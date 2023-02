Az olimpia legjobbja olyat tehet, amit eddig még senki

Mintha a versenytársak is azt akarták volna, hogy a klasszikus, 20 km-es versenyszámot is Johannes Thingnes Bö nyerje az Oberhofban zajló biatlon-világbajnokságon. Honfitársa, Sturla Holm Laegreid, valamint a francia Quentin Fillon Maillet is a legutolsó, huszadik lövését hibázta el. Ha hibátlanul teljesítenek, akkor valószínűleg megelőzhették volna Bőt, aki kétszer is rontott. A norvég annyival jobban fut a többieknél, hogy egy hiba különbség – ami 20 kilométeren egy perc büntetést jelent – még belefér neki. Kettő azonban már nem. Jellemző Johannes Thingnes Bö fölényére, hogy 11-es rajtszámmal indulva elsőként ért célba.

Bö mögött végül Laegreid lett a második, a svéd Sebastian Samuelsson a harmadik, Fillon Maillet tehát még a dobogóról is leszorult. Másképpen, ugyanaz a három versenyző végzett az első három helyen, mint az üldözéses versenyben.

Johannes Thingnes Bö eddig négyből négy aranyéremnél jár a világbajnokságon. Győzött a norvég vegyes váltóval – ahol éppen Fillon Maillet majdnem rossz helyre futott be a célnál, a sprint-, majd az üldözéses versenyben és most húsz kilométeren. Hátravan még a férfiváltó, valamint a tömegrajtos verseny. A papírforma azt ígéri, hogy a hátralévő két viadalt is besöpri, amivel történelmi tettet hajtana végre, hiszen a világbajnokságok történetében még senkinek nem sikerült megnyernie az összes számot. Sem a nyolcszoros olimpiai, valamint húszszoros világbajnok, ugyancsak norvég Ole Einar Bjorndalennek, sem Bö már visszavonult egykori nagy riválisának, az ötszörös olimpiai, valamint tizenháromszoros világbajnok francia Martin Fourcade-nek.