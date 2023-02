Oroszország és az olimpia: a konfliktus olyan, mint a háború maga

A néhány nap híján egy éve, egészen pontosan 2022. február 24-én kirobbant háború „nulladik” szankciós csomagja Oroszország és a Fehéroroszország sportéletet sújtotta. A legtöbb nemzetközi sportági szakszövetség kitiltotta versenyeiről a két ország sportolóit és elvette a két országtól a nemzetközi viadalok már elnyert jogát. Maga a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is ezt az eljárást javasolta az egyes szövetségeknek a február 28-án nyilvánosságra hozott határozatával.

A jelenből visszafejtve az akkori eseményeket nem is vitás, hogy e döntések is abban a reményben fogantak, hogy a háború gyorsan véget ér. Nem így történt. Az egyéves évfordulóhoz közelegve is dörögnek a fegyverek és felelősségteljesen senki sem merné megmondani, mikor lesz legalább fegyverszünet, hát még béke.

A következő nyári olimpia időpontja azonban adott és ismert, 2024. július 26-án rendezik a párizsi játékok megnyitó ünnepségét. Nem alaptalan a bizakodás, hogy addig csak elül a csatazaj, csak hogy a kvalifikációs versenyek már idén tavasszal megkezdődnek, akik ezekről lemarad, az minden jó szándék mellett sem lehet ott az olimpián.