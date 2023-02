A magyar atléták megúszták, de a sofőrjüket agyba-főbe verték

A magyarok akkor fogtak gyanút, amikor másnap reggel másik sofőr jelentkezett szolgálatra. A szálloda recepcióján számoltak be arról, hogy miért volt szükség a váltásra, Azt is elmondták, hogy az értékes buszuknak valószínűleg bottal üthetik a nyomát, mert újabban sok a hasonló eset, a nyomozók pedig csak nagy ritkán találnak rá a tettesekre. A történet azon túl, hogy rémisztő számukra, felveti azt a kérdést is, hogy néhány hét múlva szabad-e újabb edzőtáborozásra visszatérniük Dél-Afrikába.

– A szolgáltatások minősége inkább romlott, mint javult a korábbi jó színvonalhoz képest. Többek között az is bosszúságot okozott, hogy naponta 15-20 alkalommal volt áramszünet, és az internetetellátás is túl gyakran mondta fel a szolgálatot. Ráadásul az összképen még az is rontott, hogy a sportlétesítményekkel szomszédos folyó kiáradása miatt víz alá került a dobópálya, ami csak részben száradt ki az érkezésünkig – mondta befejezésül Németh Zsolt, hozzátéve, hogy a hazautazásuk előtt újra találkozhattak a megtámadott sofőrjükkel, aki érthetően nem volt jó bőrben.

Borítókép: Kicsi Boss itt még vidáman fotózkodott a magyarokkal, hátul, középen Németh Zsolt (Fotó: Németh Zsolt)