jelent. A második emberek után a norvégok 1:10 perces hátrányba kerültek.